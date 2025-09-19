ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में महिलाओं का वोट बना सत्ता की चाबी, चुनावी रण में योजनाओं की बरसात

बिहार चुनाव में महिला वोट निर्णायक हो गई है. योजनाएं, वादे और भत्तों की बारिश में नीतीश सरकार को लगातार मिला रहा समर्थन.

नीतीश कुमार
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2025 at 9:27 AM IST

14 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार की सियासत में अब महिलाओं की भूमिका निर्णायक होती जा रही है. आधी आबादी के वोट की ताकत को समझते हुए नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी है. नीतीश कुमार ने भत्ता के जरिये सत्ता के लिए रोजगार, उद्यमिता, भत्ता, पेंशन से लेकर आरक्षण देने की घोषणा कर रही है. वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े वादे कर रहे हैं. चुनावी रण में इस बार महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं, बल्कि किंगमेकर बनकर उभर रही हैं.

महिलाओं के लिए योजनाओं की झड़ी: बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है. महिलाओं के लिए विशेष रूप से नीतीश सरकार की ओर से पिछले 2 महीने में ही कई योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया जा चुका है. नौकरी और रोजगार में भी उनको तरजीह दी जा रही है. स्वरोजगार के लिए भी राशि दी जा रही है दूसरी तरफ विपक्ष ने भी बड़ा वादा किया है माई बहिंन मान योजना में ढाई हजार रुपए देने का.

अंजुम आरा, प्रवक्ता जदयू (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत अब तक 608.91 रुपये करोड़ की राशि महिलाओं को वितरित की जा चुकी है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं. सरकार ने 2,43,227 रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का फैसला भी लिया है, जिससे हर महीने 500 करोड़ से अधिक का खर्च आ रहा है.

पेंशन और प्रोत्साहन पर बड़ा खर्च: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.13 करोड़ पेंशनधारियों को हर महीने 1263.95 करोड़ दिए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं. स्नातक छात्राओं को दो साल तक भत्ता देने के फैसले से भी सरकार पर करोड़ों का भार आएगा. इसके अलावा, ममता और आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है, जिस पर भी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है. इन योजनाओं के जरिए सरकार आधी आबादी को साधने में जुटी है.

सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी
सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

जीविका दीदियों और शिक्षा को बढ़ावा: सरकार ने जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें मिलने वाले बैंक लोन पर ब्याज दर 10% से घटाकर 7% कर दी है, जिससे सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा. इसके अलावा, साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना जैसी पहले से चल रही योजनाओं पर सरकार हर साल हजारों करोड़ खर्च कर रही है. स्नातक पास छात्राओं को 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ताकि उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके.

आरक्षण से सशक्तिकरण: महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी देने के लिए सरकार ने पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण लागू कर रखा है. वहीं, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 35% आरक्षण में अब डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है, जिससे बिहार की मूल निवासी महिलाओं को प्राथमिकता मिल रही है. ये कदम महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं.

महिलाओं से बात करते सीएम नीतीश कुमार
महिलाओं से बात करते सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने महिलाओं को साधने के लिए 'माई बहन मान योजना' शुरू करने का वादा किया है। इसके तहत हर महिला को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे. कई जगहों पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है. इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 1,500 प्रति माह करने की भी घोषणा की गई है. इस योजना के जरिए विपक्ष महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का दावा कर रहा है.

महिलाओं की ताकत से चलती है नीतीश सरकार: जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सरकार में महिलाओं की भूमिका निर्णायक रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को विश्वास है कि उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार नीतीश सरकार में ही सुरक्षित हैं. इसी भरोसे की वजह से महिलाएं लगातार जदयू के पक्ष में मतदान करती रही हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

विपक्ष की 'माई बहन मान' योजना पर उठाए सवाल: अंजुम आरा ने विपक्ष की ओर से घोषित 'माई बहन मान योजना' को लेकर कहा कि इसमें भी एकरूपता नहीं है. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों इस योजना को लेकर अलग-अलग बातें कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस योजना की 'नकल' कर रहे हैं और यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है, जिसका उद्देश्य केवल वोटबैंक साधना है.

इंडिया गठबंधन में ही असली टकराव: प्रवक्ता के अनुसार, असली स्पर्धा एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के भीतर ही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग सिर्फ इस बात की होड़ में लगे हैं कि कौन अधिक राजनीतिक लाभ उठा सके. जब जनता ने इन्हें मौका दिया था, तब इन्होंने अपने ही परिवार की महिलाओं के लिए काम किया, आम जनता की महिलाओं के लिए नहीं.

दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम नीतीश कुमार
दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"नीतीश सरकार ने साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति, जीविका दीदी, और पुलिस भर्ती में बेटियों की भागीदारी जैसे कदम उठाकर महिलाओं को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाया है. हाल ही में शुरू हुई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है और आगे 2 लाख तक का सहयोग भी मिलेगा."-अंजुम आरा, प्रवक्ता जदयू

महिलाओं को नीतीश पर है भरोसा: उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं जानती हैं कि उनका भविष्य सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार में सुरक्षित है. नीतीश सरकार ने जो काम किए हैं, वे जमीनी स्तर पर नजर आते हैं, जबकि विपक्ष की योजनाएं केवल कागजी घोषणाएं हैं. महिलाओं ने तय कर लिया है कि वे इस बार भी अपने वोट की ताकत से असल विकास को ही चुनेंगी.

पीएम मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पीएम मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

महिला वोटरों पर सबकी नजर, चुनावी रणनीति में अहम भूमिका: बिहार की राजनीति में महिला मतदाता पिछले दो दशकों से निर्णायक भूमिका निभा रही हैं. राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ के अनुसार, हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों में महिलाओं को लुभाने के लिए नगद राशि देने जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका असर साफ तौर पर दिखा है.

"बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिससे महिलाओं का रुझान सरकार की ओर रहा है. दूसरी ओर विपक्ष भी महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए नगद सहायता जैसी योजनाओं का वादा कर रहे हैं." -भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

एनडीए को मिल सकता है महिला वोट का फायदा: बिहार में महिला वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहता है, जिससे सभी दलों की नजर इस वर्ग पर रहती है. 2005 से अब तक हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिलाओं का झुकाव एनडीए की ओर अधिक रहा है. सरकार में रहने के कारण नीतीश कुमार ने छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, आरक्षण, और आर्थिक मदद जैसी कई योजनाओं के जरिए महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाया है.

"नीतीश सरकार क्या देगी वह तो हम लोगों की नकल कर रही है माई बहिन योजना के तहत तो सबसे पहले हम ही लोगों ने ढाई हजार देने की घोषणा की है और किसी ने तो किया नहीं." -उदय नारायण चौधरी, वरिष्ठ नेता आरजेडी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में महिलाओं की भीड़
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में महिलाओं की भीड़ (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना: ममता बनर्जी ने 25 से 60 साल की उम्र की महिलाओं की मदद के लिए यह योजना शुरू की है. जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को हर महीने ₹1200 और अन्य महिलाओं को ₹1000 की मदद मिलती है. ममता बनर्जी ने 2021 में इस योजना की शुरुआत की थी चुनाव में इसका काफी लाभ मिला.

मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी. 2023 में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले यह योजना शुरू की गई थी. इसके तहत महिलाओं को राज्य सरकार हर महीने 1250 रुपया उनके खाते में भेजती है. इस योजना का लाभ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला. एंटी इन कबेंसी के बावजूद भाजपा की सरकार बन गई.

खिलाड़ी को सम्मानित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
खिलाड़ी को सम्मानित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना: महाराष्ट्र में महिलाओं को जून 2024 से इस योजना के तहत 1500 राशि दी जा रही है विधानसभा चुनाव में जबरदस्त असर हुआ बीजेपी के नेतृत्व में महायुती गठबंधन की सरकार बन गई. यहां भी बीजेपी की नेतृत्व वाली गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला.

झारखंड में मईया सम्मान योजना: झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार 21 साल से 50 साल की महिलाओं को मईया सम्मान योजना के तहत ₹1000 की राशि देती थी. 2024 विधानसभा चुनाव में राशि बढ़ाकर ढाई हजार करने की घोषणा की गई. 18 से 50 साल की महिलाओं को इसका लाभ देने की बात भी कही गई और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखा. झारखंड में भी एग्जिट पोल में हेमंत सोरेन की सरकार जाती हुई दिख रही थी, लेकिन इस योजना का असर रहा कि सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन गई.

दिल्ली में महिला सम्मान योजना: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की. दिल्ली में रहने वाली 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने ₹1000 राशि दिल्ली सरकार देगी. इस राशि को बढ़ाकर चुनाव के बाद 2100 कर दिया जाएगा. लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले महिलाओं को किस्त नहीं दे पाए और इसका असर चुनाव में भी दिखा बीजेपी लंबे अरसे बाद सत्ता में आ गयी. क्योंकि बीजेपी के तरफ से भी महिलाओं को राशि देने का वादा किया गया जिसका असर दिखा.

