नई दिल्लीः दीपावली और छठ महापर्व के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने इस बार स्पेशल ट्रेनों के 4000 से अधिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है. उत्तर रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, त्योहार स्पेशल ट्रेनों में देश की आधुनिक ट्रेन वंदे भारत को भी शामिल किया जा सकता है. खासतौर पर दिल्ली से पटना व लखनऊ से छपरा के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है. इससे पूर्वी राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, बीते वर्ष त्योहारों के समय दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों के कुल 3198 ट्रिप्स चलाए गए थे. इस बार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के 4000 से अधिक ट्रिप्स चलाने की योजना बनाई गई है. स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा, जिससे यात्री टिकट की बुकिंग कर सकें.

ट्रेनों में अधिक भीड़ की समस्या से मिलेगी राहत: देश भर से दीपावली और छठ महापर्व पर स्पेशल ट्रेनों के 12000 फेरे चलाए जाने की योजना है. त्योहारों पर बड़ी संख्या में यात्रियों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड की ओर सफर करना होता है. ऐसे में रेलवे की इस पहल यात्रियों को सुविधा होगी. साथ ही ट्रेनों में अधिक भीड़ की समस्या से भी राहत मिलेगी.

यूपी-बिहार के यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें. (ETV Bharat)

कम किराए वाली एसी स्पेशल भी चलेंगीः रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस बार एसी-3 इकोनॉमी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों में सभी कोच एक ही श्रेणी (थर्ड एसी इकोनॉमी) के होंगे. इनका किराया थर्ड एसी टिकट से कम होता है. इससे उन यात्रियों को फायदा मिलेगा जो आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं. इसके साथ ही नियमित चलने वाली ट्रेनों में भी एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग त्योहार पर अपने घर पहुंच सकें.

दीपावली व छठ यात्री कर सकेंगे आरामदायक सफर. (ETV Bharat)

आन डिमांड स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगीः इतना ही नहीं रेलवे ने यात्रियों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी योजना बनाई है. इनमें यात्री जनरल टिकट लेकर सफर कर सकेंगे. ऐसी ट्रेनें खासतौर पर उन रूटों पर चलाई जाएंगी, जहां छोटे शहरों व कस्बों से बड़ी संख्या में लोग दीपावली और छठ पूजा पर घर लौटते हैं. जनरल टिकट की बिक्री से यह पता लगाया जाएगा कि किस रूट पर सबसे अधिक टिकट बिक रही हैं. उस रूट पर डिमांड के अनुसार अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया जाएगा.

ट्रेनों के संचालन का तैयार हो रहा शेड्यूलः उत्तर रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, स्पेशल ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था को लागू करने के लिए बड़े स्तर पर बैठकें की जा रही हैं. विस्तृत शेड्यूल तैयार किया जा रहा है. बहुत जल्द ही रेलवे की तरफ से इन ट्रेनों के नाम, नंबर व समय-सारणी जारी की जाएगी, जिससे यात्री समय रहते टिकट बुक कर सकें. अभी स्थिति ये है कि नियमित चलने वाली ट्रेनों में सीट बुक हो चुकी हैं. अब टिकट बुकिंग लगभग बंद हो चुकी है.

जानिए किस तारीख को कौन सा त्योहारः

18 अक्टूबर 2025 – धनतेरस

19 अक्टूबर 2025 – छोटी दीपावली

20 अक्टूबर 2025 – दीपावली (लक्ष्मी पूजा)

22 अक्टूबर 2025 – गोवर्धन पूजा

23 अक्टूबर 2025 – भाई दूज

25 अक्टूबर 2025 – नहाय-खाय (छठ)

26 अक्टूबर 2025 – खरना (छठ)

27 अक्टूबर 2025 – संध्या अर्घ्य (छठ)

28 अक्टूबर 2025 – उषा अर्घ्य / व्रत पारण (छठ)

