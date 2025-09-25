बिहार में दर्दनाक हादसा, स्कूल से लौटने के दौरान रील्स बना रहे थे 9 छात्र, 5 की मौत
बिहार के गयाजी में रील्स बनाने के चक्कर में नौ लड़के नदी के गहरे पानी में डूब गए, इनमें से पांच की मौत हो गई.
Published : September 25, 2025 at 7:19 PM IST
गया: बिहार के गया में रील्स बनाने के चक्कर में पांच किशोर काल के गाल में समा गए. गयाजी के खिजरसराय थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से पांच किशोर की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार सभी स्कूल से पढ़कर लौट रहे थे. वहीं दो की हालत गंभीर है, जबकि दो सुरक्षित हैं.
5 की डूबने से मौत: इसी क्रम में सभी किशोर खिजरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत केनी नदी में स्नान करने लगे. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सभी लड़के रील्स बनाने में भी मशगूल हो गए थे. रील्स बनाने के चक्कर में नदी के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.
रील्स बनाने के दौरान हादसा: डूबने के दौरान खुद को बचाने के लिए सभी ने शोर मचाया. यह देखकर स्थानीय ग्रामीण दौड़े और सभी लड़कों को बचाने की कोशिश की. सभी को किसी तरह से ग्रामीणों ने नदी से बाहर निकाला, लेकिन पांच की मौत हो गई.
दो की हालत नाजुक: वहीं, दो की स्थिति गंभीर है. पांच लड़कों के मौत की जानकारी होते ही उनके परिजनों में चीत्कार मच गया. जानकारी के अनुसार सभी मृतक बेलागंज थाना अंतर्गत छोटकी मस्जिद बेला के रहने वाले थे. यह घटना बेलागंज और खिजरसराय थाना के सीमा पर हुई है. मृतक बेलागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे.
"इस तरह की घटना की जानकारी मिली है. पूरे मामले को लेकर खिजरसराय थाना के थानाध्यक्ष और खिजरसराय अंचलाधिकारी कार्रवाई में जुटे हुए हैं. पूरे मामले के संबंध में पता करते हुए अग्रतर कार्रवाई हो रही है."- केशव आनंद, एसडीएम, नीमचक बथानी
ये भी पढ़ें
रील्स बनाने के चक्कर में पुलिस की वर्दी पहनी, एके-47 लेकर पहुंचे, अब रियल जेल में बितानी होगी रात
बिहार में महिला सब इंस्पेक्टर और सिपाही सस्पेंड, ऑन ड्यूटी वर्दी में बना रहे थे रील्स
बिहार में महिला दारोगा वर्दी में बना रही रील्स, SP बोले- जांच कर होगी कार्रवाई