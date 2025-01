ETV Bharat / bharat

भारत के युवा अरबपति निखिल कामथ, जिनके पॉडकास्ट का हिस्सा बने PM मोदी - NIKHIL KAMATH PM MODI PODCAST

By ETV Bharat Hindi Team

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पॉडकास्ट को लेकर निखिल कामथ चर्चा में आ गए है. कामथ ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म जीरोधा के सह-संस्थापक हैं और फोर्ब्स की 2024 की वर्ल्ड बिलेनियर्स लिस्ट के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 3.1 अरब डॉलर है. निखिल ने अपने करियर की शुरुआत कॉल सेंटर जॉब से की थी. इसके साथ ही उन्होंने साइड बिजनेस के तौर पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दिया.

साल 2006 में कामथ सब-ब्रोकर बन गए थे. फिर उन्होंने 2010 में, अपने भाई नितिन कामथ के साथ मिलकर ब्रोकरेज फर्म जेरोधा की सह-स्थापना की शुरुआत की. जीरोधा के साथ कामथ ने डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल पेश किया जिसने भारत के ब्रोकरेज बाजार में तहलका मचा दिया. इस मॉडल के तहत निवेशक और ट्रेडर्स को पारंपरिक ब्रोकर्स के मुकाबले कम ब्रोकरेज देनी पड़ती थी. बेंगलुरु स्थित जीरोधा के करीब 10 मिलियन से ज्यादा ग्राहक हैं, जो इसे देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्मों में से एक है.

मार्च 2023 में, कामथ ने 'WTF is with Nikhil Kamath' और बाद में 'People by WTF' शीर्षक से पॉडकास्ट होस्ट करना शुरू किया. साथ में, उन्होंने स्टार्टअप, रिटेल, ई-कॉमर्स और फिनटेक सेक्टरों के दिग्गजों के साथ 26 वीडियो बनाए. उनके शो की प्रमुख हस्तियों में किरण मजूमदार-शॉ, रितेश अग्रवाल, रोनी स्क्रूवाला और सुनील शेट्टी शामिल हैं. उनका लेटेस्ट एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है. इस एपिसोड के दो-मिनट के ट्रेलर वीडियो में कामथ कह रहे हैं कि मैं यहां आपके सामने बैठा हूं और बात कर रहा हूं, मुझे घबराहट हो रही है. यह मेरे लिए एक कठिन है.