ETV Bharat / bharat

ट्रेन से उतरते ही जानें, पास में क्या-क्या घूमने लायक हैः रेलवे की नई ई-बुक - RAILWAY PROMOTING TOURISM

उत्तर मध्य रेलवे ने पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत के सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने लाने के लिए ई-बुक लॉन्च की.

North Central Railway launched e book
सांकेतिक तस्वीर. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 2:21 PM IST

4 Min Read

चंचल मुखर्जी.

नई दिल्लीः उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई ई-बुक लॉन्च की है. यह ई-बुक प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी देती है. रेल मार्गों के जरिए इन स्थानों की सैर करना आसान हो सकेगा. यह पहल न केवल पर्यटकों के लिए उपयोगी है, बल्कि रेलवे स्टेशनों के पास मौजूद ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की जानकारी भी आम लोगों तक पहुंचाएगी.

उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने तीन राज्यों में फैले पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई ई-बुक जारी की है. इस ई-बुक में प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे प्रसिद्ध स्थानों की जानकारी शामिल है. इसका उद्देश्य यात्रियों को इन स्थानों की सैर के लिए एक दृश्यात्मक यात्रा और विस्तृत जानकारी प्रदान करना है. यह ई-बुक पर्यटकों के लिए रेल मार्ग, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, और रेलवे कनेक्टिविटी की जानकारी देगी. यह NCR की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

NCR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया, "हमने पहले भी कई विषयों पर ई-बुक बनाई हैं, लेकिन यह पर्यटन केंद्रित ई-बुक खास है. यह पर्यटकों को रेलवे स्टेशनों के पास मौजूद धरोहर स्थलों, पर्यटन स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देगी, जहां वे आसानी से जा सकते हैं और दूसरी जगहों के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं."

उन्होंने कहा कि यह जानकारी पर्यटन को बढ़ावा देगी. यात्री अपनी यात्रा के दौरान पास के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों के बारे में जान सकेंगे. यह ई-बुक NCR क्षेत्र की 'दृश्यात्मक यात्रा' प्रदान करती है, जिसमें इतिहास, इंजीनियरिंग के चमत्कार, धार्मिक स्थल और क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाया गया है. यह भारत की 'समृद्ध प्राकृतिक धरोहर और विविध परिदृश्य' को उजागर करती है.

NCR के महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी ने बताया कि इस ई-बुक में रेलवे सेक्शनों के हिसाब से स्थानों की जानकारी दी गई है, जिसमें प्रमुख स्टेशन और ट्रेनें शामिल हैं. उन्होंने रेलवे कर्मचारियों की इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह किताब पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी.

इस ई-बुक में तीन राज्यों में फैले NCR क्षेत्र के विविध पर्यटन स्थलों की जानकारी 9 अध्यायों में दी गई है. इसमें प्रयागराज से पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज से गाजियाबाद, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से बीना, आगरा से बांदीकुई, और मथुरा से अलवर जैसे रेल खंड शामिल हैं. प्रत्येक अध्याय में लोकप्रिय और कुछ कम प्रसिद्ध लेकिन घूमने योग्य स्थानों की जानकारी दी गई है.

त्रिपाठी ने कहा, "यह ई-बुक क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों की झलक दिखाती है, जिसमें कुछ छिपे हुए स्थान भी शामिल हैं. यह NCR की पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. यह किताब पर्यटकों को भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करने के लिए प्रेरित करेगी."

जोन ने ई-बुक 'अमृत ऑन व्हील्स' भी प्रकाशित की है, जो महाकुंभ-2025 की तैयारी से लेकर सफल आयोजन तक की पूरी यात्रा का विवरण प्रस्तुत करती है. यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भाग लेने वाले लाखों तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रेलवे नेटवर्क द्वारा किए गए प्रयासों का एक रिकॉर्ड है.

अधिकारियों ने बताया, "इसका उद्देश्य जनता को संचालन के पैमाने और प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए एक सुरक्षित, आरामदायक और यादगार यात्रा सुनिश्चित करने हेतु आने वाली चुनौतियों के बारे में सूचित करना है."

