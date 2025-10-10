ETV Bharat / bharat

'बसपा नेता के आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच पर रोक नहीं': सुप्रीम कोर्ट

आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई, 2024 को चेन्नई में कथित तौर पर आठ सदस्यों वाले एक गिरोह ने हत्या कर दी थी.

supreme court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
Sumit Saxena

October 10, 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच के लिए इस साल सितंबर में पारित मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. आर्मस्ट्रांग की जुलाई 2024 में चेन्नई में एक सशस्त्र गिरोह ने हत्या कर दी थी.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का फैसला किया. यह मामला जस्टिस जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बेंच के समक्ष तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व किया. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया.

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि पुलिस ने हजारों पन्नों का एक व्यापक आरोपपत्र दायर किया था, जिसे हाई कोर्ट ने लापरवाही से रद्द कर दिया. राज्य सरकार ने तर्क दिया कि, सीबीआई जांच का आदेश केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए, जब राज्य पुलिस की जांच में गंभीर खामियां पाई जाएं.

हाई कोर्ट ने मृतक के भाई के इम्मानुवेल द्वारा ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस से सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया था, क्योंकि पुलिस ने मामले की ठीक से जांच नहीं की थी. मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने राजनीतिक पहलू और आरोपी थिरुवेंगदम की पुलिस मुठभेड़ की जांच में विफलता जैसी खामियों की जांच नहीं की.

आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई, 2024 को चेन्नई में कथित तौर पर आठ सदस्यों वाले एक गिरोह ने हत्या कर दी थी. पुलिस ने बाद में कहा कि यह हत्या 2023 में अर्कोट सुरेश की हत्या को लेकर हुई गिरोह की प्रतिद्वंद्विता से जुड़ी थी.

इस महीने की शुरुआत में, बसपा नेता आर्मस्ट्रांग हत्याकांड के मुख्य आरोपी पी नागेंद्रन, जिन्हें 'राउडी' नागेंद्रन के नाम से भी जाना जाता है, का गुरुवार को सरकारी स्टेनली अस्पताल में बीमारी के कारण निधन हो गया. आर्मस्ट्रांग की पिछले साल 5 जुलाई को पेरम्बूर में हत्या कर दी गई थी. गहन जांच के बाद राउडी नागेंद्रन को गिरफ्तार कर लिया गया था.

नागेंद्रन, जो कभी उत्तरी चेन्नई में कई अपराधों में शामिल था, उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं, जिनमें पाच हत्या के मामले और 14 हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं.

