'करूर जैसी भगदड़ की घटना कहीं और नहीं होनी चाहिए': पीड़ितों से मुलाकात के बाद बोलीं, निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की.
करूर: तमिलनाडु के करूर में शनिवार 27 सितंबर को फिल्म अभिनेता से नेता बने विजय की रैली थी. रैली में अचानक हुई भगदड़ में करीब 41 लोगों की मौत हो गई. कई लोग घायल हैं. इस घटना के बाद, कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पीड़ितों से मुलाकात की. कहा- करूर में जो घटना हुई, वह कहीं और नहीं होनी चाहिए.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने वेलुचामिपुरम, करूर का दौरा किया. करूर जिला कलेक्टर और जिला अधीक्षक से घटना की जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने करूर गांधी ग्राम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया. वहां इलाज करा रहे लोगों का हालचाल पूछा. भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए एमुर पुथुर और अंदनगिल पुथुर इलाकों का भी दौरा किया.
इसके बाद, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने करूर जिला कलेक्ट्रेट में मीडिया से मुलाकात की. उस समय बोलते हुए उन्होंने कहा, "करूर में टीवीके की रैली में हुई घटना बेहद चौंकाने वाली थी. जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां लगातार बढ़ती मौतों की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत 2-2 लाख रुपये की राहत राशि देने का आदेश दिया."
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में सीधे भुगतान करेगी. इसके लिए, करूर जिला कलेक्टर द्वारा मृतकों के परिवारों के बैंक खातों का विवरण आज रात तक भेज दिया जाएगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर करूर जाकर प्रभावित लोगों से मिलने और संवेदना व्यक्त करने का आग्रह किया. उनके निर्देश पर, वो आज करूर में प्रभावित लोगों से मिलने और संवेदना व्यक्त करने पहुंची हैं. रैली के दौरान मची भगदड़ के बारे में उन्होंने कहा- 'जो कुछ हुआ है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.'
भगदड़ में मौत को लेकर मामला दर्जः
तमिलनाडु के करुर में भगदड़ को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस इस बात का पता लगाने जुटी है कि क्या कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं है. साथ ही ये भी पता लगा रही है कि किन वजह से भगदड़ मची. तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) लॉ एंड ऑर्डर एस डेविडसन देवसिरवथम ने कहा, 'एक मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच की जा रही है.'
