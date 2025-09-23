आसाराम को नहीं मिली राहत, जमानत के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जाने का निर्देश
दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय जाने को कहा गया.
अहमदाबाद: सूरत दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता आसाराम की अस्थायी जमानत याचिका पर मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर करने को कहा है. अब, 86 वर्षीय आसाराम की नियमित जमानत आचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने दलील दी कि आसाराम का अभी इलाज चल रहा है. दलील दी गई कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में भी जमानत अर्जी दायर की जाएगी. इसके बाद, गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अर्जी दायर करने का आग्रह किया है.
इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान, आसाराम के वकील ने कहा था कि वह जोधपुर पीठ के आदेश के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन डॉक्टरों की समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाराम की तबीयत बिगड़ रही है. लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने जरूरी रिपोर्ट नहीं दी है, उनकी हालत अभी भी खराब है.
चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका
बता दें कि 27 जून को गुजरात उच्च न्यायालय ने आसाराम की जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी थी. उसके बाद 3 जुलाई को एक महीने के लिए और 7 अगस्त 2025 को तीसरी बार जमानत बढ़ाई गई. उसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने चौथी बार जमानत 3 सितंबर तक बढ़ा दी.
इससे पहले, 27 अगस्त को सुनवाई के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा था कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम की हालत इतनी गंभीर नहीं है कि उनकी जमानत बढ़ाई जा सके. हालांकि, आसाराम को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक सहायक रखने की अनुमति दी गई थी. 27 अगस्त को राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत बढ़ाए बिना उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. अदालत के आदेशानुसार आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर दिया.
आसाराम का मेडिकल चेकअप
राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के आदेश के बाद, आसाराम को 18 अगस्त की सुबह लगभग 10:45 बजे मेडिकल चेकअप के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया था. उनका चेकअप लगभग तीन से चार घंटे तक चला, जिसके दौरान अहमदाबाद सिविल अस्पताल की ओपीडी संख्या 13 में आसाराम की मेडिकल जांच की गई.
सिविल अस्पताल ने जोधपुर पीठ को पत्र लिखकर बताया कि स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें एक जनरल सर्जन सहित दो हृदय रोग विशेषज्ञों, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक मेडिसिन गैस्ट्रोलॉजिस्ट और एक नेफ्रोलॉजिस्ट के मेडिकल बोर्ड ने आसाराम के स्वास्थ्य की जांच की.
सूरत दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा
गौरतलब है कि 2013 में सूरत की एक महिला ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. महिला के मुताबिक, 1997 से 2006 के बीच अहमदाबाद और मोटेरा आश्रमों में आसाराम ने उसका शारीरिक शोषण किया. बाद में यह शिकायत गांधीनगर स्थानांतरित कर दी गई थी, इसलिए आसाराम के खिलाफ पूरा मामला गांधीनगर में ही चलाया गया. इस मामले में आसाराम को 2023 में गांधीनगर अदालत ने दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
