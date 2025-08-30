पटना : लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अब तक विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन नहीं हुआ है. 2025 विधानसभा चुनाव में गठबंधन होने के आसार हैं, हालांकि अब भी कई उलझनों को सुलझाना बाकी है. सवाल यह उठता है कि क्या जदयू और लोजपा के बीच विवाद सुलझा पाएगा और चिराग पासवान बगावत नहीं करेंगे?

नीतीश और चिराग इस बार लड़ेंगे साथ? : नीतीश कुमार और दिवंगत रामविलास पासवान के बीच अदावत पुरानी है. दोनों ही नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे, राजनीतिक मुद्दों पर कई बार दोनों नेता आमने-सामने भी हुए. रामविलास पासवान के समय से शुरू हुई अदावत अब तक खत्म नहीं हुई है. अदावत और भी चरम पर तब आ गई जब चिराग पासवान का साथ पांच सांसदों ने छोड़ दिया और चिराग पासवान ने टूट के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया था. लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले दोनों दल एक दूसरे के करीब आने की कोशिश में जुटे हैं.

30 विधानसभा सीटों पर है चिराग का दवा : 2024 में चिराग पासवान की पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान पांच टिकट मिले थे और पांचों सीट पर चिराग पासवान को जीत हासिल हुई थी. एक साल बाद 2025 में अब जबकि विधानसभा चुनाव होने हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान परफॉर्मेंस के आधार पर चिराग पासवान खुद की पार्टी के लिए 30 विधानसभा सीट से अधिक की अपेक्षा रखते हैं. तर्क यह दिया जाता है कि एक लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा सीट आते हैं और वैसे स्थिति में 30 विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा बनता है. चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा कि हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए.

50 के आसपास सीट चाहते हैं चिराग : चिराग पासवान के करीबी रिश्तेदार और सांसद अरुण भारती ने इशारों इशारों में कहा कि हमें 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए. 2015 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 43 सीटें मिली थी और 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी 137 सीट पर चुनाव लड़ी थी. अरुण भारती ने उम्मीद जताई कि 43 और 137 के बीच हमारी पार्टी को सीटें मिलनी चाहिए. चिराग पासवान NDA में 50 के आसपास सीट चाहते हैं.

43 सीटों में तीन दलों को करना है एकोमोडेशन : चिराग पासवान के लिए राहें आसान नहीं दिखती हैं, क्योंकि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड 100 से कम सीटों पर किसी भी सूरत में लड़ना नहीं चाहेगी, बाकी बचे 43 सीटों को तीन दलों के बीच बांटने की चुनौती एनडीए के समक्ष है. अगर चिराग पासवान अधिक सीटें दी जाती है तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी यह भी एक चुनौतीपूर्ण विषय है. एनडीए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी इग्नोर कर नहीं चल सकती है.

2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का हुआ गठन : 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का औपचारिक रूप से गठन किया और गठन के बाद से ही किसी न किसी मुद्दे पर जदयू और लोजपा के बीच विवाद रहे हैं. रामविलास पासवान दलित मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति करना चाहते थे और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार का रामविलास पासवान से टकराव था. दोनों ही नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे.

नीतीश को सीएम बनने से रामविलास ने रोका : 2005 के फरवरी महीने में हुए विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था. रामविलास पासवान के नेतृत्व में पार्टी को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. रामविलास पासवान ने अपने विधायकों को किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया और नीतीश कुमार सत्ता के करीब जाते-जाते रह गए. रामविलास पासवान के पास सत्ता की चाबी थी और रामविलास पासवान मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर अड़ गए.

2010 में लोजपा की 10 सीटों पर जीत : 2005 के नवंबर-दिसंबर महीने में भी विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में भी लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे. लोजपा-आरजेडी ने गठबंधन किया और पार्टी को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई. 2010 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 10 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई. इस चुनाव में पार्टी राजद (168 सीट) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी और 75 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद लोजपा को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई.

2015 में लोजपा को 2 सीट पर जीत : 2015 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने 43 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और लोक जनशक्ति पार्टी को दो सीटों पर जीत हासिल हुई. चुनाव में लोजपा एनडीए का हिस्सा थी. जदयू महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी. 22 सीटों पर लोजपा और जदयू के बीच सीधी टक्कर हुई थी. नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने थे और इस बार महागठबंधन की सरकार बनी.

43 सीटों पर सिमट गई जदयू : 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बगावती रुख अख्तर कर लिया. चिराग पासवान ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सिर्फ एक सीट चिराग पासवान के खाते में गई. एकमात्र जीते हुए विधायक को नीतीश कुमार ने अपने पक्ष में मिल लिया. चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के तमाम कैंडिडेट के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए और नतीजा यह हुआ कि जदयू 43 सीटों पर सिमट गई. 2020 के विधानसभा चुनाव में मुश्किल से एनडीए सरकार बना सकी.

जदयू पर चिराग ने लगाया या पार्टी तोड़ने का आरोप : नीतीश कुमार और रामविलासिया चिराग पासवान के बीच कई मुद्दों पर विवाद रहा है. नीतीश कुमार जहां परिवारवाद पर हमलावर रहते हैं, वहीं चिराग पासवान का यह कमजोर नब्ज है. लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के पीछे चिराग पासवान जदयू को जिम्मेदार मानते हैं.

चिराग को लगा था डबल झटका : 2019 में लोजपा के एक विधायक चुनाव में जीते और उसे भी नीतीश कुमार ने जदयू में शामिल कर लिया. 2021 में एक और टूट लोजपा में हुई चाचा पशुपति पारस सभी सांसद के साथ अलग हो गए और चिराग पासवान अकेले बच गए. चिराग पासवान ने जदयू पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया था. चिराग पासवान को पार्टी दफ्तर से भी बेदखल कर दिया गया था.

NDA के लिए सीट शेयरिंग एक चुनौती : राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग बहुत आसान नहीं है. चिराग पासवान और जदयू के बीच कई मुद्दों पर विवाद है. दोनों दल एक दूसरे को कमजोर करने की मुहिम में लगे रहते हैं. ऐसे में चिराग पासवान की उम्मीद जिताउ और अधिक सीटों की है. जेडीयू हर हाल में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है. ऐसे में छोटे दलों के हिस्से कम सीट जाएगी. छोटे दल भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं. ऐसे में एनडीए के लिए चुनौती बड़ी है.

''राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग बहुत आसान नहीं है. चिराग पासवान और जदयू के बीच कई मुद्दों पर विवाद है. दोनों दल एक-दूसरे को कमजोर करने की मुहिम में लगे रहते हैं. ऐसे में चिराग पासवान की उम्मीद जिताऊ और अधिक सीटों की है. जेडीयू हर हाल में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है. छोटे दलों के हिस्से कम सीट जाएगी. छोटे दल भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं. ऐसे में एनडीए के लिए चुनौती बड़ी है.'' – डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

