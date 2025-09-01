ETV Bharat / bharat

झारखंड में नक्सलियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, जेजेएमपी सुप्रीमो समेत 9 उग्रवादियों ने किया सरेंडर - NAXALITES SURRENDER

झारखंड के लातेहार में जेजेएमपी के 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है. इनमें जेजेएमपी का सुप्रीमो भी शामिल है.

JJMP Naxalites in latehar
नक्सलियों का आत्मसमर्पण (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025 at 3:43 PM IST

4 Min Read

लातेहार: झारखंड के इतिहास में नक्सलियों द्वारा सबसे बड़ा आत्मसमर्पण किया गया है. झारखंड जन मुक्ति परिषद(JJMP) के सुप्रीमो समेत 9 उग्रवादियों ने लातेहार पुलिस के सामने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें से पांच नक्सली इनामी भी हैं. इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के एक साथ आत्मसमर्पण करने की यह पहली घटना है.

नक्सलियों ने पुलिस के सामने 5 एके-47 राइफल समेत कुल 12 हथियार भी जमा किए हैं. सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार, आईजी अभियान माइकल राज एस, पलामू आईजी सुनील भास्कर, डीआईजी नौशाद आलम, सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी मानवेंद्र, लातेहार एसपी कुमार गौरव, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट राजेश सिंह, उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद ने संयुक्त रूप से माला पहनाकर नक्सलियों का मुख्यधारा में स्वागत किया.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से लातेहार एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में लातेहार पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा झारखंड जन मुक्ति परिषद के नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा था. पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सली संगठन में खलबली मच गई थी. इस बीच, नक्सलियों ने पुलिस से संपर्क किया और पूरे दस्ते के साथ आत्मसमर्पण करने का फैसला किया. इसी क्रम में सोमवार को जेजेएमपी नक्सली संगठन के सुप्रीमो रवींद्र यादव के नेतृत्व में संगठन के 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

झारखंड में नक्सलियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण (ईटीवी भारत)

पांच नक्सली इनामी

आत्मसमर्पित नक्सलियों में पलामू के नावा का रहने वाला जोनल कमांडर रवींद्र यादव, पलामू के सहरा का रहने वाला सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव, लातेहार बरियातू का बलदेव गंझू, मनिका का मुकेश राम शामिल हैं, जिन पर 5 लाख रुपये का इनाम है. जबकि गुमला गम्हरिया का पवन उर्फ ​​राम प्रसाद महतो 3 लाख रुपये का इनामी है.

इनके अलावा, पलामू के रहने वाले राजू राम, बालूमाथ के विजय यादव, लातेहार मनिका का श्रवण सिंह और चंदवा का मुकेश गंझू शामिल हैं. इन्होंने पुलिस के सामने 5 एके-47 राइफल, सात अन्य राइफल, करीब 1800 गोलियां और अन्य सामान भी सरेंडर किया.

झारखंड जल्द ही होगा नक्सल मुक्त - सीआरपीएफ आईजी

इस बीच, सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार ने इस संबंध में कहा कि यह पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी कामयाबी है. उन्होंने कहा कि अब जल्द ही पूरा झारखंड नक्सल मुक्त होगा. झारखंड में अब जो भी नक्सली बचे हैं, उन्हें भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए. पुलिस आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है.

अब तक की सबसे बड़ी सफलता है यह आत्मसमर्पण - आईजी अभियान

इस बीच, अभियान आईजी माइकल राज ने कहा कि यह झारखंड के इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी है. आज तक झारखंड में नक्सलियों ने इतनी बड़ी संख्या में और इतने हथियारों के साथ एक साथ आत्मसमर्पण नहीं किया था. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के अंत तक झारखंड राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करना है. इसलिए, जो नक्सली वर्तमान में क्षेत्र में सक्रिय हैं, वे या तो आत्मसमर्पण कर दें नहीं तो पुलिस द्वारा मारे जाएंगे. उन्होंने इस सफलता के लिए पुलिस अधिकारियों को बधाई भी दी.

काफी बड़ी सफलता - आईजी

इस बीच, इस संबंध में प्रेस को संबोधित करते हुए पलामू आईजी सुनील भास्कर ने कहा कि इस सफलता से लातेहार जिले में जेजेएमपी नक्सली संगठन का सफाया हो गया है. उन्होंने कहा कि यह पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ी सफलता है. इस अभियान के बाद, अन्य नक्सली भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगे.

पलामू डीआईजी नौशाद आलम ने कहा कि आत्मसमर्पण करने के बाद नक्सलियों को अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा. अब नक्सली अपने बच्चों की किलकारी भी सुन सकेंगे. उन्होंने क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों से अपील की कि वे आतंक का रास्ता छोड़कर अपने परिवारों की खुशहाली के लिए मुख्यधारा में लौट आएं. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने कहा कि सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही इस तरह की सफलता मिली है.

यह भी पढ़ें:

नक्सली संगठन जेजेएमपी का अंतिम दौर, एके 47 समेत कई हथियारों पर पुलिस की नजर!

