ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी दुल्हन, शादी करने के लिए तरस जाएंगे...आ गया नया नियम! - NO MORE MARRIAGES FOR DRUG ADDICTS

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Mar 22, 2025, 5:56 PM IST

कोझिकोड: केरल के कोझिकोड जिले में स्थिति पुथुपडी में अब नशा करने वाले लोगों की शादी नहीं होगी. यह सख्त नियम महल समितियों (मस्जिद समितियों) की तरफ से लिया गया है. इनका कहना है कि, नशे के आदी लोगों को अब शादी के लिए अच्छे चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा. यह ऐतिहासिक निर्णय बढ़ते नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संबंधित अपराधों, जैसे हत्या और हमले के जवाब के तौर पर आया है. आज के समय में कई छात्र से लेकर युवा, व्यस्क लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं. यह समस्या माता पिता के लिए चिंता का विषय बन चुका है. अभिभावक को हमेशा यह डर बना रहता है कि, कहीं नशे की लत में फंसकर उनका बच्चा किसी गहरी मुसीबत में न फंस जाएं. हालांकि, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए विभिन्न संगठन, क्लब, राजनीतिक समूह और नशा विरोधी समितियां जागरूकता फैलाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं. ऐसे में महल समिति का यह निर्णय समाज मेंं बदलाव लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. हाल ही में एक संयुक्त बैठक में, पुथुपडी के विभिन्न 'महलों' (विभिन्न क्षेत्रों) के 23 प्रतिनिधियों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत और कड़ा रुख अपनाया. अपनी नई नीति के तहत, किसी भी व्यक्ति को जो नशीली दवाओं का सेवन करते हुए पाया जाएगा उसे अब चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा. यहां समुदाय के अंदर विवाह की स्वीकृति के लिए चरित्र प्रमाण पत्र काफी महत्वपूर्ण है.

इस कठोर नीति के अलावा, महल समितियों ने कई प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार की है. इनमें बच्चों और माता-पिता दोनों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, माता-पिता को प्रभावी पालन-पोषण रणनीतियों पर प्रशिक्षण देना और नशे की लत से लड़ने के लिए 'महल' स्तर पर युवा और जन समूह बनाना शामिल है. नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा. महल समितियां अब नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन प्रयासों का पूरा समर्थन कर रही हैं. साथ ही इस समस्या को खत्म करने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस प्रयास में, समितियों ने जाति, धर्म और राजनीतिक मतभेदों को खत्म करने का आह्वान किया है, और सभी से एक स्वस्थ और सुरक्षित कल के लिए नशीली दवाओं की लत के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आग्रह किया है. ये भी पढ़ें: सामाजिक बंधनों को तोड़कर बनाई अलग पहचान, पहली ऑयस्टर मशरूम किसान बनीं खालिदा रसूल