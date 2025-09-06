मुंबई को बम धमाकों से दहलाने की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार, 400 किलो RDX लगाने की दी थी धमकी
जानकारी के मुताबिक आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. मुंबई पुलिस ने नोएडा पुलिस से गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगा था.
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा पुलिस ने मुंबई में गणेश चतुर्थी पर ब्लास्ट करने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है. CP लक्ष्मी सिंह ने जानकारी मिलते ही टीमों का गठन कर आरोपी अश्वनी को गिरफ्तार किया.
थाना सेक्टर 113 इलाके में रहने वाले आरोपी को स्वाट टीम ने पकड़ कर मुंबई पुलिस के हवाले किया.जॉंइट CP राजीव नारायण मिश्रा और स्वाट टीम ने CP के आदेश पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया.
क्या है पूरा मामला
मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से जानकारी दी गई कि मुंबई में बम विस्फोट की धमकी देने के आरोप में उत्तर प्रदेश के नोएडा से अश्विन कुमार सुप्रा (50) को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. धमकी देने में इस्तेमाल किया गया उसका फ़ोन और सिम कार्ड ज़ब्त कर लिया गया है. उसे नोएडा से मुंबई लाया जा रहा है. आगे की जाँच की जाएगी
मुंबई में ब्लास्ट की दी थी धमकी
जानकारी के मुताबिक आरोपी अश्विन कुमार ने मुंबई में ब्लास्ट की धमकी दी थी, धमकी में कहा गया कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं, आतंकी 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में लगाकर बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे एक करोड़ लोगों की मौत हो सकती है. मुंबई पुलिस को आरोपी ने वॉट्सएप पर ये मैसेज किया था.
गणेश चतुर्थी पर धमाके करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार
मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी क्राइम ने गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से संपर्क किया था और आरोपी के इनपुट शेयर कर गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगा था. जिस पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने स्वाट टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया. आरोपी ने अपना नंबर बंद कर रखा था. इसके बाद पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और सीसीटीवी फुटेज जो एक ग्रॉसरी शॉप से मिला है. उसके आधार पर आरोपी को सेक्टर 79 के एक सोसाइटी में पिन डाउन किया. उसकी आइडेंटी कंफर्म करने के बाद उसे गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस को सौंप दिया.
पकड़ने वाली टीम को मिलेगा 25 हजार का ईनाम
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अश्विनी की उम्र 50 साल की है, वह वास्तु और ज्योतिष का काम करता है, मूल रूप से पटना का रहने वाला है और वर्तमान में थाना 113 क्षेत्र में स्थित सेक्टर 79 की सोसाइटी में रह रहा था. इसका अपनी पत्नी से सेपरेशन चल रहा है. पुलिस टीम ने सोरखा गांव से उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसका सिम आरोपी ने इस्तेमाल किया था. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने स्वाट टीम को 25000 इनाम देने की घोषणा की है.