लातेहार में जेजेएमपी के दो नक्सली गिरफ्तार, सुप्रीमो के मारे जाने के बाद छुपकर बैठे थे

झारखंड में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ः जेजेएमपी सब जोनल कमांडर समेत तीन उग्रवादी ढेर

लातेहार: झारखंड के इतिहास में नक्सलियों द्वारा सबसे बड़ा आत्मसमर्पण किया गया है. झारखंड जन मुक्ति परिषद(JJMP) के सुप्रीमो समेत 9 उग्रवादियों ने लातेहार पुलिस के सामने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें से पांच नक्सली इनामी भी हैं. इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के एक साथ आत्मसमर्पण करने की यह पहली घटना है.

नक्सलियों ने पुलिस के सामने 5 एके-47 राइफल समेत कुल 12 हथियार भी जमा किए हैं. सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार, आईजी अभियान माइकल राज एस, पलामू आईजी सुनील भास्कर, डीआईजी नौशाद आलम, सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी मानवेंद्र, लातेहार एसपी कुमार गौरव, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट राजेश सिंह, उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद ने संयुक्त रूप से माला पहनाकर नक्सलियों का मुख्यधारा में स्वागत किया.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से लातेहार एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में लातेहार पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा झारखंड जन मुक्ति परिषद के नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा था. पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सली संगठन में खलबली मच गई थी. इस बीच, नक्सलियों ने पुलिस से संपर्क किया और पूरे दस्ते के साथ आत्मसमर्पण करने का फैसला किया. इसी क्रम में सोमवार को जेजेएमपी नक्सली संगठन के सुप्रीमो रवींद्र यादव के नेतृत्व में संगठन के 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

झारखंड में नक्सलियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण (ईटीवी भारत)

पांच नक्सली इनामी

आत्मसमर्पित नक्सलियों में पलामू के नावा का रहने वाला जोनल कमांडर रवींद्र यादव, पलामू के सहरा का रहने वाला सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव, लातेहार बरियातू का बलदेव गंझू, मनिका का मुकेश राम शामिल हैं, जिन पर 5 लाख रुपये का इनाम है. जबकि गुमला गम्हरिया का पवन उर्फ ​​राम प्रसाद महतो 3 लाख रुपये का इनामी है.

इनके अलावा, पलामू के रहने वाले राजू राम, बालूमाथ के विजय यादव, लातेहार मनिका का श्रवण सिंह और चंदवा का मुकेश गंझू शामिल हैं. इन्होंने पुलिस के सामने 5 एके-47 राइफल, सात अन्य राइफल, करीब 1800 गोलियां और अन्य सामान भी सरेंडर किया.

झारखंड जल्द ही होगा नक्सल मुक्त - सीआरपीएफ आईजी

इस बीच, सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार ने इस संबंध में कहा कि यह पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी कामयाबी है. उन्होंने कहा कि अब जल्द ही पूरा झारखंड नक्सल मुक्त होगा. झारखंड में अब जो भी नक्सली बचे हैं, उन्हें भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए. पुलिस आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है.

अब तक की सबसे बड़ी सफलता है यह आत्मसमर्पण - आईजी अभियान

इस बीच, अभियान आईजी माइकल राज ने कहा कि यह झारखंड के इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी है. आज तक झारखंड में नक्सलियों ने इतनी बड़ी संख्या में और इतने हथियारों के साथ एक साथ आत्मसमर्पण नहीं किया था. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के अंत तक झारखंड राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करना है. इसलिए, जो नक्सली वर्तमान में क्षेत्र में सक्रिय हैं, वे या तो आत्मसमर्पण कर दें नहीं तो पुलिस द्वारा मारे जाएंगे. उन्होंने इस सफलता के लिए पुलिस अधिकारियों को बधाई भी दी.

काफी बड़ी सफलता - आईजी

इस बीच, इस संबंध में प्रेस को संबोधित करते हुए पलामू आईजी सुनील भास्कर ने कहा कि इस सफलता से लातेहार जिले में जेजेएमपी नक्सली संगठन का सफाया हो गया है. उन्होंने कहा कि यह पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ी सफलता है. इस अभियान के बाद, अन्य नक्सली भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगे.

पलामू डीआईजी नौशाद आलम ने कहा कि आत्मसमर्पण करने के बाद नक्सलियों को अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा. अब नक्सली अपने बच्चों की किलकारी भी सुन सकेंगे. उन्होंने क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों से अपील की कि वे आतंक का रास्ता छोड़कर अपने परिवारों की खुशहाली के लिए मुख्यधारा में लौट आएं. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने कहा कि सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही इस तरह की सफलता मिली है.

यह भी पढ़ें:

नक्सली संगठन जेजेएमपी का अंतिम दौर, एके 47 समेत कई हथियारों पर पुलिस की नजर!

लातेहार में जेजेएमपी के दो नक्सली गिरफ्तार, सुप्रीमो के मारे जाने के बाद छुपकर बैठे थे

झारखंड में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ः जेजेएमपी सब जोनल कमांडर समेत तीन उग्रवादी ढेर

For All Latest Updates

TAGGED:

JJMP NAXALITES IN LATEHARLATEHAR POLICENAXALS IN JHARKHANDझारखंड में नक्सलियों का आत्मसमर्पणNAXALITES SURRENDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.