बारिश का असर: उत्तर रेलवे ने बदला कई ट्रेनों का रूट, सफर से पहले चेक करें स्टेटस
यात्रियों की सुरक्षा और संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए उत्तर रेलवे ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.
Published : September 7, 2025 at 1:34 PM IST
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रियों की सुरक्षा और संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए उत्तर रेलवे ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इनमें कुछ ट्रेनों का संचालन सीमित किया है तो कुछ सेवाओं को रद्द किया गया है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यही कारण है कि आवश्यकतानुसार ये कदम उठाए गए हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से ट्रेनों की स्थिति जांच लें.
जम्मू से चलेगी वैष्णो देवी–नई दिल्ली ट्रेन: रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी में बताया गया है कि ट्रेन संख्या 12446 (श्री माता वैष्णो देवी कटरा–नई दिल्ली) दिनांक 9 सितंबर 2025 को जम्मू से शुरू होगी. यानी यह ट्रेन कटरा से न चलकर जम्मू से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी. कटरा में हालत ठीक न होने के कारण ये फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है.
वंदे भारत समें इस ट्रेन का संचालन रद्द: संचालन संबंधी कारणों से ट्रेन संख्या 12035 टनकपुर- दिल्ली 7 को रद्द कर दी गई. और ट्रेनसंख्या 12036 दिल्ली - टनकपुर को 8 सितंबर को रद्द कर दिया गया है. रामनगर–मणवाला खंड पर भूस्खलन के चलते ट्रेन संख्या 22477/22478 (कटरा–नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस) का संचालन 8 और 9 सितंबर को रद्द कर दिया गया है.
अंबाला से बदलेगा संचालन: ट्रेन संख्या 14682 (जालंधर सिटी–दिल्ली) 7 सितंबर को अंबाला में ही समाप्त होगी. वहीं, ट्रेन संख्या 14679 (दिल्ली–अमृतसर) उसी दिन अंबाला से अपनी यात्रा शुरू करेगी. अत्यधिक वर्षा और अन्य सुरक्षा कर्ण की वजह से ट्रेनों का संचालन आगे प्रभावित है. रेलवे प्रशासन ने कहा है कि स्थिति सामान्य होते ही सेवाएं पुनः बहाल कर दी जाएंगी.
यह भी पढ़ें:
- त्योहारों में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, छठ और दीपावली पर रेलवे चलाएगा ये स्पेशल ट्रेनें
- रेलवे की नई रणनीति: पार्सल स्कैनर से थमेगी नशीले और संदिग्ध पदार्थों की तस्करी
- भारी बारिश से पटरियों पर मिट्टी के कटाव का जोखिम, रेलवे ने की सुरक्षा उपायों की समीक्षा
- यमुना में बढ़ते जलस्तर से पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों पर पड़ सकता है असर, जानिए क्या होगा विकल्प