पटना: बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के दो एपिक नंबर को लेकर पटना जिला प्रशासन में उन्हें नोटिस जारी किया है. पटना के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता पटना सदर ने नोटिस जारी करते हुए इस मामले में उनसे जवाब मांगा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस के नेताओं ने उन पर दो-दो वोटर आई रखने का आरोप लगाया है.
विजय सिन्हा को चुनाव आयोग का नोटिस: बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता पटना सदर की तरफ से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को नोटिस भेजा गया है. एक साथ 2025 के आधार पर प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम रखने को लेकर भेजा गया है.
क्या लिखा है पत्र में?: निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक 259 दिनांक 10-8-2025 को जारी पत्र में लिखा गया है, 'उपयुक्त विषय के संबंध में ज्ञात हुआ है कि आपका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में 182 बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 405 मतदाता सूची क्रम संख्या 757, ईपिक नंबर- AFS0853341 पर अंकित है. इसके अतिरिक्त 168 लखीसराय विधानसभा क्षेत्र लखीसराय ईपिक नंबर- IAF3939337 में भी अंकित है. इसके साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण के पूर्व में भी दोनों जगह आपका नाम अंकित पाया गया है.'
14 अगस्त तक देना होगा जवाब: पत्र के माध्यम से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से 14 अगस्त तक जवाब मांगा गया है. पत्र में लिखा है, 'उपरोक्त विषयों के संबंध में आपका जवाब दिनांक 14.8.2025 के शाम 5:00 बजे तक निश्चित रूप से देने की कृपा की जाए ताकि अग्रतार कार्रवाई की जा सके.'
क्या है पूरा मामला?: असल में विजय कुमार सिन्हा के दो एपिक कार्ड का मामला सामने आया है. जो एपिक कार्ड लखीसराय में बना है, उसका एपिक कार्ड नंबर IAF 39393370 है. जिसमें उनकी उम्र 57 और पिता का नाम स्व शारदा रमन सिंह बताया गया है. इस कार्ड का सीरियल नंबर 274 है. वहीं दूसरा कार्ड पटना के बांकीपुर विधानसभा में दर्ज है. जिसमें पिता का नाम शारदा रमन सिंह, जबकि इसमें उम्र 60 साल है. इस कार्ड का एपिक नंबर AFS0853341 है और सीरियल नंबर 767 है.
तेजस्वी ने की थी नोटिस की मांग: विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पटना में प्रेस वार्ता कर दो एपिक नंबर रखने और दो जगहों के मतदाता होने को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाया था. उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की थी कि जिस तरीके से उनको नोटिस भेजा गया था, क्या विजय सिन्हा को भी नोटिस भेजा जाएगा?
"बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा जानबूझकर किया गया धांधली आज पूरे देश के सामने आ गया. चुनाव आयोग के SIR की पूरी प्रक्रिया कठघरे में खड़ी हो गई. अब चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता सिद्ध करे और विजय कुमार सिन्हा पर FIR करते हुए कार्रवाई करे."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल
विजय सिन्हा ने दी सफाई: हालांकि मामला गरमाने के बाद विजय सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने पिछले साल ही पटना से नाम कटवाने के लिए आवेदन दिया था लेकिन अब तक नाम नहीं हटा है. डिप्टी सीएम ने कहा कि नाम जोड़ने से लेकर विलोपित करने तक की प्रक्रिया में मैंने एक ईमानदार जनसेवक की भूमिका निभाई है लेकिन तेजस्वी यादव सच्चाई जानते हुए भी झूठ फैला रहे हैं.
जंगलराज के युवराज तेजस्वी यादव जी ने मुझ पर दो EPIC नंबर रखने का आरोप लगाया है। साफ कर दूं कि मैं हमेशा एक ही जगह से वोट करता आया हूं और करूंगा।
"पहले मेरा और मेरे पूरे परिवार का नाम पटना में था. अप्रैल 2024 में मैंने लखीसराय विधानसभा में नाम जोड़ने और पटना (बांकीपुर) से नाम विलोपित करने का आवेदन किया. 30 अप्रैल 2024 को ऑनलाइन विलोपन फॉर्म भरा लेकिन 27 जून 2024 को प्रशासनिक कारण से रिजेक्ट हो गया. इसके बाद BLO को बुलाकर लिखित आवेदन दिया और उसकी रसीद मेरे पास है. पिछली बार भी मैंने केवल लखीसराय से ही वोट डाला था और इस बार भी वही किया है."- विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार
