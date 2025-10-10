ETV Bharat / bharat

सिस्टम के मुंह पर यह तमाचा है! 125 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, यहां तो आज तक लोगों ने बल्ब तक नहीं देखा

गया का वह अंधेरा गांव जहां आजादी के 77 साल बाद भी नहीं आई बिजली. फ्री की बात ही छोड़िए. पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट.

NO ELECTRICITY IN GAYA VILLAGE
अंधेरे में कटती जिंदगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 6:54 AM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : सरताज अमहद

गया : ''नीतीश कुमार के राज में सब कुछ ठीक है, लेकिन मेहरबानी करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताइए कि मेरे मोहल्ले में बिजली नहीं है.'' ये फरियाद गया के शिवपुर गांव के एक टोला के लगभग 250 लोगों की है.

मुन्नी देवी (उम्र 55 वर्ष) कहती हैं कि ''हमारे गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है. गांव में सोलर पैनल भी नहीं लगाए गए हैं. बस हमारे गांव में सरकार पानी और बिजली की व्यवस्था कर दे. पानी और बिजली की दिक्कत के कारण बहुत अधिक मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है.''

no electricity in gaya village
शिवपुर गांव के लोग (ETV Bharat)

मूलभूत सुविधाओं का अभाव : गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. कुंती देवी अपने कच्चे मकान के एक कमरे में परिवार की महिलाओं के साथ बैठी थीं. वो बड़ी मायूसी और सरकार की विकास की योजनाओं के आशा भरे इंतजार के साथ कहती हैं कि हम लोग समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं. समस्याओं से भी सबसे अधिक परेशान रहते हैं.

''यहां पिछले 40 वर्षों से वो रह रही हैं, बिजली पानी का इंतजार कर रही हैं. मोबाइल तो है लेकिन चार्ज के लिए 4 किलोमीटर दूर बंदा गांव जाना पड़ता है. अगर राज्य सरकार हमारे लिए और इस गांव के लिए कुछ कर दे तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे.''- कुंती देवी, स्थानीय महिला

जनप्रतिनिधियों से मायूसी : गांव के ही एक घर के बाहर बैठे एक दर्जन से अधिक पुरुष महिलाओं में ननका मांझी, कांति देवी, मुनिया देवी, सुनील कुमार, सावन मांझी, कृष्ण मांझी को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर रोष है. वो कहते हैं कि चुनाव के समय ही सिर्फ जनप्रतिनिधि आकर बड़े-बड़े वादे करते हैं लेकिन वह वादे चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं. उनकी हकीकत से सब वाकिफ हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है. घर जाते हैं तो जनप्रतिनिधि मिलते नहीं है. घर में रहते हुए भी वह मिलने से मना कर देते हैं. अब ऐसे में हमारी आशाएं और जरूरतें कैसे पूरी होगी?

no electricity in gaya village
अंधेरे में कटती है जिंदगी. (ETV Bharat)

कहानी शिवपुर की : दरअसल बिहार के गया जिला के मोहनपुर प्रखंड में स्थित अंबा तरी और क्योला पंचायत है, ये जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है. अंबा तरी पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं. जिसमें वार्ड संख्या 12 में शिवपुर है. शिवपुर में लगभग 80 घर हैं, जिसमें लोगों की संख्या 300 के लगभग बताई जाती है. इसमें वोटरों की संख्या लगभग 225 होगी.

शिवपुर टोला तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क और पगडंडी होते हुए जाना पड़ता है. सड़क बिजली पानी के साथ यहां के लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है. यहां मात्र दो सरकारी चापानल नजर आते हैं, जिसमें एक कई सालों से खराब है, जबकि पूरी आबादी गड्ढे का पानी पीने को वर्षों से मजबूर हैं.

गांव में मुसीबतें फुल, बत्ती है गुल : शिवपुर की ही रहने वाली मुन्नी देवी हैं. ईटीवी भारत की टीम जब गांव पहुंची तो वो अपने घर में ही अंधेरे में अपनी बेटी के साथ बैठकर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी. पति शंकर मांझी दूसरे गांव में मजदूरी के लिए गए थे.

मुन्नी देवी की बेटी से जब लकड़ी के चूल्हा पर खाना बनाने की वजह पूछा, तो मां-बेटी ने एक साथ सवालिया अंदाज में पलट कर पूछ लिया कि कुछ और पर भी खाना बनता है क्या सर? हम लोग तो लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं. तभी गांव के एक युवक ने इस संबंध में बताया कि यहां इस गांव में ही नहीं, बल्कि कई और गांव हैं जहां गैस चूल्हा का उपयोग नहीं होता है.

no electricity in gaya village
दूर-दूर बसा है घर (ETV Bharat)

''हम गरीब हैं साहब एक तो उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है. दूसरी बात ये है कि इतनी महंगाई में हजार रुपए का कहां से गैस हर महीने खरीदेंगे. जंगली क्षेत्र है, आसानी से लकड़ी का जुगाड़ होता है तो उसी को जलावन में उपयोग करते हैं.''- मुन्नी देवी, स्थानीय महिला

अंधेरे में 1000 से अधिक आबादी : ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंबा तरी पंचायत का शिवपुर अंधेरे में है, बल्कि ऐसे कई गांव हैं जहां आजादी के 75 वर्षों बाद भी यहां बिजली नहीं पहुंची है. बिजली का पोल अगर गड़े हैं तो वहां पोल पर तार नहीं खींचे गए हैं.

शिवपुर में लोग 1960 के दशक से रह रहे हैं. जबकि इसके अतिरिक्त इसी पंचायत के सिंधु गढ़, कुंज भवन टोला, देंधुआ टांड, कदरचूआ टोला भी शामिल है जहां बिजली नहीं है. कदर चूआ में 100 घर की आबादी है. यहां भी बिजली का खंबा खड़ा है लेकिन उस में तार नहीं हैं. पंचायत में लगभग 7000 की आबादी बसती है, इसमें 1000 से अधिक लोग बिजली, सड़क, पानी और अन्य सुविधाओं से वंचित हैं.

पिपराही में 5 साल हो गए पोल गाड़े : पास की ही दूसरी पंचायत केवला में स्थित पिपराही गांव की भी स्थिति ऐसी ही मिलती जुलती है. पिपराही, पिपरा ढहा मोहल्ले में बिजली के खंभे और तार लटके हुए हैं, लेकिन वहां पिछले 5 वर्षों में एक बार भी बिजली नहीं आई है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आज तक लगा ही नहीं है.

''पिपराही टोला में लगभग 100 घर हैं. जिसमें 70 घरों में बिजली का कनेक्शन है लेकिन यहां पिछले 4 सालों से एक बार भी बिजली नहीं पहुंची. इसी गांव की थोड़ी दूरी पर स्थित मांझी टोला के 30 घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचा भी नहीं है. यहां भी 400 से अधिक की आबादी है जो प्रभावित है.''- संजय प्रसाद, स्थानीय

no electricity in gaya village
शिवपुर गांव के लोग (ETV Bharat)

125 यूनिट बिजली वाले राज्य की स्थिति : हम जब गांव पहुंचे तो पहली नजर में ही यहां की जमीन और पूरे माहौल पर पहाड़ी और जंगली क्षेत्र होने का असर साफ दिखा. लोगों से बात करने पर पता चला कि गांव पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है. इस में एक ही जाती मांझी समाज के लोग रहते हैं.

गांव की बसावट ऐसी है कि एक जगह दो या तीन घर से अधिक नहीं हैं. वारदाग गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा अंदर में जाकर शिवपुर फैला हुआ है. वारदाग गांव के भी कुछ हिस्से में बिजली की स्थिति ऐसी है कि बिजली का पोल नहीं होने से लोग दूसरे जगह से पेड़ों में तार बांध कर अपने घर तक बिजली की व्यवस्था की है.

