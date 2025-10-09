ETV Bharat / bharat

इकलौते हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रमों को ही नहीं मिल रहे छात्र, 18 कोर्स में जीरो एडमिशन

नए सत्र में भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के एमए हिंदी पाठ्यक्रम में केवल 4 छात्रों ने लिया है प्रवेश.

स्टूडेंट की कमी से जूझ रहा हिंदी विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 8:09 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश का इकलौता हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी के पाठ्यक्रमों में ही स्टूडेंट की कमी से जूझ रहा है. हालत यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के एमए हिंदी पाठ्यक्रम में केवल 4 छात्रों ने प्रवेश लिया है. वहीं 18 पाठ्यक्रम तो ऐसे हैं, जिनमें एक भी प्रवेश नहीं हुआ. जबकि बीते 14 साल से संचालित हो रहे इस विश्वविद्यालय के संचालन में सरकार हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. हाल में ही 5 करोड़ रुपये से विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग का निर्माण भी किया गया. इसके बावजूद विवि प्रबंधन स्टूडेंट को बुलाने में नाकाम रहा.

विश्व का पहला विश्वविद्यालय बनाने की थी योजना

बता दें शैक्षणिक वर्ष 2012-13 में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का पहला सत्र शुरू हुआ था. उस समय यहां करीब 60 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था. तब राज्य सरकार की योजना इसे ज्ञान-विज्ञान की समस्त शाखाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण, प्रकाश-विस्तार तथा राष्ट्रीय लोक व्यवहार को हिंदी भाषा में संभव तथा सम्पन्न बनाकर विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बनाने की थी. जहां कला, समाज विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी, विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विधि, शिक्षा एवं अन्य आधुनिक दृष्टिकोण के पाठ्यक्रमों का संचालन हिंदी भाषा के माध्यम से करना था.

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

हिंदी में 4 स्टूडेंट ने लिया एडमिशन, कुल 174 प्रवेश

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र में कुल 174 सीटों पर प्रवेश हुआ है. इनमें पीजी के 27 कोर्स में 63 और यूजी के 11 पाठ्यक्रमों में 99 स्टूडेंट ने प्रवेश लिया है. वहीं 13 सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्सेस में केवल 12 एडमिशन हुए हैं.

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह (ETV Bharat)

सबसे खास बात यह है कि यह मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, जहां सभी कोर्सेस का संचालन हिंदी भाषा में ही किया जाता है. इसके बावजूद यहां हिंदी के पाठ्यक्रमों में ही प्रवेश लेने वाले बच्चों की कमी है. इस सत्र में केवल 4 बच्चों ने प्रवेश लिया है. वहीं 11 पाठ्यक्रम ऐसे हैं, जहां केवल एक-एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है.

हिंदी में शुरू होगा इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम

यूनिवर्सिटी में कम हो रहे प्रवेश को लेकर हिंदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु देव आनंद हिंडोलिया का कहना है "इस मामले में समीक्षा की जा रही है. आगामी सत्र से विश्वविद्यालय में कुछ नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे. जिससे स्टूडेंट की संख्या बढ़ाई जा सके. इसके साथ ही इंजीनियरिंग का कोर्स भी हिंदी में शुरू करने की तैयारी है. विश्वविद्यालय में इंफ्रास्टक्चर समेत अन्य सुविधाओं की कमी है, इसके लिए शासन से बजट मांगा गया है. हिंदी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है."

इन पाठ्यक्रमों में जीरो प्रवेश

पीजी और यूजी

एमए (अर्थशास्त्र)
एमए (इतिहास)
एमए (भूगोल)
एमएससी (गणित)
एमएससी (पर्यावरण)
एमएफएससी
एमकॉम
एमबीए
गाइडेंस एंड काउंसलिंग
बीए योग
बीएससी (आधारभूत विज्ञान)

सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों

पंचकर्म
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा
मत्स्य एवं मात्स्यिकी
नाट्यशास्त्र एवं रंगमंच
लोकसंगीत
डीसीए
पीजीडीसीए

1800 सीटों पर केवल 174 प्रवेश

बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की शुरुआत को 14 साल बीत चुके हैं. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 68 कोर्सेस में एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई थी. इसके बाद 18 पाठ्यक्रमों में एक भी स्टूडेंट ने प्रवेश नहीं लिया. वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में करीब 500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. वहीं साल 2012-13 से अब तक करीब 4,973 स्टूडेंट प्रवेश ले चुके हैं.

हर साल मिलती है 3.50 करोड़ सालाना ग्रांट

शुरुआत में विश्वविद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य, कला, कानून समेत अन्य संकायों में हिंदी भाषाा में शोध आधारित पाठ्यक्रम शुरू करना था. लेकिन इन 14 सालों में यहां पीएचडी भी शुरू नहीं हो सकी. हालांकि राज्य सरकार से हर साल 3.5 करोड़ रुपये की ग्रांट दी जा रही है. जिससे स्टाफ के वेतन व अन्य खर्चे निकल रहे हैं. बता दें कि साल 2023 में 13 नियमित शिक्षकों की भर्ती हुई है, जिनका वेतन करीब एक लाख रुपये तक है. इनके साथ ही 22 अतिथि विद्वान पदस्थ हैं, जिन्हें प्रत्येक को करीब 33 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है.

राजधानी के पहले विश्वविद्यालय के भी बुरे हाल

ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ही छात्रों की कमी से जूझ रहा है. दरअसल यही हाल राजधानी के सबसे पुराने विश्वविद्यालय बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी का भी है. यहां भी इस साल बीबीए एविएशन मैंनेजमेंट, बीसीए एविएशन, मैनेजमेंट योगा और एमए वुमेन स्टडी समेत 6 पाठ्यक्रमों में जीरो प्रवेश हुआ है. वहीं 20 पाठ्यक्रमों में केवल एक-एक स्टूडेंट ने प्रवेश लिया है. यहां पीजी के 58 कोर्सेस में 1638 सीटें हैं, जिनमें 1039 एडमिशन हुए हैं. वहीं यूजी में 415 सीटें हैं, जिसमें 293 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है.

