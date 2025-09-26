ETV Bharat / bharat

एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव, 30 सितंबर को होंगी रिटायर, 1989 में हुई थी भर्ती

सुरेखा ने बताया कि, यहां एक असिस्टेंट लोको पायलट को काम करते हुए देखना और सीखना होता है. साथ ही, एक ऐसी ट्रेन चलाने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है जो रोजाना सैकड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है.

शुरुआत में, सुरेखा यादव की नियुक्ति एक मालगाड़ी में सहायक लोको पायलट के पद पर हुई थी. उन्होंने कहा कि, अगर किसी को कार या दोपहिया वाहन चलाना सीखना है, तो उसके लिए अलग ट्रेनें होती हैं, अलग ट्रैक होता है और अलग मैदान होता है. लेकिन यहां सीखने के लिए अलग से ट्रेन का इंजन नहीं है.

आत्मविश्वास की जरूरत सुरेखा यादव अपने शुरुआती प्रशिक्षण काल ​​की यादें साझा करते हुए भावुक हो गईं. उन्होंने कल्याण लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र से रेलवे की ट्रेनिंग पूरी की थी. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, वह 1989 में सेंट्रल रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हुईं.

सुरेखा यादव ने बताया कि, शुरूआत में उनके परिवार को शक था कि लड़की होने के कारण वह रेलवे की नौकरी कर पाएगी या नहीं. हालांकि, सुरेखा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा और बिना किसी डर के अपना काम करती रही. इसी वजह से आज वह यहां तक पहुंच पाई हैं.

उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को अपने फैसले के बारे में बताया. शुरुआत में उनके माता-पिता सुरेखा के इस फैसले से डर गए. वह इसलिए क्योंकि एक लोको पायलट की ड्यूटी काफी चुनौतियों से भरी होती है. समय से ड्यूटी पर जाना होता है. चाहे तूफान हो, बाढ़ हो या सूखा, उसे हर संकट में अपनी ड्यूटी निभानी होती है. उन्हें चिंता थी कि उनकी बेटी देर रात कैसे सफर करेगी.

रेलवे सेवा में शामिल होने का फैसला सुरेखा यादव ने कहा कि, उन्होंने अपना इंजीनियरिंग डिप्लोमा पूरा किया और रेलवे सेवा में शामिल होने का फैसला किया. इसी दौरान असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए भर्ती निकली. सुरेखा ने बताया कि, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें पता था कि, वह असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकती हैं.

आज से 36 साल पहले सुरेखा यादव रेलवे में लोको पायलट के तौर पर शामिल हुई थीं. वह एशिया की पहली महिला लोको पायलट होने का गौरव प्राप्त कर चुकी है. 36 साल पहले शुरू हुआ सुरेखा यादव का सफर अब 30 सितंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफार्म नंबर 18 पर समाप्त होगा. इस दौरान सुरेखा यादव ने ईटीवी भारत से अपनी सेवा और रेलवे में आने वाली चुनौतियों के बारे में बातचीत की.

मुंबई: एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव 30 सितंबर को रिटायर हो रही हैं. उन्हें महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है. महाराष्ट्र के सतारा जिले में अपने पिता के साथ खेतों में काम करने वाली एक युवती ने कभी ट्रेन से यात्रा करने का सपना भी नहीं देखा था.

वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाने का अनुभव

सुरेखा यादव ने आगे बताया कि, जब उन्होंने रेलवे ज्वाइन किया था, तब भाप इंजन का प्रचलन धीरे-धीरे कम होता जा रहा था. सुरेखा यादव ने बताया कि, 1997 में भाप इंजन पूरी तरह से बंद हो गया था. जब वह रेलवे ज्वाइन की थी तो उस समय डीजल इंजन आ चुके थे. उन्होंने कहा कि, समय के साथ अब तो इलेक्ट्रिक इंजन भी पटरी पर दौड़ रही है. सुरेखा यादव भाप इंजन, डीजल इंजन और अब इलेक्ट्रिक इंजन भी चला चुकी हैं.

