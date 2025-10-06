ETV Bharat / bharat

'बाढ़ राहत उपायों के लिए केंद्र से धन नहीं मिल रहा', उत्तर बंगाल में आई बाढ़ पर बोलीं ममता

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर बंगाल में आई बाढ़ और उसके कारण हुए विनाश को मानव निर्मित बताया. साथ ही उन्होंने डीवीसी पर पानी को अनियंत्रित रूप से छोड़ने का आरोप लगाया, जिसके कारण राज्य के दक्षिणी हिस्सों में नदियां उफान पर हैं.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि, बाढ़ राहत उपायों के लिए केंद्र से धन नहीं मिल रहा है. बंगाल सरकार खुद ही अपने संसाधनों से काम चला रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ और भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. साथ ही शोक संतप्त परिवारों के एक सदस्य को होमगार्ड की नौकरी देने की भी घोषणा की.

सीएम ममता ने कहा कि, उन्हें अब तक उत्तर बंगाल में आई बाढ़ में 23 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है. इस इलाके में शनिवार रात और रविवार तड़के 12 घंटे से ज़्यादा समय तक 300 मिमी से ज्यादा बारिश हुई. उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए बागडोगरा रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही.

अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों से राज्य के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में बाढ़ आ गई है. उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग का नागराकाटा और मिरिक क्षेत्र भूस्खलन और आवासीय संपत्तियों के बह जाने से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.