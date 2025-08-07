पटना: पिछले 20 सालों में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीवाली-छठ के समय आने वाले प्रवासियों के लिए परिवहन की विशेष व्यवस्था की है. बस ऑपरेटरों को पिक साइड से डेढ़ सौ रुपए प्रति सीट और ऑफ पिक साइड से 300 प्रति सीट देने का फैसला लिया है. इस पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च करेगी. इस साल 2 महीने तक यह अभियान चलेगा, फिर होली में एक महीने के लिए अभियान चलाया जाएगा.

वैसे तो यह अभियान 5 साल तक चलेगा लेकिन नीतीश कुमार के फैसले को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि छठ के समय ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना है. राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं मुख्यमंत्री का यह बड़ा फैसला है क्योंकि प्रशांत किशोर ने प्रवासियों को लेकर जो घोषणा की है, उसके कारण भी सरकार के लिए प्रवासी एक बड़ी चुनौती हो गए हैं. ऐसे में पर्व त्योहारों के दौरान मिलने वालू 'सहूलियत' से उनकी नाराजगी कम हो सकती है.

सबसे अधिक छठ के समय लौटते हैं प्रवासी: बिहार में दुर्गा पूजा और छठ के समय प्रवासी बिहारी जिस प्रकार से ट्रेनों से लौटते हैं, वह किसी से छिपा नहीं है. छठ के समय बिहार के प्रवासियों के लौटने की संख्या 60 लाख से भी अधिक होती है. इन प्रवासियों पर अब सभी राजनीतिक दलों की भी नजर है, क्योंकि प्रवासी बिहारी कई सीटों पर विधानसभा चुनाव में खेल बिगाड़ सकते हैं और बड़ा उलटफेर कर सकते हैं.

प्रशांत किशोर ने पलायन को बनाया मुद्दा: बिहार में पिछले 3 सालों से प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव को लेकर दौरा कर रहे हैं. जनहित के मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच हैं. वह पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका दावा है कि इस बार जो प्रवासी मजदूर छव के समय अपने घर (बिहार) आएंगे, उन्हें 10-15 हजार की मजदूरी के लिए वापस नहीं जाना पड़ेगा. जन सुराज की सरकार बनने के बाद तमाम लोगों को वह बिहार में ही रोजगार देंगे.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि सरकार बनने पर हम लोग पलायन रोक देंगे. ऐसे में पलायन बिहार में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है. नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, क्योंकि छठ के समय ही चुनाव होगा. इसलिए बड़ी संख्या में प्रवासी इस बार भी आएंगे और और जो काम मुख्यमंत्री ने पिछले 20 सालों में नहीं किया, इस बार प्रवासियों को खुश करने के लिए वो कदम भी उठा रहे हैं.

सरकार ने बिहारी प्रवासियों के लिए परिवहन की नई व्यवस्था की है. हालांकि सत्ता में बैठे लोग इस बात से इंकार करते हैं कि चुनाव की वजह से ये फैसला लिया गया है. जेडीयू नेता और परिवहन मंत्री शीला मंडल कहती हैं कि चुनाव को लेकर नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा को लेकर हमारी सरकार ने ये फैसला किया है. वो कहती हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से लोगों की सुविधा पर जोर देते रहे हैं.

"मुख्यमंत्री हमेशा बिहार के लोगों के हित में ही फैसला लेते रहे हैं. बाहर से लोगों को छठ पर और उससे पहले दुर्गा पूजा में आने में काफी भीड़-भार का सामना करना पड़ता है. इसीको ध्यान में रखकर सरकार ने इस बार उनकी सुविधा का ख्याल रखा है, जिससे आसानी से घर पहुंच सके. चुनाव से इसका कोई लेना-देना नहीं है."- शीला मंडल, परिवहन मंत्री, बिहार सरकार

क्या बस सुविधा देने से मिलेगा वोट?: राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि नौकरी-रोजगार के साथ प्रवासी मजदूर और पलायन इस बार बड़ा मुद्दा बन चुका है. यह बात नीतीश कुमार को भी पता है, इसलिए पहली बार इस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है. केवल इस वजह से जेडीयू और एनडीए को फायदा हो जाएगा, ये कहना आसान नहीं होगा लेकिन हां इस फैसले का कुछ लाभ जरूर नीतीश कुमार को मिल सकता है.

"प्रशांत किशोर लगातार घोषणा कर रहे हैं कि प्रवासी छठ के समय बिहार आएंगे तो उन्हें मजबूरी में दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिहार में है 10 से 15000 की नौकरी की व्यवस्था उनकी सरकार बनने पर की जाएगी. यह बात नीतीश कुमार को भी पता होगी. इसलिए पहली बार दुर्गा पूजा और छठ में इस तरह की व्यवस्था की गई है. उसी समय बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए इस फैसला का लाभ नीतीश कुमार को मिल सकता है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

क्या है नीतीश सरकार की योजना?: नीतीश कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है, उस प्रस्तावित योजना के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना द्वारा निजी बस ऑपरेटर से बस के परिचालन के लिए 5 वर्ष का एकरारनामा किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों को पिक साइड से डेढ़ सौ रुपए प्रति सीट और ऑफ पिक साइड से 300 प्रति सीट प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 वर्षों के लिए 35 करोड़ 64 लाख रुपये और योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए आकस्मिकता मद में योजना लागत का 2% अर्थात 71.28 लाख सहित कुल 36 करोड़ 35 लाख 28 हजार रुपये खर्च किया जाएगा.

