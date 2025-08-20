नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को मंत्रियों के समूह (जीओएम) को संबोधित करेंगी. इसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में आगामी सुधारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने एक सरलीकृत, द्वि-स्तरीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली का प्रस्ताव रखा है जिसमें एक "मानक" और "योग्यता" स्लैब के साथ-साथ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरें भी होंगी.

केंद्र सरकार ने 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की एक सरल द्वि-स्तरीय जीएसटी दर संरचना का सुझाव दिया है. जबकि कुछ अवगुण वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की विशेष दर रखी गई है. प्रस्ताव में मौजूदा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को हटाने का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं को सस्ता बनाना है.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, हालांकि केंद्र सरकार मंत्री समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी दो दिवसीय मंत्री समूह की बैठक में वित्त मंत्री के संबोधन से मंत्री समूह को विचार प्रक्रिया की बेहतर समझ मिलेगी. दो दिवसीय बैठक का नेतृत्व बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, जो 6 सदस्यीय समिति के संयोजक हैं. समिति केंद्र सरकार की सरलीकृत दो-स्लैब वाली जीएसटी संरचना अपनाने की योजना पर विचार-विमर्श करेगी.

प्रस्तावित प्रणाली वस्तुओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी. इसमें 'योग्यता' वाली वस्तुएं (5 प्रतिशत) रहेंगी. इनमें मध्यम वर्ग, एमएसएमई और किसानों को लाभ पहुंचाने वाली वस्तुएं शामिल होंगी. इसके साथ ही 'मानक' वस्तुएं (18 प्रतिशत) दूसरी कैटेगरी में रहेंगी. इनमें अधिकतर अन्य वस्तुएं और सेवाएं शामिल होंगी.

40 प्रतिशत की उच्चतम स्वीकार्य सीमा लगभग 5-7 अवगुण वस्तुओं, जैसे पान मसाला, तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग, के लिए आरक्षित होगी. जीएसटी दर को युक्ति संगत बनाने के बाद 12 प्रतिशत की सीमा में शामिल लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 प्रतिशत की सीमा में आ सकती हैं.

प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद की 18-19 सितंबर को बैठक होने की उम्मीद है. सरकार का प्रस्ताव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा "दिवाली से पहले अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार" के अनुरूप है, जो तीन स्तंभों पर आधारित है: संरचनात्मक सुधार, दर युक्तिकरण और जीवन में आसानी.