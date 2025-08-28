नई दिल्ली: कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर समाचार प्रकाशकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म के बीच वैश्विक लड़ाई तेज हो गई है. जापान के दो सबसे बड़े मीडिया घरानों, निक्केई और असाही शिंबुन ने अपने लेखों की अनधिकृत नकल, भंडारण और उपयोग के लिए AI सर्च इंजन Perplexity के खिलाफ ऐतिहासिक मुकदमा दायर किया है.

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की कड़ी नजर: इस मामले के वैश्विक प्रभाव हैं. दुनिया भर के समाचार प्रकाशक इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं. डिजिटल, प्रिंट और टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर भारत के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय समाचार प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) के अनुसार, यह मुकदमा भारतीय मीडिया में भी गूंज रहा है.

जैसा कि जापानी प्रकाशकों ने आरोप लगाया है, भारतीय प्रकाशकों को भी वैश्विक एआई प्लेटफॉर्म द्वारा अपनी सामग्री की व्यापक स्क्रैपिंग का सामना करना पड़ रहा है. ये बातें रिपोर्ट में कही गई हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है, "उनके गहन शोध वाले समाचार लेखों और विश्लेषणों का उपयोग एआई प्रणालियों को प्रशिक्षित करने और उपयोगकर्ताओं के लिए उत्तर तैयार करने के लिए किया जा रहा है. इतना ही नहीं ये सब हो रहा है दर्शकों को प्रकाशकों के प्लेटफॉर्म पर वापस भेजे बिना. इससे न केवल प्रत्यक्ष राजस्व हानि होती है, बल्कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता भी कम होती है. ऐसा इसलिए भी, क्योंकि एआई कभी-कभी एआई-जनित आउटपुट मूल रिपोर्टिंग को गलत तरीके से प्रस्तुत या विकृत करते हैं."

कई भारतीय समाचार प्रकाशक पहले ही कॉपीराइट उल्लंघन के लिए एआई प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं. नवंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एशिया न्यूज इंटरनेशनल (ANI) का मुकदमा ओपनएआई (OpemAI) के लिए भारत की पहली बड़ी कानूनी चुनौती थी.

ANI ने ChatGPT को घेरा: एएनआई का आरोप है कि चैटजीपीटी (ChatGPT) को बिना अनुमति के उसकी कॉपीराइट वाली समाचार सामग्री का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया था. इसस पैदा हुए कुछ आउटपुट में एएनआई के झूठे साक्षात्कारों का श्रेय दिया गया था. ये इसकी विश्वसनीयता पर आघात है.

ओपनएआई ने अपने विदेशी परिचालनों का हवाला देते हुए अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी. साथ ही भारतीय कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि ऐसी सीमाओं के कारण कंपनी को भारत में दायित्व से छूट नहीं मिलनी चाहिए.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकारिता से परे व्यापक कॉपीराइट संबंधी चिंताओं को उजागर करते हुए, भारतीय संगीत उद्योग को मामले में शामिल होने की अनुमति देकर मुकदमे का दायरा और बढ़ा दिया.

डीएनपीए (DNPA) ने कहा कि उसने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि यह प्रथा भारतीय पत्रकारों और संपादकों की कड़ी मेहनत पर "व्यावसायिक मुफ़्त सवारी" के समान है. साथ ही, भारत में वर्तमान में कोई स्पष्ट कानूनी या नियामक ढांचा नहीं है, जो एआई प्रशिक्षण या तैनाती के लिए कॉपीराइट सामग्री के उपयोग से संबंधित हो.

डीएनपीए ने तर्क दिया कि यह नीतिगत शून्यता पेशेवर पत्रकारिता की आर्थिक स्थिरता और विश्वसनीय जानकारी तक जनता के अधिकार, दोनों के लिए खतरा है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने दायर किया ओपनएआई के खिलाफ केस: वैश्विक स्तर पर, यह मामला गंभीर गति पकड़ चुका है. अमेरिका में, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपनएआई के खिलाफ एक हाई-प्रोफाइल मुकदमा दायर किया है. यूरोप में, कॉन्डे नास्ट और डेर स्पीगल जैसे प्रकाशकों ने एआई कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग समझौते किए हैं. वहीं अन्य एआई क्रॉलर को ब्लॉक करना जारी रखे हुए हैं. जापान में, निक्केई और असाही शिंबुन मुकदमे दायर करके प्रत्येक ने 2.2 बिलियन येन से अधिक का हर्जाना मांगा है. इस मुद्दे की गंभीरता को बयां कर रहे हैं.

बीबीसी (BBC) ने भी कानूनी नोटिस भेजकर मांग की है कि एआई प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण के लिए उसकी सामग्री का उपयोग बंद करें. साथ ही, कुछ एआई कम्पनियों ने प्रकाशकों के साथ राजस्व-साझाकरण समझौते करना शुरू कर दिया है. इससे पता चलता है कि एक अधिक संतुलित और सहयोगात्मक मॉडल संभव है.

डीएनपीए (DNPA) ने कहा कि भारतीय प्रकाशकों का मानना ​​है कि सरकार को भारत में कार्यरत एआई फर्मों के लिए नियामक स्पष्टता प्रदान करने और जवाबदेही स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए. इसने नीति निर्माताओं से आग्रह किया है कि वे यह अनिवार्य करें कि एआई प्लेटफॉर्म कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने से पहले पूर्व अनुमति लें और यह सुनिश्चित करें कि निष्पक्ष राजस्व-साझाकरण तंत्र लागू हों.

इसने कहा कि भारत को एआई नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए भी प्रकाशकों के अधिकारों की रक्षा करने में अन्य न्यायालयों से पीछे नहीं रहना चाहिए.

डीएनपीए के एक प्रवक्ता ने कहा, "एआई नवाचार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पत्रकारिता को कमजोर करने की कीमत पर नहीं आ सकता, जो लोकतंत्र की आधारशिला है."

प्रकाशकों का तर्क है कि भारत को एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए, जहां एआई कंपनियां पारदर्शी और निष्पक्ष लाइसेंसिंग व्यवस्था के भीतर नवाचार करने के लिए स्वतंत्र हों. साथ ही प्रकाशकों को उनके काम के उपयोग के लिए मुआवजा मिले, और नागरिक अनियंत्रित एआई सारांशों के बजाय विश्वसनीय, सत्यापित पत्रकारिता पर भरोसा करते रहें.

डीएनपीए ने कहा कि वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के मूल्यों को कायम रखते हुए समाचार पारिस्थितिकी तंत्र की आर्थिक स्थिरता की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.