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 करोड़ 27 लाख 6000 का खर्च बिहार आकस्मिक निधि से किया जाएगा. इसमें देश के विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लगभग 6000 बिहार के कामगारों और आम नागरिकों को प्रतिदिन दुर्गा पूजा से छठ तक दो माह और होली में एक माह यानी कुल 3 माह सुविधा दी जाएगी. इसके लिए लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निजी बस ऑपरेटरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा.

बिहार में सबसे अधिक पलायन कहां?: ऐसे तो पूरे बिहार से पलायन होता है लेकिन सबसे अधिक लोग तिरहुत, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, मुंगेर जैसे इलाकों से होता है. इन जिलों के लोग देश के अलग-अलग जगहों में जाकर मेहनत-मजदूरी करते हैं. दुर्गापूजा, छठ और होली के समय बिहारी श्रमिक घर लौटते हैं.

कहां-कहां जाते हैं बिहार के श्रमिक?: वैसे तो भी देश के हर राज्य में जाकर बिहार के श्रमिक काम करते हैं लेकिन सबसे अधिक दिल्ली, पंजाब, झारखंड और बंगाल जाते हैं. दिल्ली में 19.34%, झारखंड में 14.12%, पश्चिम बंगाल में 13.65%, महाराष्ट्र में 10.55%, उत्तर प्रदेश में 10.24%, हरियाणा में 7.06%, पंजाब में 6.89% और गुजरात में 4.79 फीसदी लोग पलायन कर मजदूरी करने जाते हैं.

राष्ट्रीय औसत से दोगुना पलायन: रोजगार के लिए पलायन करने का राष्ट्रीय औसत 6.01 प्रतिशत है लेकिन बिहार के 15.8 फीसदी लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं. यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से दुगना से भी अधिक है. नीतीश कुमार के 20 सालों के शासनकाल में भी इस दिशा में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है.

किस जाति समूह में कितना पलायन?: बिहार सरकार के 2023 के जाति आधारित गणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार से सबसे अधिक 9.98 प्रतिशत पलायन सवर्ण समुदाय के लोग करते हैं. उसके बाद 5.39% ओबीसी समुदाय, 3.9% ईबीसी समुदाय और 2.5 फीसदी दलित समुदाय के लोग पलायन करते हैं.

शिक्षा के लिए भी करते हैं पलायन: ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मजदूरी और नौकरी-रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं. बड़ी संख्या में युवा शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं. खासकर तकनीकी शिक्षा के लिए कर्नाटक, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बिहार के छात्रों से ही भरे हैं. इसी तरह अन्य तकनीकी संस्थान भी बिहार के युवाओं के भरोसे चल रहे हैं. इस कारण बिहार से हजारों करोड़ की राशि भी दूसरे राज्यों में जा रही है.

प्रवासी साबित हो सकते हैं गेमचेंजर: एएन सिन्हा शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर का कहना है कि प्रवासी बिहारी को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई गई है. एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले इस पर अध्ययन किया और चुनाव आयोग को सुझाव दिया की छठ के आसपास ही बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है. छठ के समय विधानसभा का चुनाव होने भी लगा है. प्रवासी बिहारी बड़ी संख्या में छठ के समय दूसरे राज्यों से बिहार आते हैं.

पलायन बन चुका है मद्दा: प्रशांत किशोर इस बार प्रवासी बिहारियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है. यह बड़ा कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार पहली बार प्रवासी बिहारी के लिए बिहार आने का इंतजाम कर रहे हैं. यह अच्छा फैसला है और इसका असर पड़ सकता है.

कोरोना के समय लौटे थे प्रवासी श्रमिक: कोरोना के समय नीतीश कुमार का बयान आया था कि जो प्रवासी जहां हैं, वहीं रहें लेकिन बड़ी संख्या में जब प्रवासी लौटने लगे, तब नीतीश कुमार ने प्रति प्रवासी 1000 रुपये देने की घोषणा की थी. उस समय 29 लाख प्रवासियों को 1000 रुपये दिए गए. इसी से अंदाजा लगाया सकता है कितनी बड़ी संख्या में बिहार के प्रवासी दूसरे राज्यों में हैं, क्योंकि 29 लाख से अधिक लोग बिहार लौटे थे और यह संख्या 60 लाख से अधिक हो सकता है.

"अभी तक बिहार के प्रवासियों का सही ढंग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है. कोरोना के समय जो करवाया गया, वह भी पूरी तरह से सफल नहीं कहा सकता है. इसलिए इस बार नीतीश कुमार ने जो घोषणा की है, कितने लोग लाभ उठाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी लेकिन इस बार नीतीश कुमार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं. अब उन्हें प्रवासी बिहारी से भी डर लग रहा है कि कहीं उलटफेर ना कर दें तो उनको खुश करने की कोशिश हो रही है."- डीएम दिवाकर, पूर्व निदेशक, एएन सिन्हा शोध संस्थान

35 लाख पलायन करने वालों का नाम कटा: बिहार से पलायन के सवाल पर केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में कहा गया था कि ये संख्या 3 करोड़ है. अभी चुनाव आयोग ने करीब 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं, जिसमें पलायन करने वाले 35 लाख लोगों के नाम भी शामिल हैं. अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है. हालांकि आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक महीना का समय दिया गया है लेकिन पलायन करने वाले बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्य में भी वोटर बन चुके हैं. अंतिम रूप से वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद पता चलेगा कि जिन लोगों का नाम चुनाव में कटा है, उसमें से कितना सही है?

