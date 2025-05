ETV Bharat / bharat

Published : May 18, 2025

नई दिल्ली: 'ऑपरेशन सिंदूर' की गूंज अभी पाकिस्तान में शांत नहीं हुई है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने मिलकर एक और बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया है. दो पड़ोसी देशों के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी ने पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी हैं. हाल ही में, जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की, और अब एनएसए अजीत डोभाल ने ईरान के एनएसए डॉ. अली अकबर अहमदियान के साथ विस्तृत चर्चा की है. ईरान ने खुद इस बैठक की जानकारी दी है, जिससे पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई है.

ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, अजीत डोभाल ने क्षेत्र में ईरान की सकारात्मक भूमिका की सराहना की और चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port) और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के विकास में सहयोग बढ़ाने में भारत की रुचि व्यक्त की. उन्होंने ईरान को भारत के निरंतर समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद भी दिया. डॉ. अहमदियान ने भारत-ईरान के पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए भारत के साथ हर पल खड़े रहने का आश्वासन दिया. यह स्पष्ट संदेश था कि भारत और ईरान का रिश्ता क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है. अजीत डोभाल ने ईरान की सहायता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर अली अकबर ने क्षेत्रीय शांति के लिए द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक परियोजनाओं को आवश्यक बताया. यह बातचीत क्यों है खास?

सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह पाकिस्तान को अलग-थलग करने की भारत की बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा है. अफगानिस्तान में तालिबान के साथ पहले से ही पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के संबंधों में विश्वास की कमी रही है. सीमा पार आतंकवाद और सुन्नी-शिया विवादों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है. भारत ने अब इन दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके न केवल रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया है, बल्कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर भी दबाव बनाया है. चाबहार बंदरगाह और INSTC जैसी परियोजनाएं पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंच प्रदान करती हैं. इससे पाकिस्तान का पारंपरिक रणनीतिक महत्व कम हो जाता है. यह भी पढ़ें- पाकिस्तान को लोन देकर टेंशन में आया IMF, 11 शर्तों के साथ दी चेतावनी

