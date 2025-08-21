गुवाहाटी: असम में अब 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी नागरिक को नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी के कोइनाधारा स्थित राजकीय अतिथिगृह में राज्य सरकार की साप्ताहिक कैबिनेट बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा, "आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. हालांकि, एसटी, एससी और चाय बागान समुदायों के लोगों के लिए, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को एक वर्ष के लिए आधार कार्ड प्राप्त होगा. इस श्रेणी के कुछ व्यक्तियों को अभी तक आधार कार्ड नहीं मिले हैं."

असम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक (ETV Bharat)

सीएम सरमा ने बताया कि अन्य जातियों के जिन लोगों को अभी तक आधार कार्ड नहीं मिल पाया है, उनके लिए आवेदन करने का समय सितंबर रखा गया है. सितंबर महीने के बाद 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा. सिर्फ एसटी, एससी और चाय बागानों के श्रमिकों को ही आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एक साल का समय मिलेगा. उसके बाद, अगर किसी व्यक्ति को आधार कार्ड बनवाने का कोई विशेष कारण है, तो उसे जिला कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा. जिला कलेक्टर आधार कार्ड जारी करने से पहले सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे.

सीएम सरमा ने बताई इसकी वजह

इस फैसले की वजह के बारे में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "बीते एक साल से बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले लोगों को लगातार पकड़ा और वापस भेजा जा रहा है. लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हम सभी को पकड़ पाएंगे. ऐसे में हमें सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाने की जरूरत है. आधार कार्ड के जरिये किसी को भी नागरिकता हासिल करने से रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है. 18 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक नए आधार कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा. सितंबर महीने तक आवेदन किया जा सकेगा. उसके बाद यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी. सिर्फ एसटी, एससी और चाय बागान श्रमिकों के पास एक साल का समय होगा. उसके बाद यह भी बंद हो जाएगा. असम में सभी को आधार कार्ड मिल चुका है. इसलिए अगर कोई इसे नए सिरे से प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी."

