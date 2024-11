ETV Bharat / bharat

झारखंड में नोटा बना नौ विधायकों की जीत का कारण, 9 सीटों पर नोटा को हजार से कम मिले वोट!

सिंदरी सीट पर भी नोटा का प्रभाव दिखा. इस सीट को भाकपा माले के चंद्रदेव महतो ने 3,448 वोट के अंतर से जीता है. यहां नोटा में जीत के अंतर से ज्यादा यानी 5,376 वोट पड़े हैं. सिमरिया सीट जीतने वाले भाजपा के कुमार उज्ज्वल की जीत का मार्जिन सिर्फ 4,001 वोट था. इसकी तुलना में यहां नोटा में 6,928 वोट डाले गये. नोटा में पड़े वोट की तुलना में सबसे कम अंतर से जीत का फैसला कोडरमा में हुआ. यहां भाजपा प्रत्याशी नीरा यादव ने राजद प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव को 5,815 वोट के अंतर से हराया. इसकी तुलना में नोटा में 5,909 वोट पड़े.

इस चुनाव में सबसे ज्यादा चतरा में 8,071 वोट नोटा में पड़े. राज्य की 81 में से 9 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा. इनमें बरहेट, बोरियो, दुमका, लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, मधुपुर, पोड़ैयाहाट, लातेहार और गांडेय सीट शामिल हैं. इनमें बिश्रामपुर में 892 वोट, गढ़वा में 937 वोट, जामा में 679 वोट, खिजरी में 864 वोट, कोलेबिरा में 499 वोट, लोहरदगा में 908 वोट, रांची में 900 वोट, तमाड़ में 972 वोट और टुंडी में 682 वोट नोटा में गये हैं.

बता दें कि ईवीएम में 27 सितंबर 2013 को नोटा का विकल्प जोड़ा गया था. नोटा का मतलब है None of the above (NOTA). यह मतदाताओं को यह अधिकार देता है कि वह नोटा बटन दबाकर यह बता सके कि उसके क्षेत्र के चुनाव में खड़ा कोई भी प्रत्याशी उसे पसंद नहीं है.

