सीतारमण ने GST सुधारों पर BJP प्रवक्ताओं को दिए टिप्स, विपक्ष की आलोचनाओं का दिया जवाब

अब सरकार ये चाहती है कि जीएसटी सुधारों से लाभान्वित होने वाले लोगों तक ये बातें पहुंचे कि किन चीजों पर राहत मिलने वाली है.

Nirmala Sitharaman holds meeting with BJP spokesperson and panelist on GST reforms
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पार्टी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. यह बैठक जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठकों के नतीजों, आर्थिक नीतियों और पार्टी की मीडिया रणनीति पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी. बैठक के दौरान, सीतारमण ने जीएसटी सुधारों के दूसरे चरण पर विस्तार से बात की.

केंद्र सरकार ने हाल में ही जीएसटी में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ-साथ काफी चीजों पर बड़ी राहत दी गई है. सूत्रों की मानें तो अब सरकार ये चाहती है कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों तक ये बातें पहुंचे और उन्हें पता चले कि किन चीजों पर उन्हें राहत मिलने वाली है. इसी क्रम में वित मंत्री निर्मला सीतारमण की पाठशाला पार्टी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों के लिए आयोजित की गई.

दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट (ETV Bharat)

सूत्रों की मानें तो पार्टी ये चाहती है कि खास तौर पर माध्यम वर्ग और निचले तबकों को जीएसटी सुधार से क्या-क्या फायदा मिलेगा, उनके दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे उन्हें फायदा होगा. इसे सीधे और सरल शब्दों में समझाया जाए. इस संबंध में वित मंत्री ने पार्टी के नेताओं को विस्तार से जानकारी दी.

सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले नौ महीनों से जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर देकर, कैसे कर दरों का तर्कसंगत बनाने, क्षतिपूर्ति सेस और अन्य मुद्दे पर जोर दिया, ये सारी चीजें विस्तार से बताई गईं. सूत्रों की मानें तो बैठक में पार्टी के प्रवक्ताओं को इन नीतियों पर मीडिया में सकारात्मक संदेश देने और विपक्ष के नेगेटिव नरेटिव की वास्तविकता बताने के निर्देश दिए गए.

यह बैठक भाजपा की आंतरिक समन्वय प्रक्रिया का हिस्सा थी, जहां वित्त मंत्री ने प्रवक्ताओं को जमीनी स्तर पर आर्थिक नीतियों की जानकारी साझा की. सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए सीतारमण ने बैठक में कहा कि जीएसटी सुधारों में नौकरशाही ने उनका पूरा साथ दिया और यह प्रधानमंत्री मोदी के वादे को पूरा करने का परिणाम है.

यह भी पढ़ें- 'जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार आने के बाद बढ़ी अशांति, राष्ट्रपति शासन में था नियंत्रण': बीजेपी