''125 यूनिट फ्री बिजली वाले राज्य में 1000 से अधिक लोग न सिर्फ इस योजना से वंचित हैं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही बीत रही है. यहां सिर्फ बिजली की ही दिक्कत नहीं है बल्कि कई और भी संकट हैं.''- संजय प्रसाद उर्फ छोटू यादव, सामाजिक कार्यकर्ता

no electricity in gaya village
गांव जाने का रास्ता (ETV Bharat)

स्थानीय मुखिया हुस्न जहां के पति और प्रतिनिधि अजमत अली कहते हैं कि ये हकीकत है कि पंचायत के कई टोले आज भी बिजली सुविधा से वंचित हैं. स्थानीय स्तर से इस मामले में शिकायत बिजली विभाग से कई बार की गई है लेकिन अब तक वहां बिजली नहीं पहुंची. वह यह भी कहते हैं कि असल में यह टोलो में कुछ वन विभाग की भूमि पर बसे हैं जिसकी वजह से समस्या होती है.

हालांकि शिवपुर के विकास मांझी कहते हैं कि पूर्वज से लोग यहां रहते आ रहे हैं, अगर वन विभाग कोई बाधा डालता है तो स्थानीय प्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि वो हमें कहां बसाएंगे? वोट लेने में उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है उस समय क्यों नहीं कहते हैं कि वन विभाग की भूमि पर रहने वालों से वो वोट नहीं लेंगे.

विधायक से नाराजगी : स्थानीय लोगों के अनुसार, सरकारी कार्यालय से लेकर विधायक के आवास तक का चक्कर वो काट कर थक चुके हैं, लेकिन अब तो उन्होंने अपनी समस्याओं के साथ ही जीना सीख लिया क्योंकि उम्मीद टूट गई है.

''चुनाव के समय लोग आते हैं और कहते हैं कि उन्हें वोट दें क्योंकि वो उनके समाज के हैं. लेकिन जब समाज के लोग ही जीत कर अनदेखी कर दें तो फिर दूसरों पर भरोसा क्या किया जा सकता है? इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न सिर्फ हमारे समाज की नेत्री ज्योति देवी करती हैं बल्कि जिस पार्टी से वह सदस्य हैं वह पार्टी भी हमारे समाज के होने का दावा करती है.''- विकास मांझी, स्थानीय

no electricity in gaya village
पोल है पर बिजली नहीं (ETV Bharat)

मांझी परिवार से नाखुश हैं मांझी समाज : इस क्षेत्र के कई गांव के मांझी समाज के लोग अपने दर्द-दुखड़े को लेकर कहते हैं कि किसी की जिंदगी अगर सबसे खराब है तो वह हमारी है. क्योंकि हमारे ना घर पक्के हैं, ना बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था है. अन्य योजनाओं का भी लाभ नहीं है.

यहां के नागेंद्र मांझी का कहना है कि उन्होंने अब तक अपने गांव में बिजली नहीं देखी है. इसे वे आखिरी दर्जे गांव भी बताते हैं. कहते हैं कि यह सब कुछ ऐसे समय में भी हो रहा है जब हमारे समाज के प्रतिष्ठित नेता जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं. बेटा राज्य में मंत्री हैं और बहू भी विधायक हैं, जबकि मांझी की समधन यहां हम लोगों के क्षेत्र से विधायक हैं. मांझी तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, हमारा क्या विकास होगा? विकास तो हमारे समाज के इन बड़े लोगों का होता है, उन्हीं के परिवारों का होता आ रहा है. हम तो सिर्फ वोट देने के लिए जन्मे हैं.

क्या कहती हैं विधायक ? : ईटीवी भारत ने जब बाराचट्टी विधानसभा की विधायक ज्योति देवी से इन समस्याओं के बारे में बात किया तो पहले उन्होंने कहा कि मैंने अभी आंख ऑपरेशन कराया है. मुझे किसी गांव में बिजली नहीं होने की सूचना नहीं है. हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उनके आवास पर कई बार पिपराही गांव के लोग जा चुके हैं, तब उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को पत्र लिखा है.

