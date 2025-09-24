ETV Bharat / bharat

प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार और दार्शनिक एसएल भैरप्पा का निधन, पीएम मोदी ने दुख जताया

September 24, 2025

बेंगलुरु: लोकप्रिय कन्नड़ उपन्यासकार एवं दार्शनिक एसएल भैरप्पा का बुधवार को यहां एक प्राइवेट अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वह 94 साल के थे. सरस्वती सम्मान से सम्मानित संतशिवरा लिंगन्नैया भैरप्पा को एस एल भैरप्पा के नाम से जाना जाता था. उनके परिवार में उनकी पत्नी सरस्वती और बेटे उदयशंकर और रविशंकर हैं. लेखक को आज दोपहर अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा, जहां उन्हें भर्ती कराया गया था. राष्ट्रोत्थान अस्पताल ने एक विज्ञप्ति में कहा, "महान भारतीय उपन्यासकार और दार्शनिक एलएस भैरप्पा को आज दोपहर 2.38 बजे दिल का दौरा पड़ा और वे ईश्वर के चरणों में लीन हो गए." 26 उपन्यास लिखने वाले भैरप्पा के काफी प्रशंसक थे

भैरप्पा ने 26 उपन्यास लिखे हैं और उनमें से अधिकांश का अंग्रेजी सहित अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है. पर्व, वंशवृक्ष, गृहभंगा, तंतु, मंदरा, नई नेरालु और अवराना उनके कुछ लोकप्रिय उपन्यास हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भैरप्पा के निधन पर शोक प्रकट किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैरप्पा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक निडर और कालातीत विचारक बताया, जिन्होंने कन्नड़ साहित्य को गहन रूप से समृद्ध किया. प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, "श्री एस.एल. भैरप्पा जी के निधन से, हमने एक ऐसे प्रखर व्यक्तित्व को खो दिया है. जिन्होंने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया और भारत की आत्मा में गहराई से उतर गए.