ETV Bharat / bharat

नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 8, 2025 at 3:38 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की जेल की सजा काट रहे विकास यादव की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यादव के वकील से कहा कि वह मामले में अंतरिम जमानत बढ़ाने या नई जमानत पाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाएं. सुनवाई के दौरान, विकास यादव के वकील ने पीठ से आग्रह किया कि उन्हें उच्च न्यायालय जाने का निर्देश देने के बजाय अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर विचार किया जाए. हालांकि, वकील ने पीठ को सूचित किया कि शीर्ष अदालत द्वारा याचिका खारिज करने के संकेत के बाद वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की अंतरिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी. विकास यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 22 अगस्त के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 29 जुलाई को शीर्ष अदालत द्वारा दी गई उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था. 54 वर्षीय यादव 23 साल से अधिक समय से जेल में हैं, उन्होंने इस आधार पर भी अंतरिम जमानत मांगी थी कि उनकी शादी 5 सितंबर को तय हुई है. 24 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने यादव को अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिनकी सर्जरी हुई थी और कहा था कि वह केवल गाजियाबाद स्थित अपने आवास पर ही रहेंगे. शीर्ष अदालत तब से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा रही है.