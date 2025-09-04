नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय की बहुप्रतीक्षित एनआईआरएफ रैंकिंग में (NIRF) 2025 रैंकिंग की घोषणा कर दी. इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने लगातार सातवें वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) बेंगलुरु दूसरे पायदान पर रहा.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग की घोषणा की. विश्वविद्यालयों में, शीर्ष स्थान आईआईएससी बेंगलुरु ने हासिल किया है, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने तीसरा और जामिया मिलिया इस्लामिया ने चौथा स्थान हासिल किया है.

कॉलेजों में दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद मिरांडा हाउस और हंस राज कॉलेज हैं. किरोड़ीमल कॉलेज चौथे स्थान पर है, जबकि सेंट स्टीफंस कॉलेज ने पांचवां स्थान हासिल किया है. आईआईएससी बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान है, जिसके बाद आईआईटी मद्रास है. मुक्त विश्वविद्यालयों में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) शीर्ष स्थान पर रहा है, उसके बाद कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूरु है.

उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे (NIRF) 2025 में अधिक निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ये बदलाव किए हैं. उन्होंने कहा, "भारत रैंकिंग 2025 में उल्लेखनीय बदलावों में वापस लिए गए लेखों के लिए नकारात्मक अंकन की शुरुआत शामिल है. इसके अलावा, पिछले वर्ष सभी श्रेणियों और विषय क्षेत्रों में लागू किए गए शोध और व्यावसायिक प्रथाओं के अंतर्गत स्व-उद्धरण हटाने को इस वर्ष भी जारी रखा गया है."

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाल की सरकारी योजनाएं उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने और शिक्षण मानकों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, "वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसी योजनाओं ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और नवाचार को बढ़ावा दिया है."

भारत की समग्र रैंकिंग 2025 इस प्रकार है

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

एनआईआरएफ क्या है?

एनआईआरएफ शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसे पहली बार 2015 में शुरू किया गया था, जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की एक मानकीकृत रैंकिंग प्रदान करता है. इसमें संस्थानों के प्रदर्शन पर विचार करने के लिए विकसित किए गए मानकों का एक समूह है, जो संस्थानों का समग्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए फायदेमंद है, न कि केवल कुछ पारंपरिक शैक्षणिक परिणामों तक सीमित रहने के लिए. पिछले कुछ वर्षों में इसका उल्लेखनीय विकास हुआ है और अब यह महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा रखता है और छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के लिए एक वार्षिक मानक बन गया है.

ये रैंकिंग विभिन्न श्रेणियों में जारी की जाती हैं जो भारत के बढ़ते उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती हैं. समग्र और विश्वविद्यालयों की सूचियों के अलावा, एनआईआरएफ इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, कानून, वास्तुकला और योजना, अनुसंधान संस्थानों, कॉलेजों और नवाचार के लिए अलग-अलग रैंकिंग प्रकाशित करता है.

2025 का संस्करण 10वां संस्करण होगा और इसमें कई अलग-अलग श्रेणियों को शामिल किया जाएगा, जैसे समग्र, विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान, नवाचार, राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी). इसके अलावा, यह 8 विशिष्ट विषय क्षेत्रों - इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, चिकित्सा, वास्तुकला और योजना, कानून, दंत चिकित्सा, और कृषि एवं संबद्ध विज्ञान - में संस्थानों को भी शामिल करेगा.

रैंकिंग के मानदंड

एनआईआरएफ 5 मानदंडों पर आधारित है, जो संस्थागत प्रदर्शन के कई पहलुओं पर विचार करते हैं

शिक्षण, अधिगम और संसाधन (टीएलआर): संकाय और संकाय गुणवत्ता, छात्र-शिक्षक अनुपात, बुनियादी ढांचा और शिक्षण संसाधनों का वर्णन करता है.

अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (आरपी): शोध के परिणाम, प्रकाशनों की गुणवत्ता, पेटेंटिंग, परामर्श और वित्त पोषण को मापा जाता है.

स्नातक परिणाम (जीओ): छात्रों की नियुक्तियां, उच्च अध्ययन में छात्र, स्नातक होने वाले छात्र और व्यावसायिक परीक्षाओं में उनके परिणाम दर्ज करता है.

आउटरीच और समावेशिता (ओआई): क्षेत्रीय विविधता, लिंग वितरण और वंचित समूहों के समावेश का आकलन करता है.

धारणा (पीआर): विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षाविदों, शैक्षणिक साथियों, नियोक्ताओं और व्यापक जनता के बीच प्रतिष्ठा को दर्शाता है.

2025 के लिए प्रस्ताव

वापसी के लिए नकारात्मक महत्व की प्रतिबद्धता: पहली बार, एनआईआरएफ 2025 वापस लिए गए शोध पत्रों के लिए नकारात्मक महत्व की शुरुआत का प्रस्ताव करता है, जवाबदेही स्थापित करता है और अनैतिक शैक्षणिक शोध लेखन प्रथाओं को हतोत्साहित करता है.

नए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) श्रेणी: यह नई श्रेणी यह ​​आकलन करती है कि कोई उच्च शिक्षा संस्थान संयुक्त राष्ट्र के साथ कैसे संबंधित है।

इंजीनियरिंग क्षेत्र में शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान - पिलानी

अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर

जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

भारत के शीर्ष 10 कॉलेजों की सूची

हिंदू कॉलेज

मिरांडा हाउस

हंस राज कॉलेज

किरोड़ीमल कॉलेज

सेंट स्टीफंस कॉलेज

राम कृष्ण मिशन विवेकानंद शताब्दी महाविद्यालय

आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज

सेंट जेवियर्स कॉलेज

पीएसजी कृष्णम्मल महिला कॉलेज

पीएसजी कला एवं विज्ञान कॉलेज

ये भी पढ़ें- Explainer: HECI क्या है? UGC-AICTE-NCTE को रिप्लेस करने आ रहा नया शिक्षा कानून - HECI TO REPLACE UGC