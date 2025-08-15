नई दिल्ली: आज स्वतंत्रता दिवस पर आपको इस खबर को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये खबर आपके और समाज के हित से जुड़ी है.
दिल्ली-NCR में आप कहीं भी आने जाने के लिए कैब बुक करते हैं तो नोएडा का ये वाकया आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे आस-पास आपराधिक मानसिकता के लोग किस कदर खुलेआम घूम रहे हैं.
Uttar Pradesh | A video of a cab driver operating the vehicle at excessive speed and refusing to allow passengers to disembark, surfaced on August 14th. Acting promptly, the police registered a case against the driver, took him into custody and seized the vehicle. A fine of Rs…— ANI (@ANI) August 14, 2025
यू तो कैब कंपनियां लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का वादा करती हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले संजय मोहन और उनके परिवार ने 14 अगस्त को कैब में जो खौफनाक पल बिताए, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए दो वीडियो में देखा जा सकता है कि कैब में सवार संजय मोहन का परिवार कैब ड्राइवर से गाड़ी रोकने की गुहार लगा रहा है, मिन्न्ते कर रहा है लेकिन कैब ड्राइवर लगातार तेज रफ्तार में गाड़ी को भागता जा रहा है. कैब में गुजरे इन खौफनाक पलों को संजय मोहन ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.
वायरल वीडियो में ये परिवार कैब ड्राइवर से कहता सुनाई पड़ रहा है कि गाड़ी रोको, लेकिन कैब वाला नहीं सुन रहा. फिर पीड़ित परिवार कहता है कि पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं. आप बच नहीं पाओगे. ऐसा लग रहा है कि मानो कैब वाला किसी ने खुद को बचाने के लिए कैब तेज और तेज दौड़ा रहा है. मामला तब समझ आता जब दोनों पति पत्नी झट से कैब से उतरते हैं तो महिला कहती है कि वो एक्सीडेंट करके आया है. उसने गाड़ी को मारा है.
बताया जा रहा है कि गाड़ी के कागजात पूरे ना होने की वजह से आरोपी ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बचने के लिए रैश ड्राइविंग की. पीड़ित परिवार के चिल्लाने पर भी उसने गाड़ी नहीं रोकी. परिवार का आरोप है कि रैश ड्राइविंग की वजह से एक गाड़ी से कैब की टक्कर भी हुई.
थाना फेस-3 सेंट्रल नोएडा:- रैश ड्राइविंग करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद।— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) August 15, 2025
बाइट- @DCPCentralNoida https://t.co/bg4zaXAQQ1 pic.twitter.com/sAYaCrjoX0
नोएडा में कैब के ड्राइवरो द्वारा की गई इस तरह की बदसलूकी और लापरवाही का पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी नोएडा में 59 साल के शख्स राकेश अरोड़ा की सड़क हादसे में मौत हो गई. तब परिवार वालों ने आरोप था, कि आईफोन पर आए क्रैश मैसेज के ज़रिए पता चला कि उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया है. उबर की तरफ़ से उन्हें कोई जानकारी तक नहीं दी गई.
सेंट्रल नोएडा के डीपी शक्ति मोहन अवस्थी कहते हैं कि हमने वायरल वीडियो का स्वत: संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की और कैब ड्राइवर नासिम पुत्र शफी मौहम्मद को सहारा कट से गिरफ्तार कर जुर्माना भी लगाया और गाड़ी सीज कर लिया.
