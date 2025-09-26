ETV Bharat / bharat

नीतीश कटारा हत्याकांड: शादी के लिए विकास यादव को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, जानें वजह

सुप्रीम कोर्ट. ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 26, 2025 at 3:15 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की जेल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ 9 सितंबर के दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था. विकास ने उसी दिन आत्मसमर्पण कर दिया था. क्यों मांगी जमानतः 54 वर्षीय विकास यादव ने कोर्ट को बताया कि 23 साल से अधिक समय जेल में बीता चुका है. उसने इस आधार पर अंतरिम जमानत भी मांगी कि उसकी शादी तय हुई है और उसे 54 लाख रुपये का इंतजाम करना है, जो सजा सुनाए जाने के समय जुर्माना लगाया गया था. विकास के वकील कृष्णकुमार ने दलील दी, "मेरे पास आधार कार्ड नहीं है. मुझे अपने सभी दस्तावेज जुटाने हैं. और मुझे मुझ पर लगाई गई सजा के तहत 54 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए धन जुटाना है." यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्णकुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को करेगा. वकील ने कहा कि यादव को कई व्यवस्थाएं करनी पड़ीं. कोर्ट ने क्या कहाः