हर चुनाव में पुरुषों से ज्यादा वोटिंग: बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है और हर चुनाव में उनकी वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक रही है. 2010 विधानसभा चुनाव में जहां पुरुषों ने 51.12% वोट डाले, वहीं महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 54.49% रहा। 2015 में पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत लगभग 53% था, जबकि महिलाओं ने 60% से अधिक वोट डाले. 2020 में भी यही ट्रेंड कायम रहा पुरुषों ने करीब 54.45% और महिलाओं ने 59.6% वोटिंग की.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नीतीश को अब तक मिला सबसे ज्यादा समर्थन: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में जिस पार्टी या गठबंधन के पक्ष में महिला वोटर जाती हैं, सरकार उसी की बनती है. नीतीश कुमार, चाहे एनडीए में रहे हों या किसी अन्य गठबंधन में, उन्हें हर चुनाव में महिला वोटरों का सबसे ज्यादा समर्थन मिला है. उनकी सरकार ने छात्राओं के लिए साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, आरक्षण और अन्य लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका सीधा असर महिला वोटिंग पर पड़ा है.

चुनावी वादों की भरमार: महिला वोटरों की अहमियत को देखते हुए विपक्ष भी उन्हें साधने में जुटा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 'माई बहिन योजना' के तहत महिलाओं को प्रति माह ढाई हजार रुपये देने का वादा किया है. दूसरी ओर, प्रशांत किशोर ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ता ऋण देने की योजना की घोषणा की है और साथ ही अपनी पार्टी की ओर से 40 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने का ऐलान किया है. आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों की दिशा और दशा, बिहार की सत्ता का रास्ता तय करेगी.

चुनाव में महिला वोटरों की बड़ी भागीदारी: बिहार में जहां महिला मतदाता हर चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, वहीं विधानसभा में उनकी मौजूदगी लगातार घटती जा रही है. 1952 से लेकर 2020 तक के चुनावी इतिहास में अब तक केवल 258 महिलाएं ही विधायक बन पाई हैं. अगर हाल के तीन विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो यह गिरावट और स्पष्ट हो जाती है. 2010 में जहां 34 महिला विधायक चुनकर आई थीं, 2015 में यह संख्या घटकर 28 हो गई और 2020 में यह और गिरकर केवल 26 रह गई. यानी राजनीतिक भागीदारी बढ़ने की बजाय घट रही है, जबकि महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत लगातार पुरुषों से अधिक रही है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

महिलाओं को टिकट देने में राजनीतिक दलों की कंजूसी: महिलाएं जितनी मजबूती से मतदान केंद्रों पर पहुंचती हैं, उतनी ही अनदेखी उन्हें टिकट बंटवारे में झेलनी पड़ती है. पार्टियां महिला वोट पाने के लिए तमाम योजनाएं चलाती हैं, लेकिन उम्मीदवार बनाने में कंजूसी दिखाती हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में कई महिला उम्मीदवार हार गईं, जिससे जदयू जैसी पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा. यही कारण है कि इस बार नीतीश कुमार महिलाओं के लिए योजनाओं पर खुलकर खर्च कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का बड़ा हिस्सा महिलाओं को लुभाने के लिए केंद्रित किया गया है.

167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा किया मतदान: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया. यह आंकड़ा महिला मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता और राजनीतिक हिस्सेदारी को दर्शाता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन्हीं महिला वोटों की बदौलत नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटने में सफल रहे, जबकि तेजस्वी यादव बहुमत से कुछ कदम दूर रह गए.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

इस बार भी निर्णायक होंगी महिलाएं: बिहार में महिला वोटरों की संख्या 3.50 करोड़ से अधिक है और 30 सितंबर को जब नई वोटर लिस्ट जारी होगी, तब सही आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन यह तय है कि महिला वोटर एक बार फिर सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी. यही वजह है कि हर राजनीतिक दल उन्हें अपने पक्ष में करने में जुटा है. नीतीश सरकार ने भी महिलाओं के लिए योजनाओं और लाभ की बरसात कर दी है. छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, सहायता राशि जैसी योजनाओं के जरिए महिला वोट बैंक को साधने की हर कोशिश की जा रही है, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे.

ये भी पढ़ें








For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN VOTERSNITISH KUMAR OPENED HIS TREASUREमहिला वोटरनीतीश कुमारBIHAR ELECTION 2025NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: अकेले ही 'बिहार अधिकार यात्रा' पर क्यों निकले तेजस्वी यादव, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दरार?

'भूरा बाल' की गूंज ने तेजस्वी के A to Z फार्मूले को डगमगाया, बिहार में बदला सियासी मूड?

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.