देहरादून (किरण कांत शर्मा) : इस साल भी मॉनसून ने उत्तराखंड में जमकर कहर बरपाया है. पहाड़ों पर हुई बारिश के कारण कई लोगों की मौतें हुई हैं. वहीं कई लोग अभी भी लापता है. कुछ इलाके तो ऐसे है, जिनका इस आपदा में नामोनिशान भी मिट गया, जैसा उत्तरकाशी जिले का धराली. अभी भी उत्तराखंड की मुश्किल कम होती नहीं दिख रहा है. क्योंकि मौसम विभाग ने आगामी चार दिनों तक यानी दो सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

वहीं इन सबसे के बीच मौसम विभाग ने एक बड़ी चौकाने वाली जानकारी दी है, वो यह है कि इस मॉनसून सीजन में भले ही बारिश ने उत्तराखंड में जमकर कहर बरपाया हो, लेकिन प्रदेश में बादल फटने की कोई भी घटना नहीं हुई है.

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर से खास बातचीत. (ETV Bharat)

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर ने साफ किया है कि इस साल जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. ज्यादा नुकसान उन जिलों में हुआ है, जहां बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है.

निदेशक सीएस तोमर ने उत्तरकाशी का उदाहरण देते हुए बताया कि इस जिले में इस बार भयकर तबाही हुई है, लेकिन बारिश नॉर्मल से बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई है. वहीं इस साल प्रदेश में कितनी जगहों पर बादल फटा है, इसको लेकर निदेशक सीएस तोमर ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बादल फटना शब्द का मौसम विभाग भी इस्तेमाल करता है.

अगर एक घंटे में किसी स्थान पर 100 मिमी से ज्यादा बारिश उन्हें यहां रिकॉर्ड होती है तो वो उसे बादल फटना कहते है. पूरे मॉनसून सीजन में उत्तराखंड के अंदर ऐसे कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसे बादल फटना कहा जाए. सीएस तोमर, निदेशक, देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र

निदेशकसीएस तोमर के मुताबिक अभी तक 40 से 70 मिलीमीटर के बीच ही बारिश रिकॉर्ड की गई है. ऐसे में ये कहना गलत होगा कि उत्तरकाशी के धराली, चमोली के थराली या फिर बीती रात चमोली और रुद्रप्रयाग के किसी इलाके में बादल फटा हो.

सीएस तोमर के मुताबिक यह बात भी सही है कि अगस्त महीने की कुछ तारीखों में जिस तरह से पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश हुई है, अगर वहां बादल न बरसते और वो किसी भी वजह से उत्तराखंड या फिर यूपी की तरफ मूव करते तो इन इलाकों में ज्यादा बारिश हो सकती थी.

मौसम विभाग के आंकड़े बताते है कि इस साल उत्तराखंड में उतनी ही बारिश हुई है, जितनी बारिश हर साल मानसून के दौरान होती है. उत्तराखंड में नॉर्मल से करीब 16 प्रतिशत ज्यादा ही बारिश हुई है, जिसे बहुत ज्यादा बारिश नहीं माना जाएगा.

मौसम विभाग ने अभी भी लोगों को सतर्क रहने को कहा है. क्योंकि 30 अगस्त लेकर आगामी दो सितंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार बने हुए है. साथ ही निदेशक सीएस तोमर ने भी बताया कि आगामी दो सितंबर के बाद लोगों को उत्तराखंड में बारिश से थोड़ी राहत भी मिलेगी. फिलहाल दो सितंबर पर प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा.

पढ़ें---