नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 500 रुपये के नोटों की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और एटीएम से 100 या 200 रुपये के साथ-साथ 500 रुपये के नोट भी निकलते रहेंगे. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि बार-बार उपयोग किए जाने वाले बैंक नोटों तक जनता की पहुंच बढ़ाने के उनके प्रयास के तहत, 28 अप्रैल, 2025 को 'एटीएम से 100 रुपये और 200 रुपये के बैंक नोटों का वितरण' शीर्षक से एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके एटीएम नियमित आधार पर 100 रुपये और 200 रुपये के बैंक नोट वितरित करें.

राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 30 सितंबर 2025 तक सभी एटीएम में से 75 प्रतिशत एटीएम कम से कम एक कैसेट से 100 या 200 रुपये के बैंक नोट निकालेंगे. उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2026 तक 90 प्रतिशत एटीएम कम से कम एक कैसेट से 100 या 200 रुपये के नोट निकालेंगे.

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए चौधरी ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक या पिछले पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान 76 मामलों को अपने हाथ में लिया है. उन्होंने कहा, "भारतीय कानूनों के अनुसार धोखाधड़ी और छल-कपट दंडनीय अपराध हैं. कई केंद्रीय सरकारी, प्रवर्तन और नियामक एजेंसियां निवेश संबंधी धोखाधड़ी को रोकने, उसका पता लगाने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं."

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नौ मामलों की पहचान की है, जो मुख्य रूप से मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) घोटालों से संबंधित हैं. उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2020 से 30 जुलाई, 2025 तक की अवधि के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने निवेश संबंधी धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत धन शोधन के अपराध की जांच के लिए लगभग 220 मामले अपने हाथ में लिए हैं.

यह भी पढ़ें- गौतम अडाणी का Adani Ports के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा, अब कंपनी के प्रमुख प्रबंधक नहीं रहेंगे