ETV Bharat / bharat

बिहार में दर्दनाक हादसा, स्कूल से लौटने के दौरान रील्स बना रहे थे 9 छात्र, 5 की मौत

बिहार के गयाजी में रील्स बनाने के चक्कर में नौ लड़के नदी के गहरे पानी में डूब गए, इनमें से पांच की मौत हो गई.

accident in gayaji
5 की डूबने से मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गया में रील्स बनाने के चक्कर में पांच किशोर काल के गाल में समा गए. गयाजी के खिजरसराय थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से पांच किशोर की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार सभी स्कूल से पढ़कर लौट रहे थे. वहीं दो की हालत गंभीर है, जबकि दो सुरक्षित हैं.

5 की डूबने से मौत: इसी क्रम में सभी किशोर खिजरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत केनी नदी में स्नान करने लगे. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सभी लड़के रील्स बनाने में भी मशगूल हो गए थे. रील्स बनाने के चक्कर में नदी के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.

accident in gayaji
गयाजी में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

रील्स बनाने के दौरान हादसा: डूबने के दौरान खुद को बचाने के लिए सभी ने शोर मचाया. यह देखकर स्थानीय ग्रामीण दौड़े और सभी लड़कों को बचाने की कोशिश की. सभी को किसी तरह से ग्रामीणों ने नदी से बाहर निकाला, लेकिन पांच की मौत हो गई.

दो की हालत नाजुक: वहीं, दो की स्थिति गंभीर है. पांच लड़कों के मौत की जानकारी होते ही उनके परिजनों में चीत्कार मच गया. जानकारी के अनुसार सभी मृतक बेलागंज थाना अंतर्गत छोटकी मस्जिद बेला के रहने वाले थे. यह घटना बेलागंज और खिजरसराय थाना के सीमा पर हुई है. मृतक बेलागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे.

"इस तरह की घटना की जानकारी मिली है. पूरे मामले को लेकर खिजरसराय थाना के थानाध्यक्ष और खिजरसराय अंचलाधिकारी कार्रवाई में जुटे हुए हैं. पूरे मामले के संबंध में पता करते हुए अग्रतर कार्रवाई हो रही है."- केशव आनंद, एसडीएम, नीमचक बथानी

ये भी पढ़ें

रील्स बनाने के चक्कर में पुलिस की वर्दी पहनी, एके-47 लेकर पहुंचे, अब रियल जेल में बितानी होगी रात

बिहार में महिला सब इंस्पेक्टर और सिपाही सस्पेंड, ऑन ड्यूटी वर्दी में बना रहे थे रील्स

बिहार में महिला दारोगा वर्दी में बना रही रील्स, SP बोले- जांच कर होगी कार्रवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

GAYAJI NEWSDEATH WHILE MAKING REELSरील्स बनाने के दौरान मौतSTUDENTS DIED IN GAYAACCIDENT IN GAYAJI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी

नीतीश कुमार का 'नौकरी-रोजगार' वाला दांव, 2025 में युवाओं के भरोसे जीतना चाहते हैं बिहार का चुनाव

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.