दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घूम सकेंगे सिक्किम, लाचुंग का रास्ता खुला: पर्यटन कारोबारियों में खुशी

रविवार को जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लाचुंग को खोलने का फैसला लिया गया. प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, रविवार से परमिट जारी किए जाएंगे. परमिट सेल के प्रभारी रोशन प्रधान ने बताया, "लाचुंग को सोमवार से खोलने का फैसला किया गया है. परमिट के लिए आवेदन रविवार से दाखिल किए गए थे. पर्यटक उत्तरी सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता का फिर से आनंद ले सकेंगे."

सिलीगुड़ी: दुर्गा पूजा से पहले सिक्किम में पर्यटन की वापसी होने वाली है. लंबे इंतज़ार के बाद, सोमवार से पर्यटकों को लाचुंग आने की अनुमति दे दी गयी है. मंगन जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. हालांकि, कुछ इलाकों में खराब सड़कों के कारण, लाचेन में पर्यटकों का प्रवेश अभी भी प्रतिबंधित है. उत्तरी सिक्किम का लाचेन अभी भी बंद है. पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग खुश है कि लाचुंग, युमथांग, याक्सुम जैसे पर्यटन केंद्र खुल गए हैं.

सिक्किम में बादल फटने से लगभग डेढ़ साल तक बंद रहने के बाद इस साल मई के अंत में उत्तरी सिक्किम को खोल दिया गया था. लेकिन जून की शुरुआत में कई जगहों पर भूस्खलन के कारण पर्यटक फिर से फंस गए. छतेन सैन्य शिविर में हुए भूस्खलन में छह सैन्यकर्मी लापता हो गए. बाद में, तीन के शव बरामद किए गए थे. इसके बाद उत्तरी सिक्किम में पर्यटकों के प्रवेश पर फिर से रोक लगा दी गयी थी.

इस बीच, जैसे-जैसे पूजा का मौसम नज़दीक आ रहा था, पर्यटन उद्योग ने उत्तरी सिक्किम को खोलने की मांग की. प्रशासन ने स्थिति की समीक्षा के लिए कई बैठकें कीं. हालात को सामान्य बनाने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू किया गया. संचार व्यवस्था में सुधार के अलावा, सिंगथांग और लाचुंग के बीच संगकेलांग पुल और लाचुंग और सिंगथांग के बीच तुंग पुल की मरम्मत की गई. प्रशासन ने संगकेलांग पुल पर पर्यटकों के आवागमन का समय प्रतिदिन दोपहर 1 बजे और तुंग पुल पर प्रतिदिन दोपहर 2 बजे तक सीमित कर दिया है.

19 अगस्त को पहाड़ी काटते समय भूस्खलन में तीन मज़दूरों की मौत हो गई थी. ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी लाछांग को खोलने का जोखिम नहीं उठाना चाहते. जब तक सड़क यातायात के लिए उपयुक्त नहीं हो जाती, लाछांग बंद रहेगा. पूजा के दौरान लाछांग के खुलने पर संदेह है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार भूस्खलन के कारण कुछ इलाकों में सड़क मरम्मत का काम मुश्किल हो गया है.

