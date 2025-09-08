ETV Bharat / bharat

नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में सजायाफ्ता विकास यादव को अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने को कहा है.

Nitish Katara murder case Supreme Court refuses to extend interim bail of convict Vikas Yadav
नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की जेल की सजा काट रहे विकास यादव की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यादव के वकील से कहा कि वह मामले में अंतरिम जमानत बढ़ाने या नई जमानत पाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाएं.

सुनवाई के दौरान, विकास यादव के वकील ने पीठ से आग्रह किया कि उन्हें उच्च न्यायालय जाने का निर्देश देने के बजाय अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर विचार किया जाए. हालांकि, वकील ने पीठ को सूचित किया कि शीर्ष अदालत द्वारा याचिका खारिज करने के संकेत के बाद वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की अंतरिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी.

विकास यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 22 अगस्त के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 29 जुलाई को शीर्ष अदालत द्वारा दी गई उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था. 54 वर्षीय यादव 23 साल से अधिक समय से जेल में हैं, उन्होंने इस आधार पर भी अंतरिम जमानत मांगी थी कि उनकी शादी 5 सितंबर को तय हुई है.

24 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने यादव को अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिनकी सर्जरी हुई थी और कहा था कि वह केवल गाजियाबाद स्थित अपने आवास पर ही रहेंगे. शीर्ष अदालत तब से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा रही है.

विकास यादव को अंतरिम जमानत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह (यादव) अपने और नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा के खिलाफ गवाही देने वाले गवाह से कोई संपर्क नहीं करेंगे. अदालत ने उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस से गवाहों और नीलम कटारा को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि विकास यादव ने इस मामले में 23 साल की सजा पूरी कर ली है.

अंतरिम जंमानत की मांग करते हुए यादव ने कहा था कि उनकी मां की हालत गंभीर है और उनकी सहायता और मौजूदगी जरूरी है. यादव की ओर से उन्हें सजा-माफी का लाभ न दिए जाने का मुद्दा उठाने वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

मई 2008 में एक निचली अदालत ने विकास यादव को अपनी बहन के साथ संबंध होने के कारण नीतीश कटारा की हत्या का दोषी ठहराया था. 3 अक्टूबर, 2016 को, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव को बिजनेस एक्जीक्यूटिव कटारा के अपहरण और हत्या में उनकी भूमिका के लिए बिना किसी सजा-माफी के जेल की सजा सुनाई थी.

दोनों ने 16-17 फरवरी, 2002 की रात को एक शादी समारोह से कटारा का अपहरण कर लिया था और फिर उसकी हत्या कर दी.

