मेगा टिंकरिंग दिवस 2025: अटल इनोवेशन मिशन रिकॉर्ड छात्र भागीदारी के साथ इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज
रिकॉर्ड की औपचारिक पुष्टि सोमवार को हुई और यह स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता विकसित करने के एआईएम के मिशन का उदाहरण है.
Published : September 15, 2025 at 8:46 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन (AIM) ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि इसके प्रमुख कार्यक्रम मेगा टिंकरिंग डे 2025 को औपचारिक रूप से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में स्वीकार किया गया है, क्योंकि एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में छात्र टिंकरिंग गतिविधि में शामिल हुए थे.
12 अगस्त को, देश भर के 9,467 अटल टिंकरिंग लैब (ATL) स्कूलों के 4,73,350 छात्रों ने एक लाइव ऑनलाइन इनोवेशन चुनौती में भाग लिया, जहां एक पेशेवर ने छात्रों को सरकार के स्वच्छ भारत के लिए एक समाधान तैयार करने के लिए अपना डीआईवाई वैक्यूम क्लीनर बनाया.
इस रिकॉर्ड की औपचारिक पुष्टि 15 सितंबर को हुई और यह भारत में स्कूल जाने वाले युवाओं में वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मकता विकसित करने के एआईएम के मिशन का उदाहरण है.
‘नवाचार ही विकसित भारत का आधार है’
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, अटल इनोवेशन मिशन निदेशक दीपक बागला ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक है. बागला ने कहा, "यह रिकॉर्ड शहरों, गांवों और सीमांत क्षेत्रों के युवा नवप्रवर्तकों की सामूहिक ऊर्जा को दर्शाता है, जो सीखने, सृजन और सहयोग के लिए एक साथ आए."
अधिकारियों के अनुसार, इस आयोजन का अभूतपूर्व पैमाना प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने और शहरी केंद्रों से लेकर देश के सुदूर कोनों तक सभी भौगोलिक क्षेत्रों में समस्या-समाधान कौशल को विकसित करने में एआईएम की सफलता को उजागर करता है.
भारत के हर कोने तक पहुंचना
मेगा टिंकरिंग दिवस में 35 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोग शामिल हुए और यह एक वास्तविक राष्ट्रीय प्रयास बन गया. यह पहल हमारे सबसे सीमांत स्थानों जैसे लेह, लद्दाख, कारगिल और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र, विरुधुनगर जैसे आकांक्षी जिलों के साथ-साथ मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के दूरदराज के स्थानों के स्कूलों तक पहुंची.
सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी और सुदूर पश्चिम में भुज के छात्रों ने भी इसमें भाग लिया और इस दिन को पूरे भारत के जमीनी स्तर के इनोवेशन के प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया.
शिक्षकों और सभी मार्गदर्शकों ने छात्रों को ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चा न केवल गतिविधि का अनुसरण कर सके, बल्कि डिजाइन और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को भी समझ सके.
भारत के इनोवेशन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण
अटल इनोवेशन मिशन ने अपनी स्थापना के बाद से पूरे भारत में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की हैं. ये प्रयोगशालाएं छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई टूल्स आदि तक पहुंच प्रदान करती हैं.
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे छात्रों को कक्षाओं में सीखने के पारंपरिक तरीकों से परे प्रयोग करने, इनोवेशन करने और सहयोग करने के लिए स्थान प्रदान करते हैं.
एआईएम का दृष्टिकोण छात्रों को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करने हेतु डिज़ाइन थिंकिंग, व्यावहारिक शिक्षण, उद्यमिता और सक्रिय समस्या समाधान कौशल पर आधारित है. अधिकारियों का कहना है कि मेगा टिंकरिंग डे इसी दृष्टिकोण का परिणाम है, जो दर्शाता है कि भारत के युवा केवल निष्क्रिय शिक्षार्थी नहीं, बल्कि सक्रिय रचनाकार भी हैं.
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेगा टिंकरिंग डे का प्रवेश भारत की शैक्षिक नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.
रिकार्ड रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में छात्र एक ही दिन में समन्वित व्यावहारिक गतिविधि के लिए एक साथ नहीं आए थे. नीति आयोग के लिए यह मान्यता न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि रणनीतिक भी है, जो संरचित इनोवेशन के माध्यम से अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करती है.
भविष्य के लिए एक दृष्टि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में इनोवेशन और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन की शुरुआत की थी.
एआईएम को इसके संसाधनों, मार्गदर्शन और सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र के कारण भारत के ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है.
अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि मेगा टिंकरिंग दिवस कोई अलग आयोजन नहीं है, बल्कि एक व्यापक रोडमैप का हिस्सा है। टिंकरिंग कार्यक्रमों, हैकथॉन और छात्रों को राष्ट्रीय और वैश्विक प्रदर्शनियों, जैसे मेकर फेस्ट, में अपने आविष्कारों का प्रदर्शन करने के अवसरों का निरंतर विस्तार एआईएम के एजेंडे में शामिल है.
मिशन ने स्टार्टअप्स, ग्रामीण नवप्रवर्तकों और समुदाय-संचालित समस्या समाधानकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए अटल सामुदायिक नवप्रवर्तन केंद्र और अटल इनक्यूबेशन केंद्र जैसे विभिन्न उपक्रम शुरू किए हैं, ताकि वे एटीएल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकें और स्कूल के वातावरण से परे भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पहुंच स्थापित कर सकें.
इनोवेशन के माध्यम से स्वच्छ भारत को प्रभावित करना
इस वर्ष के मेगा टिंकरिंग दिवस के थीम, DIY वैक्यूम क्लीनर के निर्माण से संबंधित, स्वच्छ भारत का राष्ट्रीय मिशन था. अधिकारियों ने बताया कि इस थीम को स्वच्छता, स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में गतिज उपयोगों के बारे में छात्रों में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया था.
एक सार्वजनिक वस्तु को तकनीकी चुनौती के साथ संश्लेषित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना था कि विज्ञान और नवाचार किस प्रकार भारत के विकास उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं.
बड़े पैमाने पर युवा शक्ति
मेगा टिंकरिंग डे की सफलता न केवल संख्या में बल्कि छात्रों और शिक्षकों के बीच पैदा उत्साह में भी निहित है.
दूरदराज के ज़िलों के कई स्कूलों के लिए, यह पहली बार था जब उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लाइव, समन्वित इनोवेशन गतिविधि में भाग लिया. शिक्षकों ने बताया कि इस गतिविधि ने छात्रों में जिज्ञासा जगाई और सहकर्मी-से-सहकर्मी सीखने को प्रोत्साहित किया.
मणिपुर के एक एटीएल स्कूल के एक मेंटर ने कहा, "ऊर्जा अविश्वसनीय थी. जिन बच्चों ने पहले कभी टूलकिट को हाथ नहीं लगाया था, वे पूरे आत्मविश्वास से वैक्यूम क्लीनर बना रहे थे."
