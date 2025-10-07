ETV Bharat / bharat

बंगाल भूस्खलन-बाढ़, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 32, बारिश थमने से पटरी पर लौट रही जिंदगी

उत्तर बंगाल में भीषण बारिश के चलते भूस्खलन- बाढ़ से तबाही के बाद अब जलस्तर कम हो रहा है और हालात सामान्य हो रहे है.

NORTH BENGAL LANDSLIDES UPDATES
उत्तरी बंगाल में बाढ़ से हुए नुकसान का नजारा (IANS)
दार्जिलिंग: बारिश थमते ही बंगाल के पहाड़ी इलाकों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम शुरू हो गया. धीरे-धीरे भूस्खलन के मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर अन्य पहाड़ी सड़कें भी खुलने लगी हैं. हालाँकि, मिरिक अभी भी अलग-थलग पड़ा है.

इस बीच प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई. इनमें से 22 लोगों की मौत दार्जिलिंग और मिरिक में हुई. पिछले 24 घंटों में बामनडांगा में नदी से 10 शव बरामद किए गए. प्रशासन इस घटना को लेकर चिंतित है.

राज्यपाल सीवी आनंद बोस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं. राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को पाँच-पाँच लाख रुपये की आर्थिक सहायता और होमगार्ड की नौकरी देगी. पूजा की पूर्व संध्या पर इस प्राकृतिक आपदा का पहाड़ों में पर्यटन पर व्यापक प्रभाव पड़ा. पुलिस प्रशासन के अनुसार हालाँकि मिरिक अलग-थलग है, फिर भी सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाली हर सड़क पर यातायात सामान्य हो गया है.

इस बीच दुदिया में बालासन नदी पर बने पुल के ढह जाने के कारण मिरिक अभी भी अलग-थलग पड़ा है. हालाँकि, सिलीगुड़ी से घूम और सोनादा होते हुए मिरिक पहुँचा जा रहा है. लोक निर्माण विभाग ने मिरी में बचाव कार्य और संचार को गति देने के लिए युद्धकालीन गतिविधि के रूप में ह्यूम पाइप के साथ एक अस्थायी पुल का निर्माण शुरू कर दिया है.

मुख्यमंत्री मंगलवार को स्वयं पुल निर्माण का निरीक्षण करेंगी. राज्य सरकार ने बालासन नदी पर स्थायी पुल के निर्माण के लिए 51.40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. पुल का निर्माण कार्य जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. दूसरी ओर भारतीय सेना ने मिरी में तेजी से संचार स्थापित करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं. चूँकि मिरिक भारत-नेपाल सीमा से लगा हुआ है, इसलिए सेना ने बिना कोई जोखिम उठाए बालासन पुल पर बेली ब्रिज बनाने की पहल की.

सेना ने सोमवार को इस संबंध में सभी प्रकार के परीक्षण किए. ड्रोन उड़ाकर स्थिति का जायजा लिया गया. दूसरी ओर पहाड़ों में फंसे अधिकांश पर्यटकों की घर वापसी संभव हो पाई. कुल मिलाकर अब तक 1000 से अधिक पर्यटकों को कोलकाता वापस लाया जा चुका है. शेष पर्यटकों को सड़क मार्ग से सिलीगुड़ी लाने का काम मंगलवार से शुरू हो गया. दार्जिलिंग होटलियर्स एसोसिएशन ने पर्यटकों की मदद के लिए पुलिस और राज्य प्रशासन का आभार व्यक्त किया है.

दार्जिलिंग होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंद्रुप भूटिया ने कहा, 'इस प्राकृतिक आपदा का पहाड़ों में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. हालांकि, हम कहना चाहते हैं कि पहाड़ सामान्य हो गए. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 110 और पहाड़ों की यात्रा के लिए रोहिणी मार्ग खुला है. हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि वे जिस तरह से पर्यटकों के साथ खड़े रहे हैं.

हालांकि, दार्जिलिंग खुला है. हम उन लोगों से अपील करेंगे जो पहाड़ों पर आएंगे वे बागडोगरा, पंखाबारी, कर्सियांग होते हुए सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आएं और जो लोग वापस लौटेंगे वे दार्जिलिंग से कर्सियांग होते हुए तिनधरिया से सिलीगुड़ी जाएं. इससे यातायात की भीड़ काफी हद तक कम हो जाएगी. हम चाहते हैं कि पर्यटक पूजा से पहले फिर से पहाड़ों का रुख करें.

