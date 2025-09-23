ETV Bharat / bharat

आसाराम को नहीं मिली राहत, जमानत के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जाने का निर्देश

अहमदाबाद: सूरत दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता आसाराम की अस्थायी जमानत याचिका पर मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर करने को कहा है. अब, 86 वर्षीय आसाराम की नियमित जमानत आचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने दलील दी कि आसाराम का अभी इलाज चल रहा है. दलील दी गई कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में भी जमानत अर्जी दायर की जाएगी. इसके बाद, गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अर्जी दायर करने का आग्रह किया है.

इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान, आसाराम के वकील ने कहा था कि वह जोधपुर पीठ के आदेश के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन डॉक्टरों की समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाराम की तबीयत बिगड़ रही है. लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने जरूरी रिपोर्ट नहीं दी है, उनकी हालत अभी भी खराब है.

चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका

बता दें कि 27 जून को गुजरात उच्च न्यायालय ने आसाराम की जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी थी. उसके बाद 3 जुलाई को एक महीने के लिए और 7 अगस्त 2025 को तीसरी बार जमानत बढ़ाई गई. उसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने चौथी बार जमानत 3 सितंबर तक बढ़ा दी.

इससे पहले, 27 अगस्त को सुनवाई के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा था कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम की हालत इतनी गंभीर नहीं है कि उनकी जमानत बढ़ाई जा सके. हालांकि, आसाराम को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक सहायक रखने की अनुमति दी गई थी. 27 अगस्त को राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत बढ़ाए बिना उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. अदालत के आदेशानुसार आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर दिया.