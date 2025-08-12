जैसलमेर: उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है. इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए पत्रकारिता के एक छात्र ने भी नामांकन ​दा​खिल किया. वार्डपंच, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपनी भागीदारी दर्ज कराने वाले छात्र जलालुद्दीन ने इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर ली है. जैसलमेर के रहने वाले जलालुद्दीन चुनाव के लिए अन्य औपचारिकताएं पूरा करने के लिए कलेक्टर कार्यालय गए.

जलालुद्दीन ने बताया, 'मेरे लिए चुनाव लड़ना एक शौक है, जिसमें मैं लोकतंत्र की गहराईयों को समझने और जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश करता हूं. मैं चाहता हूं कि आम लोग भी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनें और अपनी आवाज उठाएं.' उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन उनका पहला बड़ा राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि यह उनकी लगातार मेहनत और प्रयास का एक हिस्सा है. नामांकन के लिए बाकायदा उन्होंने 15000 रुपए की रसीद भी कटाई.

छात्र ने बताया क्यों लड़ना चाहते हैं ये चुनाव, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaisalmer)

जलालुद्दीन को आगामी तीन दिनों में अपना प्रस्तावक भी देना होगा. इस सिलसिले में वे जिला कलेक्टर कार्यालय, जैसलमेर भी पहुंचे, ताकि अन्य औपचारिकताएं पूरी कर सकें. उन्होंने कहा कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. वर्तमान में जलालुद्दीन जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में छात्र हैं, जहां वे पढ़ाई के साथ-साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं. उनका मानना है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र में आम नागरिक की भागीदारी का एक अहम हिस्सा है.

नामांकन मंजूरी की रसीद (ETV Bharat Jaisalmer)

कैश जमा कराने की रसीद (ETV Bharat Jaisalmer)

देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया में कई औपचारिकताएं होती हैं, जिनमें नामांकन पत्र के साथ प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है. साथ ही फॉर्म की शर्तों का पालन भी अनिवार्य होता है. जलालुद्दीन ने बताया कि वे इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चुनाव आयोग को सबमिट करेंगे. इसके बाद ही उनकी उम्मीदवारी को आधिकारिक माना जाएगा.