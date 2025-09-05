तेजपुर: असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर उठ रही आशंकाओं और विरोध के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इसका राज्य पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि इस कानून से असम की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर कोई बड़ा असर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि असम से घुसपैठिये को बाहर निकाला जाएगा.

तेजपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, सरमा ने कहा, "तीन लोगों को सीएए के तहत नागरिकता मिली. इससे साबित होता है कि असम में सीएए विरोधी आंदोलन किसी तर्क पर आधारित नहीं था. आज तक, इस कानून के तहत एक भी नया आवेदन दायर नहीं किया गया है."

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में ज़्यादातर बंगाली हिंदू 1971 से पहले, खासकर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पलायन कर गए थे. इसलिए असम समझौते के दायरे में आते हैं. उन्होंने आगे कहा, "समझौते के अनुसार वे भारतीय नागरिक हैं और उनकी स्थिति पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है."

घुसपैठिये को बाहर निकाला जाएगाः

अतिक्रमण के मुद्दे पर, सरमा ने कहा कि पूरे असम में घुसपैठिये को बाहर निकालने का अभियान जारी रहेगा. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "असम की एक इंच जमीन भी बाहरी लोगों के हाथों में नहीं रहने दी जाएगी."

मदनी से कोई संबंध नहींः

भाजपा और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के नेता महमूद मदनी के बीच संबंधों के विपक्ष के आरोपों को मुख्यमंत्री ने खारिज किया. उन्होंने कहा "मदनी से मेरा क्या संबंध हो सकता है? अगर मेरे उनसे संबंध होते, तो वे मुझे गाली क्यों देते? लुरिनज्योति गोगोई ही थे जिन्होंने मदनी के साथ मंच साझा किया था और अल्पसंख्यक सुरक्षा की बात कही थी. तो असल में उनके साथ किसका रिश्ता है?"

सीएए क्या है?:

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. इस अधिनियम में मुसलमान समुदाय को शामिल नहीं किए जाने को लेकर विरोध होता रहा है.

असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह आशंका जताई जाती है कि इस कानून के चलते बाहरी लोगों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय भाषा, संस्कृति और संसाधनों पर दबाव पड़ेगा.