''स्थानीय नेता ने भी आवेदन दिया था. उस पर हमने लिखा है. कई गांव में पोल गड़े हुए हैं. आचार संहिता लागू हो चुका है, ऐसे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं. रही बात गली, नली, सड़क, पानी की तो कई जगहों पर हमने काम किया है, जहां नहीं हुआ है वहां भी चुनाव बाद होगा.''- ज्योति देवी, विधायक, बाराचट्टी

'उपभोक्ता बनने का दें आवेदन' : इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता (शेरघाटी) चंदन कुमार कहते हैं कि इबा में पोल गड़े हुए हैं. जल्दी ही वहां बिजली पहुंचाने की कोशिश हो रही है. विभाग की ओर से तो इस संबंध में कई बार क्षेत्र में कैंप भी लगाए गए थे. जिनके घर में अब तक बिजली नहीं पहुंची है वो आवेदन करें, लेकिन किसी ने आवेदन नहीं दिया है.

''अगर कोई इच्छुक आवेदक आते हैं तो जरूर वहां उनके घर तक बिजली पहुंचाई जाएगी. हो सकता है कि नए बसावट हुए हों और वहां तक बिजली नहीं पहुंची हो. पिछले कुछ दिनों पहले ही पिपराही गांव में विभाग की टीम के अधिकारियों ने जाकर खुद निरीक्षण किया है. जिले का गांव बिजली से नहीं बचा है, कुछ तकनीकी पहलू है जिसकी वजह से समस्या हो रही है.''- चंदन कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता (शेरघाटी)

हमने दिया था आवेदन : इस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य दिनेश भारती कहते हैं कि वह शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र के बिजली विभाग के अधिकारियों को भी आवेदन दे चुके हैं. कुछ सड़कें हैं जो विधायक फंड से हो सकती थी लेकिन वो भी नहीं हुई है.

4 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं बच्चे : हम जब गांव से लौट रहे थे तब रास्ते में स्कूल से पढ़कर कई बच्चे और बच्चियां अपने घर को लौट रही थी. इसमें शामिल छात्राएं कहती हैं कि वह चौथी कक्षा में पढ़ रही हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए स्कूल दूर होने के कारण प्रभावित होती है. घर में बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं रहता है. यहां गांव से स्कूल तक आने में काफी डर लगता है. इस गांव के शुरुआत में ही एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण हो रहा है. अगर उसमें ही हम लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए तो कुछ आसानी होगी.

no electricity in gaya village
स्कूल से लौटते बच्चे-बच्चियां (ETV Bharat)

वोट नहीं देते हैं तो साहब डराते हैं : गांव की एक महिला कहती हैं कि वो अभी कुछ देर पहले ही चार किलोमीटर दूर जाकर मोबाइल चार्ज करके आई हैं. वो नाती पोते वाली हो गई हैं अब तक तो बिजली नहीं देखी हैं. इसी गांव में वो 1985 में दुल्हन बन कर आई थीं. वह कहती हैं कि सब कुछ ठीक ही है. अब चुनाव आया है तो लोग हमें डराने के लिए भी पहुंचते हैं. कहते हैं वोट नहीं देंगे तो उन्हें मारेंगे, भला बताइए नीतीश के राज में वोट के लिए अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? 4 किलोमीटर दूर बर्दाग गांव में वोट देने जाना पड़ता है.

कोई मैट्रिक पास नहीं : शिवपुर गांव रेवेन्यू विलेज नहीं है. यहां अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड है. कुछ लोगों के पास राशन कार्ड और पेंशन कार्ड भी है लेकिन यहां शिक्षा नहीं है. गांव में अकेले 55 साल के व्यक्ति उत्तम मांझी है जो आठवीं पास हैं. हालांकि उत्तम मांझी भी गांव में रहकर नहीं पढ़े हैं. उनके पिता कोलकाता में मजदूरी करते थे, वो परिवार के साथ वहां रहते थे तब उत्तम मांझी को आठवीं क्लास तक पढ़वाया था.

ये भी पढ़ें :-

नीतीश राज में लालटेन युग, बेतिया के इस गांव में सुशासन के 19 साल बाद भी बिजली नहीं

For All Latest Updates

TAGGED:

गया में अंधेरा बिजली नहींJITAN RAM MANJHIबिहार में बिज्ली फ्रीGAYA NEWSBIHAR ELECTION 2025NO ELECTRICITY IN GAYA VILLAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.