गुजरात में मासूम से 'दरिंदगी': दो दिनों में तीन अलग-अलग जगहों पर 6 लोगों ने बनाया हवस का शिकार
गुजरात के मेहसाणा में नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की घटना ने समाज में व्याप्त असुरक्षा की गंभीरता को उजागर किया है.
Published : October 8, 2025 at 4:42 PM IST
मेहसाणाः गुजरात के मेहसाणा में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग के साथ कथित रूप से दो दिनों के अंतराल में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया. नाबालिग के साथ तीन अलग-अलग जगहों पर कथित दुष्कर्म हुआ है. मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह घटना हमारे समाज में व्याप्त असुरक्षा की गंभीरता को उजागर करती है.
घटना की शुरुआतः
मेहसाणा जिले के विसनगर में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ यह दिल दहलाने वाली घटना 4 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुई. उस दिन, परीक्षा देने के बाद शाम को वह घर लौटी. उसकी एक सहेली ने रात 9 बजे "तीन टावर" के पास मिलने के लिए बुलाया. नाबालिग ने अपनी मां को बताया कि वह सहेली के जन्मदिन के लिए जा रही है और घर से निकल गई.
पहला हमलाः
रात करीब 9:30 बजे, तीन टावर के पास पवन ठाकोर और विजय ठाकोर नामक दो युवक मोटरसाइकिल पर आया. नाबालिग को घूमाने के बहाने बाइक पर बैठाया. उसे विश्वास में लेकर एक सुनसान जगह पर ले गए. वहां एक खेत में दोनों ने बारी-बारी से उसका बलात्कार किया.
आरोपियों की संख्या बढ़ीः
पवन और विजय के बाद, तीसरा आरोपी राज ठाकोर वहां पहुंचा. उसने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद, राज ठाकोर के चचेरे भाई (चौथे आरोपी) ने भी उसका यौन शोषण किया. फिर, राज ठाकोर और एक अन्य व्यक्ति ने नाबालिग को बाइक पर बैठाकर रात 12 बजे तीन टावर के पास छोड़ दिया.
दूसरा हमलाः
घर की ओर पैदल जा रही नाबालिग को रास्ते में सोहम नाम का एक अन्य युवक मिला. उसने घर छोड़ने का बहाना बनाकर स्कूटी पर बैठाया. लेकिन घर ले जाने के बजाय पवन के ऑफिस ले गया. वहां सोहम और राज ठाकोर ने फिर से उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद सोहम ने उसे तीन टावर के पास छोड़ दिया.
तीसरा हमलाः
तीन टावर से पैदल जाते समय नाबालिग हाईस्कूल के पास पहुंची, जहां उसे प्रकाश मोदी और एक अन्य युवक मिले. प्रकाश मोदी ने उसे घर छोड़ने का झांसा देकर स्कूटी पर बैठाया. वह अपने साथी को माया बाजार में उतारकर नाबालिग को अपने घर ले गया. प्रकाश मोदी ने उसे दो रात और दो दिन तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा और बार-बार उसका यौन शोषण किया.
माता-पिता को दी जानकारीः
6 अक्टूबर, 2025 को प्रकाश मोदी के दोस्त ने नाबालिग को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठाकर दरबार रोड के शाक मार्केट के पास छोड़ दिया. वहां से वह दोपहर 12 बजे अपने घर पहुंची. डर और धमकियों के कारण उसने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन माता-पिता के सवाल-जवाब के बाद उसने पूरी घटना की जानकारी दी.
पुलिस की कार्रवाईः
परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और पवन ठाकोर, विजय ठाकोर, राज ठाकोर, सोहम, प्रकाश मोदी और एक अन्य व्यक्ति सहित कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक बलात्कार और धमकी सहित अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
इसे भी पढ़ेंः