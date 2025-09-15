ETV Bharat / bharat

मेगा टिंकरिंग दिवस 2025: अटल इनोवेशन मिशन रिकॉर्ड छात्र भागीदारी के साथ इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से प्रमाण पत्र प्राप्त करते अधिकारी ( @PIB_India )

September 15, 2025

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन (AIM) ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि इसके प्रमुख कार्यक्रम मेगा टिंकरिंग डे 2025 को औपचारिक रूप से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में स्वीकार किया गया है, क्योंकि एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में छात्र टिंकरिंग गतिविधि में शामिल हुए थे. 12 अगस्त को, देश भर के 9,467 अटल टिंकरिंग लैब (ATL) स्कूलों के 4,73,350 छात्रों ने एक लाइव ऑनलाइन इनोवेशन चुनौती में भाग लिया, जहां एक पेशेवर ने छात्रों को सरकार के स्वच्छ भारत के लिए एक समाधान तैयार करने के लिए अपना डीआईवाई वैक्यूम क्लीनर बनाया. इस रिकॉर्ड की औपचारिक पुष्टि 15 सितंबर को हुई और यह भारत में स्कूल जाने वाले युवाओं में वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मकता विकसित करने के एआईएम के मिशन का उदाहरण है. ‘नवाचार ही विकसित भारत का आधार है’

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, अटल इनोवेशन मिशन निदेशक दीपक बागला ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक है. बागला ने कहा, "यह रिकॉर्ड शहरों, गांवों और सीमांत क्षेत्रों के युवा नवप्रवर्तकों की सामूहिक ऊर्जा को दर्शाता है, जो सीखने, सृजन और सहयोग के लिए एक साथ आए." अधिकारियों के अनुसार, इस आयोजन का अभूतपूर्व पैमाना प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने और शहरी केंद्रों से लेकर देश के सुदूर कोनों तक सभी भौगोलिक क्षेत्रों में समस्या-समाधान कौशल को विकसित करने में एआईएम की सफलता को उजागर करता है. भारत के हर कोने तक पहुंचना

मेगा टिंकरिंग दिवस में 35 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोग शामिल हुए और यह एक वास्तविक राष्ट्रीय प्रयास बन गया. यह पहल हमारे सबसे सीमांत स्थानों जैसे लेह, लद्दाख, कारगिल और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र, विरुधुनगर जैसे आकांक्षी जिलों के साथ-साथ मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के दूरदराज के स्थानों के स्कूलों तक पहुंची. सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी और सुदूर पश्चिम में भुज के छात्रों ने भी इसमें भाग लिया और इस दिन को पूरे भारत के जमीनी स्तर के इनोवेशन के प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया. शिक्षकों और सभी मार्गदर्शकों ने छात्रों को ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चा न केवल गतिविधि का अनुसरण कर सके, बल्कि डिजाइन और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को भी समझ सके. भारत के इनोवेशन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

अटल इनोवेशन मिशन ने अपनी स्थापना के बाद से पूरे भारत में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की हैं. ये प्रयोगशालाएं छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई टूल्स आदि तक पहुंच प्रदान करती हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे छात्रों को कक्षाओं में सीखने के पारंपरिक तरीकों से परे प्रयोग करने, इनोवेशन करने और सहयोग करने के लिए स्थान प्रदान करते हैं.