इसे भी पढ़ेंः

चंचल मुखर्जी.

नई दिल्लीः उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई ई-बुक लॉन्च की है. यह ई-बुक प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी देती है. रेल मार्गों के जरिए इन स्थानों की सैर करना आसान हो सकेगा. यह पहल न केवल पर्यटकों के लिए उपयोगी है, बल्कि रेलवे स्टेशनों के पास मौजूद ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की जानकारी भी आम लोगों तक पहुंचाएगी.

उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने तीन राज्यों में फैले पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई ई-बुक जारी की है. इस ई-बुक में प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे प्रसिद्ध स्थानों की जानकारी शामिल है. इसका उद्देश्य यात्रियों को इन स्थानों की सैर के लिए एक दृश्यात्मक यात्रा और विस्तृत जानकारी प्रदान करना है. यह ई-बुक पर्यटकों के लिए रेल मार्ग, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, और रेलवे कनेक्टिविटी की जानकारी देगी. यह NCR की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

NCR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया, "हमने पहले भी कई विषयों पर ई-बुक बनाई हैं, लेकिन यह पर्यटन केंद्रित ई-बुक खास है. यह पर्यटकों को रेलवे स्टेशनों के पास मौजूद धरोहर स्थलों, पर्यटन स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देगी, जहां वे आसानी से जा सकते हैं और दूसरी जगहों के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं."

उन्होंने कहा कि यह जानकारी पर्यटन को बढ़ावा देगी. यात्री अपनी यात्रा के दौरान पास के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों के बारे में जान सकेंगे. यह ई-बुक NCR क्षेत्र की 'दृश्यात्मक यात्रा' प्रदान करती है, जिसमें इतिहास, इंजीनियरिंग के चमत्कार, धार्मिक स्थल और क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाया गया है. यह भारत की 'समृद्ध प्राकृतिक धरोहर और विविध परिदृश्य' को उजागर करती है.

NCR के महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी ने बताया कि इस ई-बुक में रेलवे सेक्शनों के हिसाब से स्थानों की जानकारी दी गई है, जिसमें प्रमुख स्टेशन और ट्रेनें शामिल हैं. उन्होंने रेलवे कर्मचारियों की इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह किताब पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी.

इस ई-बुक में तीन राज्यों में फैले NCR क्षेत्र के विविध पर्यटन स्थलों की जानकारी 9 अध्यायों में दी गई है. इसमें प्रयागराज से पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज से गाजियाबाद, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से बीना, आगरा से बांदीकुई, और मथुरा से अलवर जैसे रेल खंड शामिल हैं. प्रत्येक अध्याय में लोकप्रिय और कुछ कम प्रसिद्ध लेकिन घूमने योग्य स्थानों की जानकारी दी गई है.

त्रिपाठी ने कहा, "यह ई-बुक क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों की झलक दिखाती है, जिसमें कुछ छिपे हुए स्थान भी शामिल हैं. यह NCR की पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. यह किताब पर्यटकों को भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करने के लिए प्रेरित करेगी."

जोन ने ई-बुक 'अमृत ऑन व्हील्स' भी प्रकाशित की है, जो महाकुंभ-2025 की तैयारी से लेकर सफल आयोजन तक की पूरी यात्रा का विवरण प्रस्तुत करती है. यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भाग लेने वाले लाखों तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रेलवे नेटवर्क द्वारा किए गए प्रयासों का एक रिकॉर्ड है.

अधिकारियों ने बताया, "इसका उद्देश्य जनता को संचालन के पैमाने और प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए एक सुरक्षित, आरामदायक और यादगार यात्रा सुनिश्चित करने हेतु आने वाली चुनौतियों के बारे में सूचित करना है."

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

RAILWAYS E BOOKरेलवे की ई बुकरेलवे पर्यटन को बढ़ावाRAILWAY PROMOTING TOURISM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.