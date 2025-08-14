मुजफ्फरपुर: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खुलासे के बाद दो ईपिक (EPIC) नंबर को लेकर लोजपा (रामविलास) की सांसद वीणा देवी और उनके पति दिनेश सिंह फंसते दिख रहे हैं. चुनाव आयोग ने दोनों पति-पत्नी को नोटिस जारी किया है. हालांकि दोनों ने सफाई दी है कि उन्होंने नाम कटवाने के लिए पहले से ही आवेदन दे रखा है.

वीणा देवी और दिनेश सिंह को नोटिस: मुजफ्फरपुर निबंधन पदाधिकारी ने एलजेपीआर सांसद वीणा देवी और जेडीयू विधान पार्षद दिनेश कुमार सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. पत्र में कहा गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण में दो जगहों पर आपका नाम अंकित पाया गया है. लिहाजा 16 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे तक जवाब दें.

वीणा देवी और दिनेश सिंह (ETV Bharat)

वीणा देवी के दो वोटर आईडी: विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पाया गया कि वैशाली सांसद वीणा देवी का नाम दो जगहों पर है. साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (98) की बूथ संख्या 325, क्रम संख्या 352 और EPIC नंबर UTO1134543 हैं, जबकि मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (94) की बूथ संख्या 371, क्रम संख्या 252 और EPIC नंबर GSB1037894 अंकित है.

वैशाली सांसद वीणा देवी को नोटिस जारी (ETV Bharat)

दिनेश सिंह के भी दो ईपिक नंबर: जेडीयू विधान पार्षद दिनेश सिंह का नाम भी दो जगहों पर पाया गया है. साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (98) की बूथ संख्या 325 के क्रम संख्या 349 पर EPIC नंबर UTO1134527 है, जबकि मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (94) की बूथ संख्या 371, क्रम संख्या 251 और EPIC नंबर REM0933267 अंकित है.

जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह को मिला नोटिस (ETV Bharat)

वीणा देवी ने दी सफाई: वहीं, दो मतदाता कार्ड को लेकर वीणा देवी ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनका पैतृक घर दाउदपुर (वैशाली) में है, वह वहीं का वोटर हैं. मुजफ्फरपुर में भी उनका आवास है. उन्होंने वहां से नाम हटाने के लिए पहले ही आवेदन दे रखा है. वैशाली सांसद ने इसे BLO की गलती बताते हुए कहा कि यह उनकी गलती है. दो वोटर कार्ड की जानकारी हमें जैसे ही कल मिली, बीएलओ को बुलाकर फटकार लगाई है.

वीणा देवी और दिनेश सिंह की सफाई (ETV Bharat)

"मैं 2001 से चुनाव लड़ रही हूं. मेरा पैतृक घर दाउदपुर (वैशाली) में है, वहीं वोटर हूं. मुजफ्फरपुर में डेरा है और वहां से नाम हटाने के लिए हम पहले ही आवेदन दे चुके हैं. BLO ने इसे अपडेट नहीं किया, यह उनकी गलती है. हमने BLO को बुलाकर फटकार लगाई है और सरकार से ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है."- वीणा देवी, एलजेपीआर सांसद, वैशाली

एलजेपीआर सांसद वीणा देवी (ETV Bharat)

क्या बोले दिनेश सिंह?: वीणा देवी के पति और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह ने भी इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया है. उन्होंने कहा कि BLO को लिखित में नाम हटाने के लिए दे दिया था लेकिन उसकी गलती और लापरवाही से दोनों जगहों पर उनका नाम रह गया. इसका सबूत हमारे पास है. वह प्रशासन से मांग करते हैं कि इसे तुरंत सुधारा जाए.

"जब भी वोट पुनरीक्षण होता है तो मैं लिखित में देता हूं कि मेरा नाम पैतृक गांव में है और मुजफ्फरपुर से हटाया जाए. इस बार भी BLO को लिखित दिया था, लेकिन उनकी गलती और लापरवाही से नाम दोनों जगह रह गया."- दिनेश सिंह, विधान पार्षद, जनता दल यूनाइटेड

तेजस्वी ने लगाए थे आरोप: असल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया था कि वैशाली से एनडीए सांसद वीणा देवी और उनके पति जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के पास दो-दो मतदाता पहचान पत्र है. उन्होंने एक्स पर दोनों की मतदाता सूची से जुड़े कथित स्क्रीनशॉट भी साझा किया है.

"नीतीश कुमार के खास एमएलसी दिनेश सिंह का वोट घोटाला उजागर. इनके पास एक दो अलग-अलग EPIC नंबर UTO1134527 और EPIC नंबर REM0933267 है. वहीं देर रात्रि एनडीए सांसद वीणा देवी की मतदाता सूची में फर्जीवाडे से संबंधित एक और खुलासा. इनके पास एक दो अलग-अलग EPIC नंबर UTO1134543 और EPIC नंबर GSB1037894 हैं. क्या यह EC द्वारा एनडीए को जिताने के लिए की गई चुनावी धांधली नहीं है?"- तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता सह पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार

