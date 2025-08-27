ETV Bharat / bharat

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को बेरहमी से पीटने के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया था.

डॉ. मीनाक्षी भराला, सदस्य, राज्य महिला आयोग UP (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 5:53 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला आज मृतक निक्की पैतृक ग्राम रूपवास निकट दादरी पहुंचकर उसके परिवार वालो से मिल कर विस्तार से जानकारी ली. उन्होने कहा कि जितने भी लोग दोषी है, उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए और जो दोषी नहीं हैं, उन पर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो, जिससे उनको परेशानी हो. क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं.

'महिलाओं के खिलाफ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं': डॉ. मीनाक्षी भराला सदस्य राज्य महिला आयोग ने कहा कि इस तरीके की घटना होना आगे घटनाओं को बढ़ावा देता है. जैसे कि नीले ड्रम का मेरठ का केस हुआ, उसके बाद ताबड़तोड़ केस आने शुरू हो गए थे कि पुरुष के साथ वहाँ हुआ तो फिर सांप वाला आ गया तो फिर और एक नया मामला आ गया तो इस तरीके की घटनाएं और घटनाओं को बढ़ावा देती हैं. बढ़ावा ना मिले, ये घटनाएं यहीं थम जाएं. घरेलू हिंसा के नाम पर रोज़ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है?

डॉ. मीनाक्षी भराला, सदस्य, राज्य महिला आयोग UP (ETV Bharat)

'दहेज मांगने की प्रथा नहीं रुक रही है': डॉ. मीनाक्षी भराला का कहना है कि 250 से 300 केस रोज़ महिला आयोग में आते हैं, जिनमें महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है. क्योंकि दहेज मांगने की प्रथा नहीं रुक रही है. लगातार मारपीट लड़कियों के साथ की जा रही है. वो नहीं रुक रही है तो ये पूरे समाज में इस तरह की घटना रुक जाए इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए.

उन्होंने कहा कि जितने भी पुलिस वालों से मेरी बात हुई है, कमिश्नर साहब से भी हुई है, इस मामले की बहुत अच्छे तरीके से जांच चल रही है. कुछ चीजें हम आपको नहीं बता सकते. वो सारी जांचें हो रही है. जो जांच होनी चाहिए और बिल्कुल सही तरीके से जांच करके जितने भी दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा इसमें दी जाएगी.

क्या है पूरा मामला: बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को बेरहमी से पीटने के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया था. आरोपी पति का एनकाउंटर किया गया. आरोपी के पैर में गोली लगी है. हिरासत से भागने की कोशिश में आरोपी पति का एनकाउंटर किया गया है. वहीं, आरोपी विपिन भाटी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

19 अगस्त को भी आया था मामला: बता दें कि गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदाना गांव में 19 अगस्त को एक घर में एक महिला को दहेज के कारण मारने का आरोप लगा था. महिला के ससुराल वाले इस घटना के बाद से फरार थे. पुलिस द्वारा आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया गया. मामले को लेकर मृतका की बहन ने मोदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.


