बिहार में पत्रकारों को मिलेंगे हर महीने ₹15000, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान - BIHAR JOURNALIST PENSION INCREASED

सीएम नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 26, 2025 at 9:57 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 10:07 AM IST 3 Min Read

पटना: चुनावी साल में नीतीश सरकार एक के बाद एक जनता को सौगात दे रही है. इसी बीच पत्रकारों को भी एक बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले पत्रकारों को अब ₹15000 पेंशन की राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है. नीतीश सरकार ने बढ़ाई ढाई गुना राशि: बता दें कि अभी तक पत्रकारों को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत 6000 रुपए पेंशन राशि मिल रही थी, लेकिन अब ढाई गुना नीतीश सरकार ने पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही आश्रित को 3000 की जगह अब ₹10000 की राशि भी देने की घोषणा की है. आश्रित को मिलेंगे 10 हजार रुपए: सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति/ पत्नी को जीवनभर प्रतिमाह 3 हजार रुपए की जगह 10 हजार रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी.

