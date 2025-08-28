कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी की छात्र शाखा के स्थापना दिवस पर अन्याय से समझौता न करने का संदेश दिया. पार्टी नेता ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर तृणमूल छात्र संगठन के सदस्यों को एक पोस्ट लिखकर किसी भी हालत में अन्याय से समझौता न करने का आह्वान किया.
तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस के साथ ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी परीक्षाएं हैं. इससे पहले राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय से उस दिन के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव करने का अनुरोध भी किया था. हालांकि, विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने तय किया कि परीक्षाएं निर्धारित दिन ही होंगी, लेकिन कोलकाता के सभी कॉलेजों में परीक्षाएं सुबह 10 बजे से शुरू हो रही हैं.
ममता बनर्जी ने दी बधाई
सीएम ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लिखा, "सभी को बधाई. अन्याय के खिलाफ किसी भी लड़ाई में आप मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगे. तृणमूल छात्र परिषद के इस ऐतिहासिक स्थापना दिवस पर मैं इसके सभी नए और पुराने सदस्यों को बधाई देती हूं. तृणमूल छात्र परिषद तृणमूल परिवार का एक अभिन्न अंग है. वह बंगाल को बेहतर और मजबूत बनाने की हमारी लड़ाई में भी शामिल हैं."
उन्होंने कहा, "इस खास दिन पर मैं अपने युवा साथियों से कहती हूं, किसी भी परिस्थिति में अन्याय से समझौता मत करना. सिर ऊंचा करके जियो. अन्याय के खिलाफ किसी भी लड़ाई में तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे."
On #TMCPFoundationDay, we acknowledge the enduring role of Bengal’s youth in leading movements of change, progress and social justice. TMCP has remained a platform that empowers young minds to raise their voices, pursue their aspirations and contribute to a brighter tomorrow.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) August 28, 2025
अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा?
इससे पहले सुबह पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "टीएमसीपी एक ऐसा मंच है जो यंग माइंड को अपनी आवाज उठाने, अपनी आकांक्षाओं को साकार करने और उज्जवल भविष्य में योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है. हम परिवर्तन, प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए अग्रणी आंदोलनों में बंगाल के युवाओं की स्थायी भूमिका को पहचानते हैं. मैं प्रत्येक सदस्य के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इस विरासत को नए दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ आगे बढ़ाएं. जय बांग्ला."