सुरेखा यादव अपने लोको पायलट के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि, उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस से लेकर पूरी तरह से स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस तक, कई ट्रेनें चलाई हैं. उन्होंने बताया कि, उन्हें वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनने पर भी गर्व है. साल 2023 में, उन्होंने सोलापुर से मुंबई तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई. सुरेखा ने यह ट्रेन छह घंटे तक चलाई.

एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव, 30 सितंबर को रिटायर होंगी (ETV Bharat)

घर लौटने का कोई निश्चित समय नहीं

सुरेखा यादव कहती हैं कि आज भी हमारे यहां लोको पायलट के रूप में बहुत कम महिलाएं हैं. सुरेखा यादव ने इसकी वजह भी बताई. उन्होंने कहा, "एक लोको पायलट के तौर पर आपको हर समय बाहर रहना पड़ता है. घर से निकलने और घर लौटने का कोई निश्चित समय नहीं होता. एक बार साइन इन करने के बाद, साइन ऑफ होने तक आपको इंजन में ही रहना होता है. आप इंजन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते."

उन्होंने कहा कि, यही वजह है कि पहली नजर में रेलवे लोको पायलट की नौकरी लोगों को आकर्षक लगती है, लेकिन यह मुश्किल भी है. हालांकि, जज्बा और जुनून हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं.

एशिया की पहली महिला लोको पायलट

सुरेखा यादव पूरे एशियाई महाद्वीप की पहली महिला लोको पायलट हैं. इसलिए, इस पुरुष-प्रधान क्षेत्र में उन्हें एक लोको पायलट के तौर पर ट्रेनिंग देने वाले पुरुष थे. एक महिला होने के नाते उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया. जब उनसे यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि, पुरुष प्रधान क्षेत्र में एकमात्र महिला होने के बावजूद, उन्होंने कभी दबाव महसूस नहीं किया.

उन्होंने हमेशा अपने काम और लोकोमोटिव संचालन पर ध्यान केंद्रित किया. अगर सुरेखा को किसी समय काम पर देर हो जाती, तो उनके सहयोगी उन्हें घर जाने में मदद करते थे. उन्होंने बताया कि, वह इस बात को कभी नहीं भूल सकती कि, उनके साथियों ने यह सुनिश्चित किया था कि, उन्हें कोई परेशानी न हो.

सुरेखा ने बताया कि, उनके बाद कई महिलाएं रेलवे में भर्ती हुईं. आज भी कई महिलाएं कठिन क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत सोचती हैं. मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगी, कोई भी मशीन यह नहीं देखती कि आप महिला हैं या पुरुष. उन्होंने कहा कि, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने से सफलता जरूर मिलती है.

अब परिवार को देना चाहती हूं समय

इस बीच, सुरेखा यादव ने भी अपने पति का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि, वह रात भर ड्यूटी पर रहती थीं. शादी से पहले शुरुआत में सब ठीक था. उनके माता-पिता का पूरा सहयोग मिला. हालांकि, शादी के बाद, क्या यह पूरी तस्वीर बदल जाएगी, इस सवाल के बारे में सोचकर उन्हें काफी डर लगा रहता था.

हालांकि, सुरेखा यादव को अपने पति से पूरा सहयोग मिला. इस दौरान उनके दो बच्चे भी हुए. सुरेखा ने बताया कि, इस दौरान वह काम पर जाती थीं और पति घर पर बच्चों की देखभाल करते थे.

आज उनका एक बेटा 35 साल का है. उन्होंने बताया कि, इन बच्चों की देखभाल और उनके पालन-पोषण में उनके पति की बड़ी भूमिका है. सुरेखा यादव ने बताया कि, 30 सितंबर 2025 को रिटायरमेंट के बाद वह अपना पूरा समय अपने परिवार को देना चाहती हैं.

