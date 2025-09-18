ETV Bharat / bharat

रेबीज से निपटने के लिए रणनीति अपनाएं, NMC ने मेडिकल कॉलेजों से कहा

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: रेबीज एक प्रमुख जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है, इसलिए नेशनल मेडिकल कमीशन आयोग (NMC) ने देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को समय पर मामलों के प्रबंधन, निगरानी, ​​प्रशिक्षण और सामुदायिक जागरूकता के लिए एक पांच-आयामी रणनीति लागू करने को कहा है. दरअसल, एनएमसी के निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय के एक निर्देश के बाद आए हैं, जिसका उद्देश्य 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज को पूरी तरह से समाप्त करना है.

स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव वी हेकाली झिमोमी द्वारा जारी एक पत्र का हवाला देते हुए एनएमसी ने कहा है कि रेबीज भारत में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण कुत्तों से फैलने वाला संक्रमण है. एनएमसी ने कहा, "यह 100 प्रतिशत घातक है, लेकिन जानवर के काटने के तुरंत बाद पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) के समय पर प्रशासन से इसे लगभग 100 फीसदी रोका जा सकता है."

2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) द्वारा संयुक्त रूप से 2030 तक कुत्तों द्वारा फैलाए जाने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPRE) की संकल्पना की गई और उसे लॉन्च किया गया. एनएमसी ने कहा, "मेडिकल कॉलेज और संस्थान समय पर केस प्रबंधन, निगरानी, ​​प्रशिक्षण और सामुदायिक जागरूकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं."

एनएमसी ने चिकित्सा कर्मचारियों के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग, पीईपी लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पशु काटने के जोखिम (ABE) रजिस्टर के रखरखाव, निगरानी और डेटा रिपोर्टिंग के साथ-साथ सुविधा स्तर पर जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया है.

आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में 139 रेबीज के मामले और 42 मौतें दर्ज की गईं, उसके बाद मध्य प्रदेश (121) और महाराष्ट्र (119) कुत्तों के काटने के सबसे अधिक मामलों वाले शीर्ष तीन राज्य थे. वास्तव में, भारत में 2024 में 1097 मानव रेबीज के मामले दर्ज किए गए और 180 मौतें दर्ज की गईं.

एक बड़ा मुद्दा

आवारा कुत्तों का मामला भारत में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया है. पिछले महीने सु्प्रीम कोर्ट ने एक मॉडिफाई आदेश जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ दिया जाए, सिवाय उन कुत्तों के जो पागल या आक्रामक हैं. कोर्ट ने अनधिकृत क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया और प्रत्येक कॉलोनी में भोजन के लिए निर्धारित स्थान बनाने का आदेश दिया.

नगर पालिकाओं को आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(W) के अनुसार नगर पालिकाओं को आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने का अधिकार है. नगर पालिकाएं आवारा कुत्तों की आबादी को स्थिर करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम लागू कर रही हैं.

इस पहल को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत 10 मार्च, 2023 के G.S.R. 193(E) के तहत पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 को अधिसूचित किया है, जो पूर्ववर्ती ABC (कुत्ता) नियम, 2001 का स्थान लेता है. ये नियम कुत्तों की आबादी प्रबंधन के प्राथमिक साधन के रूप में नसबंदी और रेबीज रोधी टीकाकरण पर जोर देते हैं.