अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कई बेजुबान भी हुए शिकार, इन्हें भी है मदद की दरकार - AHMEDABAD PLANE CRASH UPDATE

बेजुबानों को खाना खिलाते एनिमल लवर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 15, 2025 at 6:23 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 9:21 AM IST 6 Min Read

अहमदाबाद (विकास कौशिक): अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने दुनिया को झकझोर के रख दिया है. इस प्लेन क्रैश में हुई मौतों के बाद कई दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं. इस बीच एक और मार्मिक पहलू सामने आ रहा है जिसे बहुत कम लोग देख और महसूस कर पाए हैं. ये कहानी है प्लेन क्रैश वाले इलाके में रहने वाले उन बेजुबान जानवरों और पक्षियों की, जो अपना दर्द ना तो बयान कर पा रहे हैं और ना उन तक मीडिया का कैमरा पहुंच पा रहा है. ईटीवी भारत संवादाता विकास कौशिक हादसे के दो दिन बाद उस हॉस्टल के करीब पहुंचे जहां गुरुवार 12 जून को एयर इंडिया की AI 171 फ्लाइट क्रैश हुई थी. शनिवार को वहां कुछ लोग उन बेजुबानों की खोज खबर लेने पहुंचे थे जिनकी शायद किसी को भी नहीं पड़ी है. अहमदाबाद प्लेन क्रैश के कई बेजुबान भी हुए शिकार (ETV Bharat) बेजुबानों को भी है मदद की दरकार अहमदाबाद के मेघाणी नगर का जो इलाका गुरुवार तक गुलजार था. वहां अब मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं. कंक्रीट की इमारतें प्लेन क्रैश के बाद कालिख पुथ गई है. इस इलाके में अच्छी खासी हरियाली है, अस्पताल परिसर है और हॉस्टल होने की वजह से लोगों की चहल-पहल तो रही ही होगी. इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहां कई स्ट्रे डॉग्स, कैट, कबूतर और अन्य पशु-पक्षियों का घर भी था. हरे-भरे इलाके का एक बड़ा हिस्सा अब क्रैश के बाद धधकती आग में झुलसकर मानों कोयले की किसी खदान में तब्दील हो गया है. स्थानीय लोग बताते हैं कि इस इलाके में कई मोर भी रहते हैं. आज यहां जगह-जगह मलबे के ढेर में कुछ लोग उन जानवरों और पक्षियों को तलाश रहे हैं जिनकी इस हादसे के बाद कोई सुध नहीं ले रहा. किसी को नहीं पता इस प्लेन क्रैश में कितने कुत्ते, बिल्ली, पक्षी और अन्य बेजुबान अपनी जान गंवा बैठे हैं. इन स्ट्रे एनिमल के हित में काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं के लोग और पेट लवर्स यहां पहुंच रहे हैं. इन्हीं में 18 से 20 साल के एक लड़का और लड़की हाथ में खाना लेकर भूखे डॉग्स को ढूंढकर खाना दे रहे हैं. जो एक एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े हैं. प्लेन क्रैश में कई बेजुबानों की हुई मौत, कई घायल (ETV Bharat) जिस दिन हादसा हुआ रात को 9 से 10 बजे हम यहां आए थे ताकि जानवरों को बचा सकें. हमें उस रात यहां कई जानवर और पक्षी मरे हुए मिले थे. बहुत सारे कुत्ते और पक्षी इसमें मरे हैं. 5 से 6 स्ट्रे डॉग की बॉडी देखी थी. कुछ पालतू डॉग हॉस्टल में भी डॉक्टर्स के साथ रहे होंगे लेकिन उनका कुछ पता नहीं क्योंकि हमें ऊपर इमारत में नहीं जाने दिया गया. - खुशी दवे, नमस्ते फाउंडेशन एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट

जानवर डर से सहमे हुए हैं 12 जून की दोपहर प्लेन क्रैश की आवाज और धुआं कई किलोमीटर दूर तक सुना और देखा गया. अंदाजा लगाया जा सकता है उस वक्त इन पशु-पक्षियों की क्या हालत रही होगी. इलाके में पहुंचे पेट लवर्स बताते हैं कि हादसे के बाद से इस इलाके के कुत्ते सहमे हुए हैं और बदहवास होकर इधर-उधर दौड़ रहे हैं. जिन इंसानों से उनका याराना था उन्हें देखकर अब वो डर रहे हैं. इस इलाके में मौत का तांडव के बाद हर ओर मरघट सा सन्नाटा है, ऐसे में इन बेजुबानों की भला किसको पड़ी है. एयर इंडिया प्लेन क्रैश में जानवर भी हुए हैं शिकार (ETV Bharat) खुशी बताती है कि "यहां कुत्ते बहुत डरे हुए हैं और हम आज इनको खिलाने के लिए आए हैं. लेकिन कई डॉग्स डर के कारण पास भी नहीं आ रहे हैं. बड़ी मुश्किल से कुछ डॉग्स हैं जिन्हें हम खाना और पानी दे पाए हैं. अभी भी बहुत सारे डॉग्स उस परिसर में हैं लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है" एक अन्य डॉग लवर ने बताया कि "यहां जांच चल रही है इसलिये हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है. इसमें एक हफ्ता लग सकता है और हादसे के दो दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है कि कुल कितने जानवर और पक्षियों की मौत हुई है. जो जानवर बचे हैं उनकी हालत बहुत खराब है, कुछ को इलाज की जरूरत है और खाना-पानी के साथ प्यार और केयर तो इस दुनिया में हर किसी को चाहिए. यहां जानवरों की हालत बहुत खराब है." बेजुबानों की मदद के लिए आगे आए पशु प्रेमी (ETV Bharat) ये दुनिया उनकी भी है, जो बेजुबान है अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद इन बेजुबानों के बारे में सोचकर देखिये. जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त आग और धुएं का गुबार कई मीटर ऊंचा उठा. लगभग एक लाख लीटर ईंधन जलने से जो आग और गर्मी पैदा हुई उसने अपनी जद में आई हर चीज को जलाकर खाक कर दिया. जिसके निशान हॉस्टल की इमारत और आस-पास के इलाके पर साफ देखे जा सकते हैं. सोचिये इस आग की जद में आए स्ट्रे डॉग्स, पेड़ पर बैठे या उड़ रहे पंछियों का क्या हाल हुआ होगा. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे कुछ एनिमल लवर्स बताते हैं कि ये बेजुबान हादसे के वक्त जिस पोजिशन में थे उसी हालत में जल गए, इंसानों की तरह इन्हें भी संभलने का मौका नहीं मिला. इस हादसे में मौत ने ना इंसानों को वक्त दिया ना इन बेजुबानों को. स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते एनिमल लवर (ETV Bharat) काश, ये बेजुबान भी कुछ कह पाते तो शायद यही बताते कि इस हादसे के जख्म इंसानों की तरह उनके जहन से भी कभी नहीं हटेंगे. जो स्ट्रे डॉग या अन्य पशु-पक्षी बच गए हैं, उनकी बदहवासी ये बताने के लिए काफी है कि इस क्रैश ने उन्हें भी झकझोर कर रख दिया है. पता नहीं उनमें से कुछ कभी इससे उबर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन ये बात कभी बता नहीं पाएंगे. इसमें कोई दो राय नहीं कि कई इंसानी जिंदगियां इस प्लेन क्रैश की भेंट चढ़ गई. ये हादसा कई परिवारों को जिंदगीभर का दर्द देकर गया है. पूरी दुनिया मे इस हादसे की चर्चा है. लेकिन इस कहानी के हीरो वो लोग हैं जो इन बेजुबानों की सुध लेने पहुंच रहे हैं. दुनिया के चंद लोगों को इन बेजुबानों की भी फिक्र है, जो मानते हैं कि ये दुनिया उतनी ही उन बेजुबानों की भी है जितनी हम इंसानों की है. इसलिये वो इन बेजुबानों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं. ये भी पढ़ें: अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मृतकों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने क्या बताया ? कितने शवों का DNA मैच हुआ ?

Last Updated : June 15, 2025 at 9:21 AM IST