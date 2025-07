ETV Bharat / bharat

बिहार में चुनाव से पहले आशा कार्यकर्ताओं को CM नीतीश की सौगात, मानदेय में की तीन गुना वृद्धि - ASHA WORKERS HONORARIUM INCREASED

सीएम नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 30, 2025 at 8:38 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 8:48 AM IST 2 Min Read

पटना: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है. जिसके तहत अब आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय राशि में बढ़ोतरी की गई है. ये जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. सीएम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी: नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि: ऐसे में इनके कार्य को ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है.

Last Updated : July 30, 2025 at 8:48 AM IST