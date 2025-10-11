ETV Bharat / bharat

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के संवाददाता सम्मेलन में कोई महिला पत्रकार नहीं

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी दिल्ली पहुंचे थे. तालिबान के सत्ता में आने के बाद उनका भारत का यह पहला दौरा है.

नई दिल्ली : अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी द्वारा संबोधित एक संवाददाता सम्मेलन में केवल कुछ ही पत्रकारों की भागीदारी देखी गई, जबकि महिला पत्रकार अनुपस्थित रहीं.

मुत्तकी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापक वार्ता करने के कुछ घंटों बाद नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में संवाददाता सम्मेलन किया. ऐसा माना जा रहा है कि मीडिया वार्ता में पत्रकारों को आमंत्रित करने का निर्णय विदेश मंत्री के साथ आए तालिबान अधिकारियों द्वारा लिया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने अफगान दल को सुझाव दिया था कि इस कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए.तालिबान शासन को अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न देशों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की ओर से भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है.

मुत्तकी ने अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा पर पूछे गए सीधे सवाल को टाल दिया, लेकिन कहा कि हर देश के अपने रीति-रिवाज, कानून और सिद्धांत होते हैं और उनका सम्मान होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से देश की समग्र स्थिति में काफी सुधार हुआ है.

मुत्तकी ने बताया कि तालिबान के शासन से पहले अफगानिस्तान में हर दिन 200 से 400 लोग मरते थे.उन्होंने कहा, "इन चार वर्षों में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। कानून लागू हैं और हर किसी के अपने अधिकार हैं। जो लोग दुष्प्रचार में लगे हैं, वे गलती कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "हर देश के अपने रीति-रिवाज, कानून और सिद्धांत होते हैं और वे उन्हीं के अनुसार काम करते हैं. यह सही नहीं है कि लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते. अगर लोग व्यवस्था और कानून से खुश नहीं हैं, तो शांति क्यों लौटी?"

