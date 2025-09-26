ETV Bharat / bharat

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ मानहानि के मामले में समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं

नई दिल्ली: अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ मानहानि के मामले में समीर वानखेड़े को आज दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. अदालत का कहना है कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने समीर वानखेड़े को याचिका में संशोधन करने और फिर से दाखिल करने की इजाजत दे दी.

पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने चित्रण को लेकर नेटफ्लिक्स, शाहरुख खान और सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था. वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य पक्षों से दो करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था. समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया. लेकिन शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली. कोर्ट का कहना है कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है.

वानखेड़े ने शाहरुख खान और गौरी खान की स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थाई और अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणात्मक राहत और हर्जाने की मांग की थी. यह मुकदमा रेड चिलीज द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर 'द बैड बॉयज ऑफ बॉलीवुड' नामक टेलीविजन सीरीज के एक हिस्से के रूप में प्रसारित झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक वीडियो से उत्पन्न क्षति के कारण दायर किया गया है.