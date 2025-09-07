ETV Bharat / bharat

लातेहार का तुपूखुर्द गांव शांति और भाईचारे की पहचान, यहां नहीं होता कोई क्राइम

लातेहार का तुपूखुर्द गांव में लोग शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं. यहां सदियों से कोई लड़ाई झगड़ा और मुकदमेबाजी नहीं हुई है.

डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2025 at 2:47 PM IST

लातेहार: आज के दौर में, जहां छोटी-छोटी बातों पर विवाद और मुकदमेबाजी आम हो गई है, लातेहार सदर प्रखंड का तुपूखुर्द गांव शांति और भाईचारे की मिसाल पेश करता है. इस गांव के ग्रामीण इतने मिलनसार और सौम्य हैं कि यहां लड़ाई-झगड़े का नामोनिशान तक नहीं है. अगर कहीं कोई मनमुटाव होता भी है, तो ग्रामीण आपस में बैठकर उसका निपटारा कर लेते हैं. इस गांव की शांतिप्रियता की तारीफ न केवल स्थानीय लोग, बल्कि जिले के पुलिस अधिकारी भी करते हैं.

भाईचारे का प्रतीक तुपूखुर्द

लातेहार जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर बेंदी पंचायत में स्थित तुपूखुर्द गांव की आबादी लगभग 1500 से 1600 के बीच है. इस गांव में विभिन्न जातियों के लोग एक साथ निवास करते हैं, फिर भी यहां न तो जातिवाद हावी है और न ही ऊंच-नीच की भावना. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 40-50 वर्षों में गांव में न तो कोई बड़ा अपराध हुआ और न ही आपसी मारपीट की घटना. स्थानीय निवासी मनोज कुमार, ग्राम प्रधान मुंद्रिका साहू, नागेंद्र प्रसाद और अशोक उरांव बताते हैं कि ग्रामीण आपस में मिलजुलकर रहते हैं. यदि कोई विवाद होता है, तो उसे आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाता है. यही वजह है कि गांव में हमेशा शांति बनी रहती है. हर शाम गांव के चबूतरे पर सभी जातियों के लोग एक साथ बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और एक-दूसरे के सुख-दुख में सहयोग करते हैं.

लातेहार का तुपूखुर्द गांव में नहीं होता कोई क्राइम (ईटीवी भारत)

रेलवे लाइन ने गांव को किया दो हिस्सों में विभाजित

तुपूखुर्द गांव की सबसे बड़ी समस्या जर्जर सड़क और रेलवे लाइन है. गांव के बीच से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले डबल लाइन होने पर मोटरसाइकिल या छोटे वाहनों से आवागमन संभव था, लेकिन तीसरी लाइन के निर्माण के बाद साइकिल से भी पार करना मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों ने रेलवे से अंडरग्राउंड रास्ते की मांग की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. रेलवे लाइन के एक ओर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि दूसरी ओर अन्य जातियों के लोगों की खेती-बाड़ी है. बरसात के मौसम में आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे खेती और रोजमर्रा के कामों में दिक्कत होती है. फिर भी, ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं.

पेड़ के नीचे बैठे ग्रामीण (ईटीवी भारत)

पुलिस अधिकारियों ने की ग्रामीणों की तारीफ

तुपूखुर्द गांव की शांतिप्रियता की तारीफ लातेहार जिले के पुलिस अधिकारी भी करते हैं. लातेहार के एसडीपीओ अरविंद कुमार ने कहा, "तुपूखुर्द के ग्रामीण आदर्श ग्रामीण हैं. मेरी डेढ़ साल से अधिक की पदस्थापना के दौरान इस गांव से एक भी मामला थाने में नहीं आया." उन्होंने अन्य गांवों के लोगों से भी अपील की कि सकारात्मक रास्ते पर चलकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अपराध हमेशा गलत होता है और अपराधियों का अंत भी बुरा होता है.

