नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक (Modified Income Tax Bill 2025) पेश किया. इसमें सेलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें शामिल हैं. यह विधेयक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फरवरी में पेश किया गया था और फिर समीक्षा के लिए संसदीय की सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था.
इसके बाद समिति ने 21 जुलाई को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं. बिल पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि यह विधेयक आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है और यह 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा.
नया विधेयक क्यों, क्या यह आयकर दरों में बदलाव करेगा?
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले के मसौदे को वापस लिए जाने के बाद उत्पन्न आशंकाओं को दूर किया. उन्होंने कहा कि नए बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रत्येक संशोधन को पेश करना और सदन की अलग-अलग स्वीकृति लेना एक थकाऊ प्रक्रिया होती.
कमेटी ने 285 सुझाव दिए
जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी ने बिल को लेकर 285 सुझाव दिए. रिजिजू ने कहा, "यह वही विधेयक होगा, जिसमें सरकार द्वारा स्वीकार किए गए सभी संशोधन शामिल होंगे."
There are news articles circulating on various media platforms that the new Income Tax Bill, 2025 proposes to change tax rates on LTCG for certain categories of taxpayers.— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2025
It is clarified that the Income Tax Bill, 2025 aims at language simplification and removal of…
नए विधेयक का उद्देश्य
आयकर विभाग ने हाल ही में कहा था कि नए विधेयक का उद्देश्य टैक्स दरों में बदलाव नहीं करना है. विभाग ने X पर एक पोस्ट में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि आयकर विधेयक, 2025 का उद्देश्य भाषा को सरल बनाना और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधानों को हटाना है."
आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य 60 साल से अधिक समय से लागू कानून को अपडेट और सरल बनाना है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसमें डिजिटल टैक्सेशन, विवादों के लिए सोल्यूशन सिस्टम और तकनीकी डेटा-बेस्ड तरीकों से टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की पहल के प्रावधान हैं.
विधेयक के ओब्जेक्टेड सेक्शन में कहा गया है, "सेलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं. इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे." रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सुधारों में मसौदा तैयार करने, वाक्यांशों के इस्तेमाल और पुराने या अन्य कानूनों के संदर्भों में सुधार शामिल हैं.
आयकर विधेयक के मसौदे पर संसदीय पैनल ने क्या सुझाव दिए?
31 सांसदों वाली सेलेक्ट कमेटी ने जुलाई में 4,500 से अधिक पेजों में निष्कर्ष और सुझाव प्रस्तुत किए. रिपोर्ट के अनुसार इन बदलावों में रिटर्न में देरी होने पर भी रिफंड का प्रावधान शामिल है, हालांकि ये छोटे टैक्सपेयर्स के लिए हैं.
स्पष्टता के लिए 'नॉन-परफोर्मिंग असेट (NPA)' और 'मूल कंपनी' की परिभाषाओं में बदलाव किया गया है. समिति ने यह भी सुझाव कि अनॉनिमस कॉन्ट्रिब्यूशन से गैर-सरकारी संगठनों और धर्मार्थ ट्रस्टों की टैक्स छूट की पात्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए इन सिफ़ारिशों में सभी आय का एक साफ और व्यापक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए 'जीरो' कर-कटौती प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है. अगर अनुपालन अनजाने में किया गया पाया जाता है, तो यह कुछ दंडों में छूट भी प्रदान करता है.
