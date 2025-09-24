प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार और दार्शनिक एसएल भैरप्पा का निधन, पीएम मोदी ने दुख जताया
भैरप्पा को पद्म भूषण, पद्म श्री, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था.
Published : September 24, 2025 at 11:13 PM IST
बेंगलुरु: लोकप्रिय कन्नड़ उपन्यासकार एवं दार्शनिक एसएल भैरप्पा का बुधवार को यहां एक प्राइवेट अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वह 94 साल के थे.
सरस्वती सम्मान से सम्मानित संतशिवरा लिंगन्नैया भैरप्पा को एस एल भैरप्पा के नाम से जाना जाता था. उनके परिवार में उनकी पत्नी सरस्वती और बेटे उदयशंकर और रविशंकर हैं. लेखक को आज दोपहर अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा, जहां उन्हें भर्ती कराया गया था.
राष्ट्रोत्थान अस्पताल ने एक विज्ञप्ति में कहा, "महान भारतीय उपन्यासकार और दार्शनिक एलएस भैरप्पा को आज दोपहर 2.38 बजे दिल का दौरा पड़ा और वे ईश्वर के चरणों में लीन हो गए."
26 उपन्यास लिखने वाले भैरप्पा के काफी प्रशंसक थे
भैरप्पा ने 26 उपन्यास लिखे हैं और उनमें से अधिकांश का अंग्रेजी सहित अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है. पर्व, वंशवृक्ष, गृहभंगा, तंतु, मंदरा, नई नेरालु और अवराना उनके कुछ लोकप्रिय उपन्यास हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने भैरप्पा के निधन पर शोक प्रकट किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैरप्पा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक निडर और कालातीत विचारक बताया, जिन्होंने कन्नड़ साहित्य को गहन रूप से समृद्ध किया. प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, "श्री एस.एल. भैरप्पा जी के निधन से, हमने एक ऐसे प्रखर व्यक्तित्व को खो दिया है. जिन्होंने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया और भारत की आत्मा में गहराई से उतर गए.
In the passing of Shri S.L. Bhyrappa Ji, we have lost a towering stalwart who stirred our conscience and delved deep into the soul of India. A fearless and timeless thinker, he profoundly enriched Kannada literature with his thought-provoking works. His writings inspired… pic.twitter.com/ZhXwLcCGP3— Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025
पीएम मोदी ने लिखा, एक निडर और कालातीत विचारक, उन्होंने अपने कार्यों से कन्नड़ साहित्य को गहन रूप से समृद्ध किया. उनके लेखन ने पीढ़ियों को चिंतन करने, प्रश्न करने और समाज के साथ अधिक गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित किया."
दक्षिणपंथी झुकाव के लिए भैरप्पा की आलोचना
हालांकि लेखकों के एक वर्ग ने उनके दक्षिणपंथी झुकाव के लिए भैरप्पा की आलोचना की थी, फिर भी उनके प्रशंसकों का एक विशाल आधार था. चाहे वे किसी भी उम्र के हों या लिंग के, जो उनके लेखन और उपन्यासों के प्रशंसक थे और तीन दशकों से भी ज़्यादा समय तक बेस्टसेलर रहे. उनके कई उपन्यासों का कई बार पुनर्मुद्रण (रीप्रिंट) होना उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है.
20 अगस्त, 1931 को हासन जिले के चन्नारायपटना तालुका के संथेशिवारा में जन्मे भैरप्पा ने हासन और मैसूर ज़िलों में शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने गुजरात और नई दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया. वे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सदस्य भी रहे। अपनी सेवानिवृत्ति के समय, वे मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे.
सरस्वती सम्मान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता होने के अलावा, भैरप्पा को 2023 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया. उन्हें 2016 में पद्म श्री, 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2015 में साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिली.