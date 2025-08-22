चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: नीति आयोग ने शुक्रवार को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) के सहयोग से 'रीथिंकिंग होमस्टेज: नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज' रिपोर्ट लॉन्च की. इसमें भारत के पर्यटन परिदृश्य में होमस्टे और बीएनबी (bed and breakfast) मतलब की छोटे गेस्ट हाउस की क्षमता का विकास करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार की गयी है.

कार्यक्रम के दौरान, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक युगल किशोर जोशी और पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा रिपोर्ट में शामिल राज्यों जैसे गोवा, केरल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में रिपोर्ट जारी की. इस लॉन्च में आईएएमएआई, आईएसपीपी, मेकमाईट्रिप, एयरबीएनबी, चेस इंडिया और द कन्वर्जेंस फाउंडेशन के उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

रिपोर्ट में यात्रियों को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अनुभव प्रदान करने में होमस्टे की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है. स्थानीय उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया गया है. इसमें ऐसे पारदर्शी विनियामक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो पर्यटकों और मकान मालिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, विरासत की रक्षा करे तथा समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को समर्थन दे.

रिपोर्ट इस बात पर भी जोर दिया गया है कि होमस्टे में सांस्कृतिक प्रामाणिकता को आजीविका सृजन के साथ जोड़ने की अनूठी क्षमता है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में. रिपोर्ट में मेजबानों को सशक्त बनाने और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत करने के लिए लचीली नीतिगत पहल, क्षमता निर्माण और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के एकीकरण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है.

इसमें होमस्टे विकास और प्रशासन के लिए मापनीय मॉडलों को दर्शाने के लिए केस स्टडी और राज्य-स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं को भी शामिल किया गया है. व्यापक परामर्श के माध्यम से तैयार की गई यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों और स्थानीय समुदायों के लिए कार्यान्वयन योग्य सिफारिशें प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य भारत में एक लचीला, समावेशी और विरासत के प्रति जागरूक होमस्टे क्षेत्र का निर्माण करना है.

बेरी ने कहा, "भारत का विविध भूगोल, विविध स्थलाकृतिक और जलवायु क्षेत्रों की पेशकश, पर्यटन के लिए अद्वितीय अवसर पैदा करता है. इस परिदृश्य में, होमस्टे का एक विशेष स्थान है. वे पर्यटकों और मेज़बानों के बीच सार्थक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं, जिससे प्रामाणिक और समृद्ध यात्रा अनुभवों का सह-निर्माण संभव होता है. अपने व्यक्तिगत और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, होमस्टे पर्यटन की पेशकश में विविधता लाते हैं और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं."

इसे भी पढ़ेंः